Storbritannias helseminister bekrefter lørdag at de har oppdaget to tilfeller av smitte med den nye omikronvarianten.

I kveld varslet statsminister Boris Johnson at det kommer nye innstramminger.

– Vi må ha målrettede tiltak for å hemme smitten med denne varianten og kjøpe tid for forskerne slik at vi vet hva vi har med å gjøre. Og ikke minst må vi vaksinere flere og få administrert flere oppfriskningsdoser, sier Johnson.

Alle må testes og i karantene

Foruten å ha gitt innreisenekt for reisende fra en rekke sør-afrikanske land, gjøres det også endringer ved ankomst til Storbritannia.

– Vi innfører nå et nytt testregime. Vi skal ikke hindre folk i å reise, men alle som ankommer Storbritannia må ta en test i løpet av den andre dagen etter ankomst og isolere seg til de har fått negativt svar, sier Johnson.

I tillegg har regjeringen iverksatt flere andre tiltak.

Smittede og nærkontakter til personer som tester positivt for omikronvarianten må i karantene i 10 dager – uavhengig av vaksinestatus.

Munnbindreglene i butikker og kollektivtrafikken skjerpes inn

De nye tiltakene skal vare i tre uker i første omgang.

Helsemyndighetene skal også vurderes om flere grupper skal få tilbud om oppfriskningsdoser, og om intervallet mellom dose to og tre skal gjøres kortere.

Takket Sør-Afrika

– Som alltid med nye varianter er det mye vi ikke kan vite så tidlig, men våre forskere lærer mer fra time til time, sier Johnson.

Han sier at Storbritannia har hatt en positiv utvikling med nedgang i sykehusinnleggelser og dødsfall og økende oppslutning om vaksinering og oppfriskningsdoser.

– Men det ser ut til at omikron sprer seg veldig raskt, og at det kan spre seg mellom personer som er dobbeltvaksinert, sier Johnson som takker dem som oppdaget den nye varianten.

– Jeg vil uttrykke stor takk til forskerne i Sør-Afrika som oppdaget den og spredde informasjonen til resten av verden, sier Johnson.

Samtidig føler sørafrikanske myndigheter at de blir straffet med innreiserestriksjoner som følge av oppdagelsen.

– Fortreffelig vitenskapelig arbeid burde bli applaudert, ikke straffet, sier Sør-Afrikas utenriksdepartement i en uttalelse.

Norge har fra i dag av innført karantenekrav for reisende fra åtte sørafrikanske land.