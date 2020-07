Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Seks måneder etter at koronaviruset først ble oppdaget, stiger smittetallene raskt i store deler av verden.

I Amerika, Sør-Asia og i Afrika går antall registrerte smittede oppover. Tallene er ventet å stige.

Her stiger smittetallene raskest:

WHOs leder Tedros Adhanom Ghebreyesus ber folk om å følge rådene vi vet virker: vaske hender og holde avstand.

– Vi vil alle at dette skal være over. Vi vil alle fortsette å leve livene våre. Men den vanskelige virkeligheten er at dette ikke engang er i nærheten av å være over, sa Ghebreyesus på et møte mandag.

Over ti millioner mennesker er registrert smittet, siden viruset først ble oppdaget i Kina helt mot slutten av 2019. Over halvparten av smittetilfellene er registrert i Europa og USA, og tallet stiger raskt på det amerikanske kontinentet.

Over en halv million mennesker er døde som følge av covid-19 så langt.

BRASIL

Brasil rapporterte om hele 1271 nye dødsfall relatert til koronaviruset i går, opplyser landets helsedepartement.

En demonstrant legger ned blomster ved et kors under en markering mot myndighetenes håndtering av koronakrisen i Brasil. Foto: Sergio Lima / AFP

Tallet på døde i Brasil som følge av koronapandemien har nå kommet opp i 59.656, ifølge oversikten til Worldometers. Det er stor usikkerhet rundt tallene, og noe av grunnen til de økte smittetallene er økt testing i de store byene. Eksperter tror likevel det er store mørketall. Brasils høyrepopulistiske president Jair Bolsonaro holder fast på at koronapandemien er overdrevet, og vil ikke stenge ned økonomien. Han har møtt sterk motstand fra delstatsguvernører.

USA

STENGER OG TESTER: Helsepersonell i Arizona forbereder testing i Phoenix, samtidig som delstaten snur den planlagte åpningen. Foto: Matt York / AP

USA, som har flest smittede og fleste døde i verden, har registrert 40.000 nye smittede hver dag siden 25. juni. USA har også testet flere enn noe annet land, og en del av økningen er på grunn av økt testing. Smitten øker raskest i flere av delstatene som har åpnet opp, og nå har flere bremset åpningen. Arizona stenger utesteder, treningssentre, kinoer og badeland i minst en måned. Skoler har også utsatt oppstart. Også Florida og Texas har også satt gjenåpningen på pause.

Men selv om antallet nye smittede er økende i USA, så er antallet døde synkende. På det verste så døde nesten 3000 hver dag. Nå er tallet under tusen, og enkelte dager har det vært under 300.

USAs president Donald Trump har kritisert guvernører som stengte butikker og restauranter. Han sier han selv ikke vil bruke munnbind. Smittetallene går opp, men fordi flere yngre blir smittet, går dødstallene foreløpig fortsatt ned.

Flere amerikanere har vært kritiske til Trump sin håndtering av krisen og det har flere steder oppstått slåsskamper mellom folk som har opplevd at andre ikke har tatt smittevernsrådene på alvor. Som Arkansas, der en kvinne ønsket at en annen gjest holdt større avstand. Det hele utartet til et regelrett barslagsmål. Alt filmet og lagt ut på Twitter.

MEXICO

GRAVER: En mann graver en grav ved Xico-kirkegården i Valle de Chalco i Mexico. Smittetallene stiger raskt i landet. Foto: Carlos Jasso / Reuters

Mexicos venstrepopulistiske president Andrés Manuel López Obrador er en av flere statsledere i hardt rammede land som ikke har tatt viruset på alvor. Han vil ikke bruke munnbind, men holdt nylig en tale der han anerkjente at viruset har gjort stor skade. Mexico begynte en gjenåpning av økonomien i tidlig juni.

Nå går smittetallene raskt oppover. Over 220.000 mennesker er bekreftet smittet i Mexico. 27.769 er døde.

INDIA

India registrerte nylig 15.000 nye smittede seks dager på rad. India, som har 1,3 milliarder innbyggere, har offisielt 585.792 smittede, mens over 17.000 mennesker har dødd av covid-19, ifølge Worldometer.

Det er svært begrenset testkapasitet utenfor de store byene, og mørketallene er trolig store. Fattigdom gjør at mange familier bor tett sammen og at viruset derfor sprer seg raskere.

TESTER: En lege sjekker temperaturen på et barn på et mobilt sykehus i Chennai i India. Mørketallene i India er trolig store på grunn av lite testing utenfor byene. Foto: Arun Sankar / AFP

SØR-AFRIKA

Over 2500 mennesker er døde av covid-19 i Sør-Afrika, landet i Afrika med høyest antall smittede og døde. 151.209 mennesker har testet positivt, ifølge myndighetene i landet, men det er trolig høye mørketall. Smitten sprer seg raskt, og landet registrerte over 6000 nye tilfeller hver dag siden 25. juni, de høyeste siden viruset kom til landet i mars. Afrika er ikke ventet å nå smittetoppen før i midten av juli, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).