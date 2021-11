Fifa beklagar ikkje pågripinga av NRK-journalistane

I ei melding til media onsdag kveld skriv Fifa at dei har vore i kontakt med VM-arrangørane i Qatar for å finne ut årsaka til at NRK-journalistane blei haldne igjen.

I meldinga blir det ikkje beklaga at Halvor Ekeland (32) og Lokman Ghorbani (45) blei pågripne av politiet.

Ingen kritikk mot Qatar

– Vi har vore jamleg i kontakt med dei lokale arrangørane og NRK for å fastslå omstenda kring interneringa av eit NRK-mannskap i Doha dei siste dagane, skriv talsperson Thayssa Plum.

I pressemeldinga kjem det ingen kritikk eller orsaking for hendinga.

Derimot vel dei å peike på at regjeringa i Qatar har sagt at NRK-journalistane ved kunnskap og vilje braut lova ved å trenge inn på privat eigedom.

– Dei har ikkje gjort anna enn det eg forventar av journalistar i NRK, sa kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen tidlegare i dag.

Han meiner pågripingane stadfestar at Qatar er eit land som ikkje set presse- og ytringsfridom høgt.

– Dei seier at dei hadde lov til å filme overalt, men også at dei filma på privat grunn. Journalistane har jobba heilt i tråd med det vi meiner NRK-journalistar ute på oppdrag skal, seier Eriksen.

Kalla inn til UD

Pågripingane av Ekeland og Ghorbani har skapt sterke reaksjonar, no må qatarske ambassadøren er kalla på inn på teppet til utanriksministeren.

Dei to NRK-journalistane var på reportasjereise til Qatar i samband med fotball-VM som skal arrangerast i landet neste år.

Ein meisterskap som er svært omstridd på grunn av forholda for framandarbeidarar i landet.

– Vi har vore usikre, men det er veldig godt å vere heime i Noreg igjen no, sa Halvor Ekeland til norske medium tidlegare i dag.

Klaveness er uroa

NRK har forsøkt å få kontakt med Norges Fotballforbund onsdag kveld, utan å lukkast så langt.

I Dagsrevyen var toppfotballsjef Lise Klaveness derimot klar i sin kritikk.

– Timinga gjer meg jo veldig bekymra. Rett før VM, etter tallause garantiar på nettopp pressefridom frå qatarske styresmakter sjølv og Fifa, seier Klaveness.

Ho har ikkje noka forståing for at NRK-journalistane vart arresterte.

Ho trur at styresmaktene i Qatar har late seg provosere over norske aksjonar på og utanfor bana.

– At det skal ende opp med ein arrestasjon no eitt år før VM tyder på qatarske styresmakter skrur til.