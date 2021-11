FHI: Lite sannsynlig at omikron gir mer alvorlig sykdom

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det ser ut til at den sannsynligvis er mer smittsom, men så langt ser det ikke ut som at den gir mer alvorlig sykdom. Det er forholdsvis ny kunnskap, og vi må være åpen for at all kunnskapen kan endre seg, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

Folkehelseinstituttet følger utviklingen internasjonalt og vil samarbeide med laboratoriene og kommunelegene i landet om å oppdage omikronvarianten i Norge.

Samtidig skal kommunene raskt gjennomføre vaksinasjon med tredje dose til alle over 65 år, samt ansatte i helse- og omsorgstjenestene. Ytterligere tiltak vurderes fortløpende.

– Det at den er mer smittsom, hva vil det ha å si for pandemihåndteringen i Norge?

– Vi vil gå gjennom alle tiltakene vi har allerede og se om de skal justeres. Det er vi i gang med og så vil overvåkningen styrkes betydelig. Og ikke bare med tanke på de landene som så langt har tilfeller. Vi har sett når det kommer nye varianter at de kan komme fra helt andre land enn der det først påvises.

Kan allerede ha kommet til Norge

Omikronvarianten er ikke påvist i Norge ennå, men det er en mulighet for at den har kommet også til Norge uten at den er påvist.

Dersom omikron er mer smittsom enn delta, er det ikke mulig å hindre at den blir den mest dominerende, skriver FHI i en pressemelding.

– Da er det fortsatt viktig å forebygge at epidemien gir betydelig sykdomsbyrde og belastning på helsetjenestene, samtidig som tiltakene ikke skal ramme befolkningen, arbeidsplasser, sivilsamfunnet og økonomien unødvendig hardt, sier Stoltenberg.

Camilla Stoltenberg, direktør i FHI

Får testet vaksinevirkningen i Norge

Verden over jobber forskerne på spreng med å finne ut mest mulig om den nye koronavarianten som har fått navnet omikron.

Hvor godt virker vaksinene mot omikron? Dette er blant de sentrale spørsmålene.

Men på grunn av lav vaksinedekning i områdene der varianten har spredd seg, er det vanskelig å gi noe klart svar.

Derfor er det viktig å se hvordan viruset oppfører seg i et land som Norge, med mange vaksinerte.

– Det er for tidlig å vurdere hvor godt vaksinasjon beskytter mot smitte med omikronvarianten, men vi regner med fortsatt beskyttelse mot alvorlig sykdom, sier Stoltenberg.

Minst 50 mutasjoner

Omikron ble først oppdaget i Sør-Afrika og meldt til Verdens helseorganisasjon (WHO) 24. november.

Det har 50 dokumenterte mutasjoner. 32 av dem er i det mye omtalte piggproteinet. Det er det som fester seg til cellene i kroppen og hjelper det å spre seg. Mutasjonene betyr at den ser annerledes ut enn det immunforsvaret ditt er trent til å gjenkjenne.

WHO har klassifisert varianten som «bekymringsfull». Men foreløpig har sørafrikanske helsemyndigheter ikke rapporter om noen uvanlige symptomer blant smittede med omikron. Flere smittede er symptomfrie.

Foto: Tom Wenseleers

Omikron er så langt registrert i Hongkong, Botswana, Israel, Belgia, Storbritannia, Tyskland, Italia og Tsjekkia.

Reiserestriksjoner fra sørlige Afrika

Flere europeiske land har innført innreiserestriksjoner fra land i det sørlige Afrika.

Det gjelder Sør-Afrika, Botswana, Eswatini (tidligere Swaziland), Lesotho, Mosambik, Namibia, Malawi og Zimbabwe.

Personer som kommer til Norge fra disse landene må være i karantene i ti dager, minst tre av dem på karantenehotell. Dette gjelder også fullvaksinerte.

Personer som har vært i disse landene etter 16. november og ankommet Norge før 27. november, må ta en PCR-test.

Norge og flere andre europeiske land har forbudt flyreiser fra de samme landene.

Omikronvarianten gjør at også britene strammer kraftig inn. Foruten innreisenekt fra sørafrikanske land, må alle som kommer til Storbritannia teste seg og isolere seg til de har fått negativt svar.