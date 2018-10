Folk fra Resett og Alliansen melder seg inn i KrF: – Veldig uheldig og ufint

– Jeg synes det er veldig uheldig at grupperinger på ytre høyre forsøker å påvirke en åpen og god demokratisk prosess i KrF. Jeg synes akkurat disse folkene opptrer ufint og med liten respekt for vårt parti og for demokratiet, sier Knut Arild Hareide til NRK.

– Dessverre er det ikke noe vi kan gjøre med at enkelte mennesker opptrer uklokt og ikke vil det beste for demokratiet, fortsetter han.

Hareide møter NRK utenfor menigheten Betlehem i Bergen sentrum. Besøket hos indremisjonen er en del av hans egen indremisjonering før KrFs ekstraordinære landsmøte 2. november.

Da skal 190 delegater fra hele landet bestemme om KrF skal gå inn i Solberg-regjeringen eller følge Hareides råd om å felle den, og heller danne et nytt flertall på Stortinget sammen med Ap, Sp og SV. Da vil Norge i så fall få ny regjering og statsminister før jul.

151 av de 190 delegatene er i spill, og skal velges fra 16 fylkesårsmøter de neste to helgene.

Før dette igjen avholder alle lokallag i KrF møter for å velge sine delegater til fylkesårsmøtene. I de fleste av KrFs lokallag kan alle betalende medlemmer, også helt nyinnmeldte, møte opp for å stemme på hvem som skal sendes eller eventuelt forsøke å selv bli delegat.

Resett og Alliansen inn i KrF

Det er denne prosessen mange nå forsøke å påvirke. Blant annet det høyreorienterte nettstedet Resett.

– Resett oppfordrer våre mange tusen lesere til å melde seg inn i KrF umiddelbart i de lokallagene hvor det ennå ikke har vært ekstraordinære årsmøter. Det koster kun 325 kroner å bli medlem, og bare 100 kr om du er under 26 år. Etter at landsmøtet er over, kan dere jo melde dere ut igjen, skrev nettstedets redaktør Helge Lurås søndag.

Lurås har ikke selv meldt seg inn, fordi han mener han som «redaktør bør være partipolitisk uavhengig», men oppfordrer altså leserne til å engasjere seg i KrF.

– Hvorfor skal Resetts lesere forsøke å kuppe en intern prosess i et politisk parti de kanskje vanligvis ikke stemmer på?

– Jeg vil kanskje ikke bruke ordet kupp. Dette er en viktig politisk sak for Norge som har betydning langt utover KrF og i en slik situasjon når partiet har åpnet for at nye medlemmer kan påvirke, og også selv oppfordret nye medlemmer å komme til, så er det naturlig å be våre lesere forsøke å påvirke, sier Lurås.

– Blir ikke dette helt useriøst?

– Nei, man deltar jo i et politisk parti for å få innflytelse. Dersom man i tillegg deler det kristne grunnsynet til KrF, noe jeg tror mange av Resetts lesere gjør, så kan jeg ikke se noe i veien for at man faktisk forsøker å påvirke politikken.

En som har meldt seg inn i KrF i håp om å påvirke partiet til å forbli borgerlig, er lederen av det nasjonalistiske minipartiet Alliansen, Hans Lysglimt Johansen.

Hareide: – Ingen grunn til å tro de vil lykkes

KrF-leder Hareide sier til NRK at så ikke er kjent med at aktører på venstresiden, som ønsker at KrF skal skifte side i norsk politikk, har gått til lignende skritt.

– Kan du utelukke at det også er snakk om en organisert mobilisering på venstresiden i håp om å påvirke KrFs prosess?

– Vi er ikkje kjent med det. Vi har ikke hørt noe om det, så det vet jeg ikke noe om.

Partilederen har liten tro på at mobilisering fra folk som ikke er «ekte» KrF-ere vil føre noe sted.

– De aller aller fleste av de over 2000 nye medlemmene har meldt seg inn i KrF fordi de er enig i politikken vår og ønsker å bidra i kampen for et varmere samfunn. Vi har dessuten over 25.000 medlemmer fra før, og det er de trofaste KrF-erne som kommer til å avgjøre dette retningsvalget vårt 2. november. Det er ingen grunn til å tro at grupperingene på ytre høyre vil lykkes med å påvirke slik de forsøker seg på, sier Knut Arild Hareide.

Under halvparten har betalt for medlemskapet

Ifølge KrFs partikontor har bare halvparten av de 2068 nye medlemmene siden Hareides tale for drøye to uker siden betalt kontingen.

– Om lag halvparten har betalt per i dag. Vi har ikke betalingsfrist for nyinnmeldte, men du må ha betalt for å ha stemmerett på årsmøtet i lokallaget, sier kommunikasjonssjef Mona Høvset til NRK.

I forrige uke ble det trøbbel i Sandnes, da to av medlemmene som først ble valgt som delegater til fylkesårsmøtet i Rogaland ble vraket fordi de ikke hadde betalt kontingenten. De to var imidlertid mangeårige medlemmer av partiet.

Mandag kveld avholdes et medlemsmøte for KrF-ere i Bergen og omegn, der Knut Arild Hareide og nestleder Olaug Bollestad skal innlede.