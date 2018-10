KrF-strid i Sandnes

To KrF-delegater fra Sandnes kan bli vraka til det ekstraordinære fylkesårsmøtet om veivalget, skriver VG. Årsaken er at de to ikke har betalt kontingent. Alle de åtte delegatene fra Sandnes var for en Ap-styrt regjering. Nå kan to Høyre-tilhengere bli valgt inn.