– Det er en overkjøring av lokaldemokratiet, og de går ut over forutsetningene de selv har lagt i Stortinget. Her tvangssammenslår de for eksempel grupper av kommuner der tre har sagt nei, og én har sagt ja, sier parlamentarisk leder i Senterpartiet, Marit Arnstad.

Allerede i 2014 ble det klart at stortingsflertallet åpnet for å bruke tvang i «helt spesielle situasjoner». Samarbeidspartiene trakk i innstillingen fram følgende eksempel:

En situasjon der tre kommuner i en region støtter en sammenslåing, mens den fjerde kommunen sier nei. H, Frp, KrF og V / Innstilling 300 S – 2013–2014

Men da Høyre, Frp og Venstre onsdag la fram de åtte tvangssammenslåingene de vil gjennomføre , var det også flere eksempler på det motsatte.

I tre tilfeller har flertallet av kommunene i tvangssammenslåingen fattet vedtak på å fortsette alene:

Sogn: Både Balestrand og Leikanger har vedtak på å stå alene, men de blir likevel slått sammen med Sogndal, som ønsket sammenslåing.

Det har jo vært ganske tydelig tidligere at der det eventuelt skulle blir brukt tvang, var i områder der to kommuner sa ja, og én kommune sa nei. Slik er jo ikke situasjonen i Ytre Namdalen. Vikna-ordfører Amund Hellesø (Ap) / NRK 21.02.17

Men ifølge Høyre, Frp og Venstre var tvang både nødvendig og forsvarlig også her. Når det gjelder Sogn, viser de i pressemeldingen blant annet til at folkeavstemningen i Balestrand viste knapt ja-flertall, og at Leikanger med sine statlige arbeidsplasser trenger «solid økonomi».

For Nedre Romerike sin del mener de at sammenslåingen er viktig for å opprettholde gode velferdstjenester i fremtiden, og viser spesielt til at Fet «selv mener de ikke er store nok til å levere gode velferdstjenester i framtiden».

Også i Ytre Namdalen mener stortingsflertallet at dagens kommunestruktur ikke er forsvarlig med tenke på at befolkningen skal sikres gode kommunale tjenester. De peker på at særlig Leka og Bindal har «sårbare kommuneøkonomier».

Tvangssammenslåinger Ekspandér faktaboks KrF blir ikke med på tvangsdelen i kommunereformen, men Venstre, Høyre og Frp sørger for stortingsflertall for åtte tvangssammenslåinger. Totalt 27 kommuner berøres. 13 av dem tvinges. Indre Østfold: Spydeberg og Eidsberg blir slått sammen med Hobøl og Askim.

blir med i sammenslåingen mellom Ålesund, Skodje, Sandøy og Ørskog. Fosen: Stortinget gjør vedtak om sammenslåing mellom Ørland og Bjugn. Det tas forbehold om at Fosen-kommunene kommer med forslag om en større kommune som inkluderer minimum Roan og Ørland.

Avviser Sp-påstand

Høyres Frank Jenssen avviser Senterpartiets påstand om at stortingsflertallet bryter egne retningslinjer for når tvang kan brukes.

– Premisset har vært at det kan være unntak fra frivillighetslinja når det er behov for å få til fornuftige løsninger regionalt, sier han og understreker at de aller fleste sammenslåingene kommer etter frivillige prosesser.

Dette sier Stortinget om tvang Ekspandér faktaboks I innstilling 300 S – 2013–2014 står det at flertallet er opptatt av at det skal være «reell frivillighet for de kommuner som deltar i sammenslåingsprosesser». Samtidig åpnes det for unntak: Unntak fra dette frivillighetsprinsippet vil likevel kunne være aktuelt i helt spesielle situasjoner der enkeltkommuner ikke må kunne stanse endringer som er hensiktsmessige ut fra regionale hensyn.

Et annet flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre , viser til at ett eksempel på et slikt unntak kan være en situasjon der tre kommuner i en region støtter en sammenslåing, mens den fjerde kommunen sier nei.

Også Fremskrittspartiets Helge André Njåstad peker på at nesten hundre kommuner har fattet gjensidige, positive vedtak om sammenslåing.

– Noen plasser er det mer diskusjon enn andre. Men hovedinntrykket av kommunereformen er at kommunene selv har funnet sammen, sier han.

Går mot folkeavstemningen

Av tre 13 kommunene som blir tvangssammenslått , har ti av dem holdt folkeavstemning før lokalpolitikerne fattet sine vedtak

I Haram var flertallet positive til en sammenslåing, men kun et mindretall på 19 prosent stemte på stor-Ålesund. I én kommune – Balestrand – sa flertallet ja til sammenslåing

Åtte av dem endte med at flertallet ville fortsette alene.

Spydeberg: Nei-flertall på 67,8 prosent. Oppmøte: 44,8 prosent.

Fremskrittspartiet har programfestet at folkeavstemninger med simpelt flertall bør få direkte beslutningsrett. Hvordan kan de da gå med på å overstyre resultatet av lokale folkeavstemninger?

USIKKERHET: – Mange folkeavstemninger har blitt tatt opp når det har vært usikkerhet om reformen og om retningsvalg, sier Njåstad. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Frp programfestet i 2013 at Stortinget har et ansvar for å sørge for den kommunestrukturen som sørger for best tjenester for innbyggerne. Hele landsmøtedebatten gikk nettopp på Stortingets ansvar opp mot folkeavstemninger. Så det er ikke problematisk at vi sørger for å få på plass de kommunene som sørger for at innbyggerne i regionen får gode tjenester i framtida, svarer Njåstad i Frp.