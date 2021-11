Fotballpresidenten reagerer sterkt på arrestasjonen i Qatar

NRK-journalistene Halvor Ekeland og Lokman Ghorbani ble natt til mandag arrestert av politiet i Qatar. De er nå, etter nesten to døgn, løslatt og på vei hjem til Norge.

Ekeland og Ghorbani var på reportasjereise i Qatar i forbindelse med fotball-VM neste år.

Fotballpresident Terje Svendsen i Norges Fotballforbund reagerer kraftig på det som har skjedd.

Fotballpresident Terje Svendsen i Norges Fotballforbund. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Vi er glade for at de norske journalistene nå er på vei hjem. Det er helt uakseptabelt at qatarske myndigheter arresterer journalister som driver saklig, kritisk journalistikk. Vi reagerer meget sterkt på dette og er dypt bekymret for journalisters vilkår i Qatar, sier Svendsen til NRK.

Han varsler at Norges Fotballforbund vil løfte saken opp på politisk nivå i FIFA.

– Vårt tydelige standpunkt vil varsles til politisk nivå i FIFA, og også via UEFA-gruppen som håndtere Qatar-spørsmålene. Enda viktigere er det imidlertid at norske myndigheter engasjerer seg i saken. Qatar er en viktig samarbeidspartner for den norske stat og en sak hvor qatarske myndigheter arresterer norske journalister er ikke en utvikling som kan overlates til idretts- eller fotballbevegelsen alene, sier Svendsen.