– Livet har tatt en annen vending enn det jeg trodde. For ti år siden hadde jeg ikke trodd at det var her jeg skulle være i dag.

34 år gamle May-Elin Imset bor på gården der hun vokste opp, på Løten i Hedmark. For to år siden fikk hun diagnosen fibromyalgi som er en kronisk smertetilstand. I tillegg har hun kronisk migrene. Før det levde hun et aktivt liv.

– Jeg trivdes best når jeg kunne sjonglere med mange ting på en gang. Jeg blomstret og hadde stålkontroll. Jo mer hektisk, jo bedre.

I løpet av de siste årene har livet endret seg og smertene har gradvis tatt kontroll over livet hennes. Nå søker hun om uføretrygd på grunn av sykdommen.

– Det føles litt urettferdig, at man vil så mye, men man ikke kan gjøre det fordi kroppen ikke vil. Foto: Jorunn Hatling / NRK

– Jeg sitter og venter på å bli ufør fordi det er det kroppen min trenger. Den klarer ikke å fungere vanlig.

Flest kvinner rammes

– Kvinner har hyppigere smerter og de har smerter av mer intensitet enn menn, sier Tone Rustøe, sykepleier, forsker og professor ved Oslo universitetssykehus.

Smerteoverlege Audun Stubhaug og sykepleier Tone Rustøen er begge professorer som har bred erfaring med smertepasienter. Foto: Roy Pettersen / NRK

Sammen med professor og smerteoverlege Audun Stubhaug har hun skrevet rapporten «Langvarig smerte er et kvinnehelseproblem» som er omtalt av Sykepleien. Der blir det slått fast at mange smertetilstander som rammer kvinner spesielt, får lite oppmerksomhet fra helsevesenet.

Ifølge rapporten er lidelsene May-Elin er rammet av, langt vanligere for kvinner enn for menn. Opptil ni av ti som er rammet av fibromyalgi og tretthetstilstander er kvinner, og migrene er to til tre ganger vanligere for kvinner enn menn.

– Hva er årsaken til at kvinner oftere har langvarig smerte enn menn?

– Smerter er ofte sammensatt, og hele 58 prosent oppgir at de ikke vet årsaken til smertene sine, sier Rustøen.

– Hva tenker du om det?

– Det er mye vi ikke vet, og det er klart det er vanskeligere å få behandling når du ikke vet årsaken til smertene dine.

Men årsaken kan også være knyttet til ulikheter i kvinnelige og mannlige hormoner. Kvinner har en stor påvirkning av hormonet østrogen, mens menn har høyere testosteronnivå. Forskerne mener dette trolig gir kvinner lavere smerteterskel og høyere risiko for noen langvarige smertetilstander.

Sykdom som ikke synes

May-Elin forsøker å leve så normalt som mulig. Det å hente ved og legge i ovnen tar på kreftene. Foto: Marit Sirum-Eikre / NRK

Smertelidelser er ofte sykdom som omgivelsene ikke kan se.

– Mange kvinner har følt seg avvist med at dette er vanlige kvinneplager som alle har. Men for noen kan disse smertetilstandene ha dramatisk innvirkning på hele livet deres, sier Stubhaug.

Mange som lever med smerte har et sammensatt sykdomsbilde.

– Jeg er opptatt av er at alle skal få en grundig og bred kartlegging, sier Tone Rustøen. Foto: Roy Pettersen / NRK

– Vi må ikke bare fokusere på smerter, for mange av dem som har levd med smerter i mange år, har også andre symptomer. Det kan være tretthet eller søvnproblemer. Man kan bli deprimert eller være redd fordi smerten ikke går over, sier Rustøen.

Hun mener det er viktig å kunne se mer helhetlig på behandlingen og også hjelpe pasientene med andre symptomer.

Fantaserer om å rive ut sin egen kjeve

– Jeg er jo så mye alene, at det er godt å ha noen å snakke med, sier May-Elin om katten Ida. Foto: Marit Sirum-Eikre / NRK

May-Elin Imset vet godt hvordan livet kan domineres av smerte. Hun blir fort sliten og må hvile ofte. Hun har også problemer med å holde på konsentrasjonen over litt tid.

Smertene er også intense.

– Det hender jeg har lyst til å rive ut overkjeven – for det må være deiligere å slippe å ha overkjeve, sier hun.

Hun forteller at smerten ofte river i kjeven hennes, fra det ene øret til det andre.

– Det er en av de smertene som er mest slitsomme.

Hun lager lister og planer for å klare å gjennomføre enkle oppgaver. Arbeidet med å vaske en maskin med klær, sprer hun over flere dager.

May-Elin bruker flere dager på å vaske en maskin med klær. Hun legger inn i vaskemaskinen og tørketrommelen en dag. Etter det må hun hvile. Det å rydde bort klærne sprer hun over flere dager. Foto: Marit Sirum-Eikre / NRK

Smerter er ofte årsak til sykmeldinger og uførhet

Rundt tre av ti voksne oppgir at de har langvarig smerte, og smerte er en viktig årsak til langtidssykefravær og uførhet, ifølge Folkehelseinstituttet.

Det er mange ulike typer smerter.

Å få riktig smertebehandling kan utgjøre forskjellen på et vanskelig og vondt liv – og et liv man er tilfreds med, mener Audun Stubhaug. Foto: Roy Pettersen / NRK

– Den vanligste typen smerte er muskel og skjelettsmerter. Nakke- og ryggsmerter er den vanligste smerten som gir uførhet eller sykefravær både blant menn og kvinner, forteller smertelege og professor Audun Stubhaug.

Ifølge Folkehelseinstituttet er muskel- og skjelettsykdommer hoveddiagnose ved 35 – 45 prosent av legemeldt sykefravær i Norge og er registrert diagnose i 29 prosent av uføretrygd-tilfellene.

– Hvor viktig er det at de som rammes får hjelp?

– Det er veldig viktig. Det kan være forskjellen på et vanskelig og vondt liv i ensomhet eller å ha et ganske godt liv som man er tilfreds med, sier Stubhaug.

FHI om langvarig smerte Ekspandér faktaboks Rundt 30 prosent oppgir at de har langvarig smerte.

Det ser ut til å ha vært en svak økning i forekomsten av langvarig smerte.

Flere kvinner enn menn rammes.

Smerte i muskel- og skjelettsystemet er den vanligst typen langvarig smerte.

Rundt 50 prosent av uførhetstilfellene kan tilskrives langvarig smerte, viser helseundersøkelsene i Trøndelag og Tromsø.

Også mange tilfeller av langtidssykefravær skyldes langvarig smerte. Langvarig smerte er definert som vedvarende eller stadig tilbakevendende smerter med varighet på tre måneder eller mer. Vanligst er smerte i muskel- og skjelettsystemet, men smerter fra andre vevstyper er også hyppig forekommende, blant annet smerter fra indre organer. Det er vanlig å skille mellom to hovedtyper langvarig smerte:

Nevropatisk smerte er smerte som skyldes skade i nervesystemet. Vanlige årsaker er fysiske traumer, kirurgi og amputasjoner, hjerneslag, sykdommer som rammer nervesystemet og senskader etter cellegiftbehandling. Nosiseptiv eller inflammatorisk smerte er smerte som skyldes skader eller sykdom i vev, som f.eks. betennelsesreaksjoner i muskulatur, artrose eller leddgikt. Kilde: FHI

– Kvinners helse må tas på alvor

Man må øke kvinnehelsens status og sørge for at kunnskap om kvinners helse når ut til helsetjenestene. Dette var blant forslagene i Kvinnehelseutvalgets rapport som ble lagt fram 2. mars.

– Vi kan ikke ha det slik i 2023 at halve befolkningens helse ikke tas på alvor, sa utvalgsleder Christine Meyer i forbindelse med fremleggelsen.

Utvalget foreslo at det blir satt av en kvinnehelsemilliard til arbeidet med kvinners helse og kjønns betydning for helse.

Å leve med smertene

May-Elin er mye alene på gården på Løten, og forsøker å tilpasse seg en ny hverdag. Foto: Jorunn Hatling / NRK

– Jeg hadde hatt lyst til å bruke hodet og jobbe, være del av et fellesskap, føle at jeg bidrar med et eller annet.

May-Elin forteller om en tristhet bak fasaden.

– Jeg hadde jo ikke planlagt at livet skulle være sånn. Det føles litt urettferdig at man vil så mye, men ikke kan.

Nå forsøker hun å tilpasse seg det nye livet.

– Du kan søke og søke i helsevesenet og gå på en evig jakt etter en eller annen mirakelkur, men antakelig finnes den ikke. Da er spørsmålet, hva gjør du med livet ditt, sier Imset.

Behov for mer kunnskap

– Det kan være skamfullt å gå og ha smerter over lang tid hvis man ikke helt vet årsaken til det, sier Rustøen.

Smertelidelser må tas mer alvorlig, mener forskerne. De er enige om at det er behov for mer kunnskap og mer forskning for å kunne gi bedre behandling til folk som lever med langvarige og ofte invalidiserende smerter.