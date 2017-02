Eksperter NRK har snakket med mener tvangsbruken er både feig og tilfeldig.

– Når Stortinget skal bruke sin makt, så skal de tenke likebehandling, og de skal tenke prinsipielt. Her har de ikke gjort noen av delene, sier Geir Vinsand i Nivi analyse.

Mener den røde tråden mangler

Etter at kommunenes frist gikk ut i sommer, ba regjeringen fylkesmennene komme med sine råd.

Totalt foreslo de 34 tvangssammenslåinger vedtatt denne våren, der minst 60 kommuner skulle slås sammen mot sin vilje (se faktaboks).

Fylkesmennenes råd Ekspandér faktaboks I fjor høst kom fylkesmennene med sine råd til regjeringen. Her er en oversikt over hvilke tvangssammenslåinger de mente Stortinget burde vedta i denne omgang. (Nei) betyr at kommunen har vedtak på å så alene. De uthevede sammenslåingnene er de Stortinget helt eller delvis valgte å følge. Østfold: Én sammenslåing med 3 kommuner, 1 med nei-vedtak. • Askim, Hobøl, Spydeberg (nei) Oslo og Akershus Fire sammenslåinger med 18 kommuner, 12 med nei-vedtak • Oppegård, Ski, Ås (nei), Frogn (nei), del av Enebakk (nei), Vestby (nei). • Oslo, Nesodden (evt. Follo) (nei), Nittedal (evt. Nedre Romerike) (nei). • Skedsmo, Sørum, Lørenskog (nei), Rælingen (nei), Fet (nei), del av Enebakk (nei). • Ullensaker, Hurdal (nei), Nannestad (nei), Gjerdrum (nei) Buskerud: To sammenslåinger med åtte kommuner, fire med nei-vedtak. • Drammen, Svelvik (Vestf.), Nedre Eiker, Øvre Eiker (nei), Lier (nei) • Ringerike: Ringerike, Hole (nei), Jevnaker (Oppl.) (nei) Telemark: Én sammenslåing med tre kommuner, tre med nei-vedtak • Bø, Sauherad, Nome (nei) Agder: Tre sammenslåinger med 10 kommuner, 5 med nei-vedtak • Vennesla, Iveland (nei) • Kristiansand, Søgne (nei), Songdalen, Birkenes (nei), Lillesand (nei); alternativt Kristiansand, Søgne, Songdalen • Mandal, Marnardal, Lindesnes (nei) Rogaland: To sammenslåinger med fire kommuner, to med nei-vedtak • Eigersund, Sokndal (nei) • Strand, Forsand (nei – gjensidig vedtak med Sandnes som ikke tilrås) Sogn og Fjordane: Én sammenslåinger med tre kommuner, to med nei-vedtak • Sogndal, Leikanger (nei), Balestrand (nei) Møre og Romsdal: Åtte sammenslåinger med 28 kommuner, 13 med nei-vedtak • Ålesund, Skodje, Sandøy, Ørskog, Sula (nei), Giske (nei), Haram (nei) • Molde, Midsund, Nesset, Aukra (nei), Gjemnes (nei) • Volda, Hornindal (SF), Ørsta (nei) • Kristiansund, Averøy (nei), Tingvoll (nei) • Ulstein, Hareid (nei) • Sykkylven (nei), Stranda (nei) • Sande, Herøy (nei) • Halsa, Aure (nei), evt. med Hemne (Sør-Trøndelag) og Snillfjord3 (Sør-Trøndelag) Sør-Trøndelag: Tre sammenslåinger med 13 kommuner, fem med nei-vedtak • Hitra, Snillfjord1, Frøya (nei) • Bjugn, Åfjord, Rissa, Leksvik, Roan, Ørland (nei), evt. også Osen (nei); alternativt sammenslåingene Rissa/Leksvik, Roan/Åfjord og Bjugn/Ørland; eller Roan/Åfjord/Bjugn/Ørland • Røros, Holtålen (nei), evt. også Os (Hedmark) (nei) Nordland: Tre sammenslåinger med ti kommuner, fem med nei-vedtak • Narvik, Ballangen, Tysfjord, Evenes (nei) • Vestvågøy, Moskenes (nei), Flakstad (nei) • Bodø, Røst (nei), Værøy (nei) Troms: Tre sammenslåinger med ti kommuner, fire med nei-vedtak • Lenvik, Tranøy, Torsken (nei), Berg (nei) • Tjeldsund, Skånland, Harstad, Ibestad (nei) • Tromsø, Karlsøy (nei) Finnmark: Tre sammenslåinger med sju kommuner, seks med nei-vedtak • Alta, Loppa (nei), Kvænangen (Troms) (nei) • Lebesby (nei), Gamvik (nei) • Nesseby (nei), Tana (nei) I Hedmark, Oppland, og Nord-Trøndelag hadde ikke fylkesmannen noen forslag til tvangssammenslåinger i denne omgang. Kilde: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Onsdag denne uken ble det klart hvor mange – eller rettere sagt hvor få – av rådene stortingsflertallet fulgte.

I avtalen går Høyre, Frp og Venstre inn for åtte tvangssammenslåinger, der 13 kommuner slås sammen med tvang (se faktaboks).

Tvangssammenslåinger Ekspandér faktaboks KrF blir ikke med på tvangsdelen i kommunereformen, men Venstre, Høyre og Frp sørger for stortingsflertall for åtte tvangssammenslåinger. Totalt 27 kommuner berøres. 13 av dem tvinges. Indre Østfold: Spydeberg og Eidsberg blir slått sammen med Hobøl og Askim.

og blir slått sammen med Hobøl og Askim. Nede Romerike: Fet og Skedsmo slås sammen med Sørum.

og slås sammen med Sørum. Nye Lindesnes: Lindesnes slås sammen med Mandal og Marnardal.

slås sammen med Mandal og Marnardal. Kristiansand: Søgne slås sammen med Songdalen og Kristiansand.

slås sammen med Songdalen og Kristiansand. Sogn: Balestrand og Leikanger blir slått sammen med Sogndal.

blir slått sammen med Sogndal. Ålesund: Haram blir med i sammenslåingen mellom Ålesund, Skodje, Sandøy og Ørskog.

blir med i sammenslåingen mellom Ålesund, Skodje, Sandøy og Ørskog. Fosen: Stortinget gjør vedtak om sammenslåing mellom Ørland og Bjugn. Det tas forbehold om at Fosen-kommunene kommer med forslag om en større kommune som inkluderer minimum Roan og Ørland.

og Bjugn. Det tas forbehold om at Fosen-kommunene kommer med forslag om en større kommune som inkluderer minimum Roan og Ørland. Ytre Namdalen: Vikna, Leka og Bindal blir slått sammen med Nærøy.

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) forklarer spriket slik:

– Fylkesmennene har foretatt en god, faglig vurdering, men regjeringen og stortingsflertallet har vært tydelige på at det er frivillighet som er hovedregelen i kommunereformen. Det samarbeidspartiene nå har besluttet, er i tråd med unntaket som Stortinget har nedfelt.

Men Vinsand, som har jobbet tett opp mot kommunesektoren i 30 år, mener Stortingets tvangsvedtak er inkonsekvente. Her er noen eksempler han mener viser at den røde tråden mangler:

De tvinger Haram til å slå seg sammen med Stor-Ålesund, men lar Sula og Giske stå alene. – Sula og Giske er enda mer integrert mot Ålesund.

Stortingsflertallet mener Haram blokkerer en god regional løsning fordi de ligger mellom Sandøy og resten av kommunene, men godkjenner sammenslåingen av Stavanger, Rennesøy og Finnøy, uten å ta med Randaberg og Sola. – Øykommunene må jo kjøre gjennom Randaberg for å komme til Stavanger. Akkurat som Haram.

Stortinget mener Leka og de andre kommunene i Ytre Namdalen ikke klarer seg alene, men går ikke inn for en eneste tvangssammenslåing i Nord-Norge. – Her er det en haug med småkommuner som er i dyp faglig og økonomisk krise, og som ikke er i nærheten av å tilby likeverdige velferdstjenester.

– Hestehandel

På spørsmål om politikerne er feige, svarer Vinsand «ja» uten å nøle.

– Dette viser at man ikke bør drive politisk spill og hestehandel med landets administrative inndeling, sier han.

LANDET RUNDT: Vinsand jobber med ulike interkommunale samarbeid, og vet at mange kommuner må samarbeide for å løse lovpålagte oppgaver (arkivbilde). Foto: Trond Vestre / NRK

Ifølge Vinsand virker sammenslåingene Stortinget trumfer gjennom så tilfeldige at man blir fristet til å tro at det ligger en bevisst strategi bak.

– Det har valgt kommunekonstellasjoner som ikke gir en helhetlig langsiktig løsning. På sikt kan man ikke leve med det, og nye sammenslåinger vil tvinge seg fram.

Også NTNU-professor Jørn Rattsø mener reformen vil gi flere sammenslåinger over tid.

MANGLER ANALYSER: – Reformen har hatt for svake nasjonale føringer og derfor har lokale prosesser tatt forskjellige veier. Det er ikke gitt gode nok analyser av konsekvensene av å fortsette som før, sier Rattsø (arkivbilde). Foto: Kallestad, Gorm / NTB Scanpix

– I noen deler av landet har distriktskommunene satset på forsvar av det bestående, men i andre deler har de vært med på å bygge nye regionkommuner. Det er overraskende at utkant preget av forgubbing, uføretrygd, statlige overføringer og tynt arbeidsmarked tør å satse på å forbli små, sier professoren i samfunnsøkonomi.

Overrasket er også fylkesmannen i Troms.

Ingen av de tre tvangssammenslåingene han gikk inn for, ble tatt til følge av stortingsflertallet.

– Vi hadde faktisk trodd at flere av våre forslag som lå i den faglige tilrådningen skulle bli fulgt. Det må vi innrømme. Men vi tar det selvsagt til etterretning, sier Bård M. Pedersen.

– Eksistensielle utfordringer

Fylkesmannen foreslo blant annet at Torsken og Berg skulle slå seg sammen med de to andre kommunene på Senja, Lenvik og Tranøy. Men selv etter en ny runde med forhandlinger, sa kommunestyret i Torsken denne uken atter nei til en storkommune på øya.

– De har vært på Robek-lista siden Robek begynte. De har eksistensielle utfordringer. Men folket vil ikke, og kommunestyret vil ikke gjøre vedtak på kollisjonskurs med folkeviljen, sier Pedersen.

Etter det NRK forstår vurderte stortingsflertallet Høyre, Frp og Venstre å tvinge de fire kommunene på Senja sammen. Men det ble det ikke noe av.

Torsken-ordfører Fred Ove Flakstad (Ap) er lettet.

– Vi har ikke sansen for tvang. Det er vanskelig å spå framtida, men nå er det riktig for oss å stå alene. Det er også et demokratisk spørsmål. Hos oss stemte over 75 prosent nei til sammenslåing, sier han.

Han er ikke alene. Det store flertallet av ordførere som fryktet tvang kunne puste lettet ut da stortingsflertallet la fram sin avtale.