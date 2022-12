– Jeg kjente med én gang at jeg ikke hadde kontakt med bena. Det føltes uvirkelig at det lå en statue oppå meg. Det kunne ikke stemme, tenkte jeg.

Vanja Maria Kern Vestenfor beskriver hvordan hun opplevde ulykken som skadet henne så hun ble lam fra livet og ned.

Hun mener Oslo kommune ikke hadde sikret statuen hun festet hengekøyen i, godt nok. Kommunen på sin side mener de ikke kan klandres for ulykken.

GÅTRENING: Vanja Maria Kern Vestenfor trener flere timer hver dag på å gå. Her fra rehabilitering på CatoSenteret i Son. Foto: Trygve Heide / NRK

Det var 10. juli, en varm solskinnsdag i Oslo. Vanja hadde tatt med sønnen (5) og en nevø (4) til parken på St. Hanshaugen. Med seg hadde hun en hengekøye som hun festet mellom en lyktestolpe og en steinsøyle. På toppen av søylen tronet skulpturen «Svane i flukt».

Etter noen timer med lek i og utenfor hengekøyen, skjedde det som endret alt. Steinsøylen med statuen veltet over henne.

Foto: privat

– Jeg hadde lagt meg på tvers i hengekøyen og rakk å lese en setning i en bok da det smalt.

Vanja forteller at sju personer hjalp til for å løfte søylen vekk fra kroppen hennes. På sykehuset konstatere de omfattende skader.

Hun hadde flere brudd i ryggen. Ryggmargen var skadet, ankelen og flere ribben var brukket og skulderen hadde skader.

Hun mener statuen ikke var godt nok sikret og har politianmeldt Oslo kommune.

– Kommunen må sikre statuer som står rundt omkring i parkene så dette ikke skjer igjen. Det er derfor jeg forteller historien min. Dette skal ikke skje.

Videoen tatt like etter at statuen veltet, viser stenen og hullet søylen med statuen var festet i. Videoen er tatt av faren til Vanja som arbeider i NRK. Han har ikke arbeidet med denne saken. Du trenger javascript for å se video. Videoen tatt like etter at statuen veltet, viser stenen og hullet søylen med statuen var festet i. Videoen er tatt av faren til Vanja som arbeider i NRK. Han har ikke arbeidet med denne saken.

Etterforskningen gjenopptas

Vanja politianmeldte saken, men den ble henlagt allerede 28. august.

Ved hjelp av advokat klaget hun på henleggelsen. Nå har statsadvokaten omgjort henleggelsen.

Politiadvokat Nicolai Skjold ved Oslo politidistrikt Foto: SWG

– Dette innebærer at politiet vil etterforske videre, og iverksette de undersøkelser som er nødvendige for å avklare om det har skjedd et straffbart forhold, sier politiadvokat i Oslo politidistrikt, Nicolai Skjold.

Bilde tatt etter ulykken. Bildet viser festebolten i bunnen av søylen med statuen. Foto: privat

Bare timer etter ulykken ble disse bildene tatt av faren til Vanja. Han er fotograf i NRK, men har ikke arbeidet med denne saken. Bildene viser bolten under statuen - og hullet bolten sto i.

Et nærbilde av bolten under søylen med statuen, tatt like etter ulykken. Foto: Privat

Erstatning

Etter ulykken har Vanja vært fem måneder på Sunnaas sykehus, Norges største spesialsykehus for rehabilitering.

Nå har hun plass på CatoSenteret, et rehabiliteringssenter i Son sør for Oslo. Der får hun spesialisert rehabilitering og trener fire til fem timer hver dag for å lære å gå igjen.

– Har du tenkt på hvorfor du festet hengekøyen til en statue?

– For det første var det ikke en statue fra bakken og opp. Det var en steinsøyle med en statue på toppen. Det streifet meg ikke at en steinsøyle av den størrelsen kunne falle ved at jeg hang en hengekøye i den. Jeg veier tross alt ikke mer enn 60 kilo.

Hun sier at man kan like det eller ikke like det, men folk bruker statuer i det offentlige rom til mye forskjellig.

– Statuer og slike søyler skal tåle at noen klatrer i dem, lener seg på dem eller henger en hengekøye i dem. Hvis ikke, må man ha et skilt som sier at den ikke er sikret.

Advokat Sol Elden i Elden Advokatfirma er enig.

Advokat Sol Elden leter etter spor etter statuen der den sto, på ulykkesstedet på St. Hanshaugen i Oslo. Foto: Marit Sirum-Eikre / NRK

– Dette er en veldig alvorlig sak. Det er en hendelse som skjer i det offentlige rom. Noe sånt som dette skal ikke skje, sier Elden.

Hun mener det er mye som tyder på at denne statuen ikke var godt nok sikret.

Advokat Sol Elden Foto: Marit Sirum-Eikre / NRK

– Selv om statuen ikke er satt opp med det formål å henge en hengekøye i den, så skal en statue som settes opp i det offentlige rom, tåle dette.

Hun varsler at det kan bli snakk om å kreve erstatning etter ulykken.

Kommunen er ikke enig i at de kan klandres for det som har skjedd.

Stein Slyngstad, direktør i Kulturetaten i Oslo kommune Foto: Oslo kommune, Kulturetaten

– Det er tragisk at denne hendelsen har fått så alvorlige helsemessige konsekvenser for Vanja. Vi ønsker henne alt godt, sier Stein Slyngstad, direktør i Kulturetaten i Oslo kommune.

– Vår vurdering av selve ulykken er at kommunen ikke har ansvar for denne. Kulturetaten har tidligere undersøkt skulpturen uten å finne feil på fundamenteringen, og vi vil også legge til at kunstverket ikke er konstruert med tanke på å være stativ for hengekøyer.

– Dette skal ikke kunne skje

Nico Widerberg sjekker noen av de nye arbeidene sine Foto: Trygve Heide / NRK

Kunstneren Nico Widerberg er en av Norges mest anerkjente billedhuggere. Statuene hans står plassert i parker og på offentlige steder rundt om i hele landet. Han er rystet over det som har skjedd.

– Hvor mye skal en statue tåle?

– De skal tåle mye, og de skal i hvert fall ikke falle over ende på grunn av at noen fester et tau eller en hengekøye i dem. Det skal en skulptur tåle, tenker jeg – i hvert fall en skulptur som står i en park i det offentlige rom, sier Widerberg.

Han sier at et eller to mennesker i en hengekøye ikke kan ansees som en enorm belastning og mener det ser ut som om denne søylen med statuen har vært for dårlig festet.

Nico Widerberg mener det ser ut som om skulpturen som falt over Vanja var for dårlig sikret. Foto: Trygve Heide / NRK

– Dette skal jo ikke kunne skje. Alle vi som jobber med sånne type ting som blir plassert i det offentlige rom har et ansvar. Og de som eier skulpturene må passe på dem, sier han.

– Vi hadde englevakt

Vanjas mål er å klare å trene seg opp så hun i august neste år klarer å gå sammen med sønnen til hans første skoledag. Foto: Trygve Heide / NRK

Vanja var nyutdannet skuespiller og i starten av yrkeskarrieren. Nå vet hun ikke når hun kan jobbe igjen. Det er likevel en ting hun er glad for, at sønnen på fem og nevøen på fire ikke ble skadd. De satt i hengekøyen bare et kvarter før statuen falt.

– Hva tenker du om det?

– Jeg tenker at vi har hatt englevakt.