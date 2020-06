Erna Solberg etter helgas festkaos: – Gir grunn til bekymring

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Ordensforstyrrelser, slagsmål og bråk. Politiet hadde flere steder i landet sin fulle hyre med å forsøke å holde orden i sommernatten.

Operasjonslederen i Oslo politidistrikt fortalte at folk hadde stått som sild i tønne utenfor utestedene.

I Trøndelag ble det sent lørdag og natt til søndag loggført over 190 hendelser knyttet til fest og bråk. I Tønsberg sier politiet at det nesten aldri har vært så mye folk på byen som nå.

Lite minnet om en pågående pandemi og smittevern.

– Gir meldingene fra helgen grunn til å være bekymret?

– Ja, det gjør de. Énmetersregelen er viktig for at du ikke skal bli utsatt for smitte, sier statsminister Erna Solberg.

BEKYMRET: Statsminister Erna Solberg ber folk huske på at det fortsatt er koronasmitte i samfunnet, og at mange fortsatt er sårbare. Foto: Håvard Greger Hagen / NRK

– Det kan virke banalt å si dette nå, etter de månedene vi har bak oss, men man må huske på at sykdommen er blant oss. Vi må huske at det fortsatt er masse folk som er sårbare. Nå skal folk reise mer og bevege seg rundt i landet. Da er det alltid en fare for at man bringer smitte rundt. Så det er viktig at ungdommer og unge voksne passer på, sier hun.

Flest smittede i 20-årene

Da koronaviruset først kom til Norge, var det flest folk i 50-årene som ble smittet.

Nå er det flest i alderen 20–29 år som tester positivt for korona, viser tall fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sa før helgen at han ikke var overrasket over smitteutviklingen. Mange unge har milde symptomer. De kan dermed være i kontakt med andre mennesker mens de er syke og smittebærende, påpekte han.

I en risikovurdering tidligere denne måneden skrev FHI at de var bekymret for at folk skal gå lei smittevernrådene, og at sommeren derfor skulle føre til en oppblomstring av lokal massesmitte.

– Du kan bli smittet, og du kan være smittefarlig

Statsministeren sier det er viktig at folk følger opp smittevernreglene.

– Jeg vil komme med en innstendig oppfordring til folk om at de må huske at vi har smitte i samfunnet fortsatt. Du kan bli smittet, og du kan være den som er smittefarlig for andre, sier hun.

– Du vet ikke om folk har underliggende sykdommer. Vi må sørge for at vi lager et samfunn hvor også de som er i risikogrupper, har en mulighet til å være ute i sommerværet, sier Solberg.

I helgen fikk utestedene i Oslo igjen holde åpent til klokken 3, for første gang etter at de strenge koronatiltakene ble innført.

Næringsbyråd i Oslo, Victoria Marie Evensen (Ap), sa da at det å gå tilbake til ordinære åpningstider var en tillitserklæring til både utelivsbransjen og til publikum.

På spørsmål om bransjen og folk på byen har vist seg tilliten verdig, svarer Erna Solberg:

– Det er nok noen som har tatt sommervarmen et stykke for langt. Det var varmt og fint i helgen. Men de fleste oppfører seg ordentlig. De stedene som ikke klarer å holde orden, må gjøre noe med det.

– Lokale myndigheter må håndheve regelverket

Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap), har flere ganger gjentatt at de ikke vil nøle med å stenge utesteder som ikke følger retningslinjene.

Han har også sagt at folk må være bevisste og «bruke huet» også når de har tatt et par øl.

Ifølge statsministeren kommer ikke regjeringen til å innføre skjerpede tiltak etter festkaoset i helgen. Hun viser til at det er lokale myndigheter som sitter med ansvaret.

– Det er brudd på lovverket hvis organiserte utesteder ikke klarer å holde på smittevernreglene. De kan få bøter og inndragelse av skjenkebevilling, og det er lokale myndigheter som må håndheve det, sier hun.