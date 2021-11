Koronasmitten i landet øker, og flere bedrifter har besluttet å avlyse eller utsette årets julebord.

Det siste døgnet er det registrert 2.942 koronasmittede i Norge. Det er 578 flere enn samme dag i forrige uke. Det viktigste tallet som helsemyndigheter og regjering vurderer er antall koronapasienter innlagt på sykehus. Fredag var dette på 221.

Når man regner smittsomhet tar man ofte utgangspunkt i hvor smittsomt viruset er i en uvaksinert befolkning. Nakstad forklarer at R-tallet (hvor mange en person i snitt smitter videre) da ligger på mellom 5 og 10 for delta.

– Når det gjelder denne nye omikron-variantene er man mer usikker på R-tallet. Det kan godt være at det ligger langt over 10. I så fall begynner det å ligne mer på de mest smittsomme sykdommene vi kjenner, som for eksempel meslinger.

Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet. Foto: Heiko Junge

Det er «høy til veldig høy» risiko for at den nye virusvarianten omikron sprer seg i Europa, ifølge en risikovurdering fra EUs smittevernbyrå ECDC. Varianten omikron, som har en rekke mutasjoner, ble først oppdaget 9. november.

Av 600 passasjerene som kom med to fly fra Sør-Afrika til Nederland fredag, har 61 testet positivt for korona. Vi vet ennå ikke hvilken variant de er smitte med.

Fordel med ny variant?

Den nye omikron-varianten har fått Norge og flere andre land til å stenge for flyginger fra Sør-Afrika og nabolandene Namibia, Botswana, Zimbabwe, Zambia, Lesotho og Eswatini.

– Det er foreløpig veldig mye som er usikkert og mange spekulasjoner, men det er ikke helt sikkert at dette er en katastrofe, hvis det stemmer at symptomene er veldig milde, sier overlege Ernst Kristian Rødland ved Folkehelseinstituttet.

Rødland har doktorgrad i immunologi. Han sier en nye varianten potensielt kan ta plassen til de andre virusvariantene.

Ernst Kristian Rødland er overlege ved Folkehelseinstituttet. Foto: Folkehelseinstituttet / FHI

– Det vil være et ønsket scenario, sier han, og forklarer:

– Det er noen som har uttalt at sykdommen gir et veldig mildt forløp. Det kan føre til en bred immunitet og hvis ikke det fører til alvorlig sykdom, vil en oppnå immunitet uten at helsevesenet belastes og folk blir veldig syke. Det er det ønskede utfallet av denne varianten, sier han.

I et tenkt scenario kan det derfor på lang sikt faktisk være en fordel med en ny variant.

– Det som er interessant er at det er mulig at viruset muterer og ødelegger for seg selv til slutt. Det skjer av og til at det faktisk mister andre egenskaper, sier Rostrup Nakstad.

Han påpeker likevel at alfa-varianten ikke ble utryddet bare fordi delta var mer smittsom, men også fordi folk etterlevde tiltak og vaksinerte seg. Dermed gikk R-tallet for alfa under 1.

Men etter noen uker kan en variant beskytte.

– Vi har det fenomenet at hvis du har fått den smittsomme varianten og blitt syk så er det ikke så lett for den gamle varianten å smitte deg etterpå fordi du har en immunitet mot den også.

Han sier at vi kan tenke oss tre forløp, men han understreker at dette er med forbehold og ikke noe helsemyndighetene har vurdert og utarbeidet.

Det beste scenarioet

– Vi er nok avhengig av at beskyttelsen gjennom vaksine eller tidligere gjennomgått sykdom er god på kryss og tvers av disse virusvariantene for at situasjonen skal bli best mulig for oss.

Her tar Rostrup Nakstad utgangspunkt i at denne varianten gir mindre alvorlig sykdom og gjennomgått sykdom fortsatt beskytter mot de andre variantene.

LAV SMITTE OG REISE? Gardermoen i juli, da det ble åpnet for reiser til en rekke flere land uten at man måtte gå i innreisekarantene når man kommer hjem igjen. Foto: Hanna Johre / NTB

– Det beste som kan skje nå er at denne omikron-varianten viser seg å gi mindre alvorlig sykdom og vaksineeffekten opprettholdes. Da vil det at den er mer smittsom være håndterlig fordi vi i Norge har så høy vaksinedekning. Og hovedproblemet vårt er innleggelse på sykehus med alvorlig sykdom. Det er beste fall-sceneariet.

Mellomscenarioet

– Mellomscenarioet er hvis dette viruset viser seg å være mer smittsomt og reduserer vaksineeffekten noe. Da vil vi få en økt belastning på helsetjenesten. Sannsynligvis mest med eldre vaksinerte personer. Og det vil være ytterligere problematisk ut fra dagens situasjon.

MER AV DETTE? Lager for oksygen til medisinsk bruk på Ahus på Lørenskog. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Rostrup Nakstad mener likevel at dette er et forløp som vi vil kunne takle.

– Det kanskje mest realistiske er et mellomscenario, der viruset er mer smittsomt, men vaksineeffekten fortsatt er der selv om det kanskje taper seg noen prosent. Og det vil kanskje være håndterlig uten at vi nødvendigvis trenger store nedstengninger på nytt, sier han.

Verstefallscenario

– Et verstefallscenario kan være at viruset både er mer smittsomt, gir mer alvorlig sykdom og vaksineffekten er betydelig redusert. Da har vi en veldig stor utfordring i vinterhalvåret i hele Europa, sier Rostrup Nakstad.

SYKEHUS: Ambulansepersonell med munnbind frakter en pasient inn på akutten på Ullevål sykehus i april. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Den amerikanske legemiddelgiganten Novavax har startet arbeidet med å utvikle en vaksine som skal virke bedre mot den nye virusvarianten omikron. Den skal være klar for testing innen et par uker, opplyser en talsperson til nyhetsbyrået Reuters.

Dette verstefallsforløpet betyr tilbake til mange smitterebegrensende tiltak, fordi vaksine og råd vi lever med i dag ikke vil være nok.

Sykdomsbildet vet omikron

Nakstad tror det tar noen uker før vi vet nok til å være mer sikre på hvordan den nye mutasjonen vil påvirke pandemien. Omikron-varianten har spredt seg mest i studentmiljøer i Sør-Afrika. Unge folk som ikke er vaksinerte er en dårlig målestokk.

– Snittalderen er 19,7 år. 19-åringer blir ikke spesielt syke av denne sykdommen i utgangspunktet. Veldig få er vaksinert og en kan ikke forvente at veldig mange av disse ungene menneskene blir lagt inn uansett. Det betyr at akkurat symptombildet er usikkert, sier Rostrup Nakstad.

Også potensielle symptomer på lang sikt er det mye usikkerhet rundt.

– Det er en X-faktor her. Vi aner ikke. Det har vært litt forskjeller på Alfa og Delta-varianten når det gjelder symptombildet. Og for fullvaksinerte er det også litt forskjell. Men vi vet ikke om problemstillingen med long covid er annerledes ved den siste mutasjonen. Det er noe av det siste vi får vite, antakelig, sier Rostrup Nakstad.