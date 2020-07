Flere forkjølet etter at samfunnet åpnet: – Varsellampene bør blinke

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Forekomsten av rhinovirus sank som en stein da Norge ble stengt ned, men er nå tilbake på normalt nivå og vel så det, sier smittevernoverlege Maria Vandbakk-Rüther ved Sykehuset i Vestfold.

Rhinovirus er den vanligste årsaken til sommerforkjølelse.

– Varsellampene bør blinke. Når vi vet at koronaviruset smitter på samme måte som rhinoviruset, er det grunn til bekymring, sier Vandbakk-Rüther.

Smittemåten for både rhinovirus og koronaviruset er hovedsakelig dråpe- og kontaktsmitte.

– Et tegn på at folk er litt for tett sammen

I forrige uke var 24 prosent av rhinovirus-testene ved sykehuset i Vestfold positive. Det er et normalt nivå der for denne tiden av året, viser tall fra tidligere år.

Men dette året burde jo ikke være normalt, påpeker smittevernoverlegen.

Med noen svært unormale måneder bak oss – og i en tid nå hvor folk fortsatt blir bedt om å holde avstand, opprettholde god håndhygiene og hostevaner og holde seg hjemme hvis man har symptomer – burde smitte-nivået ha vært lavere, mener Vandbakk-Rüther.

– Virus liker å spre seg blant oss. Den økningen vi ser nå i forekomsten av luftveisvirus, er tegn på at man nå treffes i mye tettere former. Dette er et tegn på at folk begynner å glemme seg, senker skuldrene og er litt for tett sammen, sier hun.

– Vi kan ikke leve som om koronautbruddet ikke har skjedd

Hun mener økningen av rhinovirus-forekomsten er urovekkende av to grunner:

Økt forekomst indikerer at luftveisvirus generelt har fått bedre vilkår for å spre seg i befolkningen de siste ukene. Dette øker risikoen for utbrudd av covid-19.

Symptomene ved forkjølelse er de samme som ved mild koronasmitte. Pasientene må derfor testes og isoleres dersom de innlegges i sykehus. Dette kan skape kapasitetsutfordringer på sykehusene.

– Utviklingen er bekymringsfull. Vi har lagt et godt stykke arbeid bak oss. Mange har ofret mye, og det har fått økonomiske og sosiale virkninger for mange. Å kaste alt dette på båten nå, er veldig synd, sier Vandbakk-Rüther.

– Vi kan ikke leve som om koronautbruddet ikke har skjedd. Er man for ubetenksom disse ukene, kan det føre til nye utbrudd. Å hindre det er et ansvar hver enkelt av oss har.

Økning flere steder

Også ved Oslo universitetssykehus (OUS) merker de en kraftig økning i forkjølelsessmitte. I juni var 40 prosent av rhinoprøvene positive.

– KRAFTIG ØKNING: Etter et tydelig fall i rhinovirus-smitten under lockdown, har det de siste ukene vært en kraftig økning, sier overlege Andreas Lind ved OUS. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

– Rett etter at lockdown ble innført, så vi et tydelig fall i funn av andre luftveisvirus, inkludert rhinovirus. Det reflekterte effekten av smitteverntiltakene, men kan også henge sammen med at mange pasienter ikke gikk til legen, og at det ble testet mindre for andre virus, sier overlege og virolog Andreas Lind.

Han har blant annet ansvaret for luftveisvirus-diagnostikken ved OUS.

– De siste tre ukene har vi dog sett en kraftig økning i antall rhinovirusfunn.

– Kan økningen tyde på at folk er blitt for slappe når det gjelder å holde avstand?

– Det kan være, men det er litt for kort tid til å si sikkert ennå. Men man kan bruke rhinovirus som en slags indikator for smitteverntiltak.