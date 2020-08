FHI gjorde ikke risikovurdering før åpning av cruisetrafikk langs norskekysten

Da smitteskipet «MS Roald Amundsen» var ved Svalbard, takket Hurtigruten embetsverket og regjeringen for at de fikk fortgang i cruisenæringen igjen.

«Jeg vil uttrykke en stor takk til embetsverket og de politiske kreftene via regjeringen og helse- og -omsorgsministeren for at de har prioritert dette arbeidet som er så viktig for at vi skal få våre skip ut igjen,» sa Hurtigrutens Karin Strand, som var ekspedisjonsleder for «MS Roald Amundsen» i en video.

10. juni fastslo regjeringens korona-utvalg at det snart skulle åpnes for kystcruise langs norskekysten.

Det var Filter Nyheter som først omtalte saken.

Takket for politisk fortgang

Videoen ble sendt til helsemyndighetene 27. juli – to dager før det ble kjent at det var koronasmitte om bord på skipet.

«Det er vanskelig, ting skjer veldig fort, men jeg har opplevd et embetsverk og en politisk ledelse som virkelig har tatt roret og jobbet raskt. Jeg trodde det var kun det private næringslivet som jobbet i helge- og kveldsøkter, men jeg har konkludert kraftig med at det var feil», sier Strand videre.

I en e-post-utveksling NRK har fått innsyn i mellom Hurtigruten og Samferdselsdepartementet i perioden 13. og 26. mai, legger Hurtigruten gjentatte ganger stor vekt på hvor viktig selskapet er for næringslivet langs kysten som et argument for at de bør få starte opp igjen.

Fra: Daniel Skjeldam, konsernsjef i Hurtigruten Til: Knut Arild Hareide, samferdselsminister Sendt: 14. mai 2020 Emne: Oppfølging av møte om den finansielle situasjonen og behov for tiltak for oppstart (...) Hurtigruten er Norges største maritime lærebedrift. (...) Hurtigrutens aktivitet skaper ringvirkninger for to mrd. kr langs kysten, det er 50 prosent høyere sysselsetting i reiselivet i Nord-Norge der Hurtigruten har anløp og selskapets aktivitet bidrar direkte og indirekte til flere tusen arbeidsplasser langs kysten. (...)

I et annet brev fra Hurtigruten sendte til samferdselsdepartementet 16. mai skriver de:

Fra: Torleif Ernstsen, Hurtigruten Til: Ingvild Ofte Arntsen, statssekretær i Samferdseldsdepartementet Sendt: 16. mai 2020 18:51 Emne: Oppfølging etter møte mellom SD og Hurtigruten (...) Vi ønsker også å være med å tilby den Norgesferien nordmenn nå planlegger for. Sist, men ikke minst; dette vil få folk tilbake i arbeid, og er grunnen til at også LO og fagforeningene har engasjert seg. Dette vil bidra til å understøtte regjeringens ønske om å skape vekst for det mangfoldet av små og mellomstore selskaper som nå har fått en bråstopp av kronakrisen, få folk ut av permitteringer og over i arbeid og skape aktivitet i alle små og store lokalsamfunn kystruten er innom. (...)

Var involvert i alle andre åpninger av samfunnet

Avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet, Line Vold, sier de var involvert i arbeidet med en smittevernveileder i forkant, men at de aldri har fått noe oppdrag fra departementet med å vurdere om man skal åpne for kystcruise langs norskekysten etter at virksomheten ble stengt på grunn av koronapandemien.

– Det er ikke sikkert at vurderingene våre hadde blitt annerledes enn det det ble landet på, men vi har ikke hatt noe oppdrag med å se spesifikt på å åpne for kystcruise.

– Burde dere ikke ha vært involvert i det?

– Det ville kanskje vært naturlig om vi var involvert, ettersom vi har vært involvert i all annen åpning av samfunnet med hensyn til det smittevernfaglige, men så kan man si at vi har vært involvert i den forstand at vi har vært med i utarbeidelse av veilederen for cruisetrafikk.

Ifølge Vold fikk folkehelsa knapp tid til å vurdere den allerede eksisterende smittevernveilederen opp mot åpning av trafikk langs norskekysten.

– Vi skulle nok ønske at vi hadde fått bedre tid, men det har vært stor grad av hast med mange oppdrag, og dette er et eksempel på dette.

SV: – Veldig alvorlig

SV-representant Torgeir Knag Fylkesnes sier saken gir et inntrykk av at departementet har lagt press på prosessen og satt hensynet til Hurtigrutens økonomi framfor helse.

– Hvis det stemmer at departementet har satt i gang ei åpning for kystcruise uten å spørre om ei smittevernfaglig veiledning fra FHI, så er det en veldig alvorlig situasjon, sier Fylkesnes.

Høie avviser kritikken

Helseminister Bent Høie (H) medgir at det har vært et høyt arbeidspress knyttet til å få virksomheter på beina igjen etter at Norge stengte, men avviser kontant at behandling av åpning av cruisevirksomheten var hastverksarbeid.

– Det ble gjort et tett og grundig arbeid med retningslinjene for kystcruise sammen med Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet i forbindelse med åpning for cruise rundt Svalbard.

– Men FHI opplyser at de ikke ble spurt om det var tilrådelig å åpne for kystcruise langs norskekysten. Hvorfor ba dere ikke om en vurdering fra dem da?

– Da vi skulle åpne for kystcruise langs norskekysten, så var det nettopp arbeidet som ble gjort i forbindelse med Svalbard som ble lagt til grunn. Da var vi også i en annen situasjon, så vi oppfatta ikke at det var et sentralt spørsmål da, fordi den store jobben var allerede gjort knytta til Svalbard.

Han sier det allerede forelå et grundig, faglig arbeid og detaljerte smittevernveiledere, og at den knappe fristen FHI fikk til å vurdere smittevernveilederen opp mot den andre åpninga, egentlig kun handlet om gjenbruk av arbeidet som allerede var gjort av Folkehelseinstituttet i forrige omgang.

– Så det handler ikke om at departementet har bukket under for et press for å åpne igjen?

– Nei, smittevernveilederen ble laget med veldig strenge regler.

– Jeg aksepterer ikke at det nå forsøkes å skape et inntrykk av at det som nå skjer med Hurtigruten handler om myndighetenes håndtering av regelverket, når det i realiteten handler om et selskap som ikke har fulgt reglene, mener Høie.

Hurtigruten ønsker ikke å kommentere saken.

60 smittet om bord MS Roald Amundsen

Onsdag 29. juli fikk Hurtigruten beskjed om at en passasjer som hadde vært om bord i Hurtigrutens ekspedisjonsskip MS Roald Amundsen var smittet.

Først på fredagen startet selskapet å varsle passasjerer som hadde vært om bord på samme skip.

Over 60 personer om bord MS Roald Amundsen har blitt smittet av koronaviruset.

Reaksjonene på smitteutbruddet, og Hurtigrutens håndtering av det, har vært mange. Flere granskinger av utbruddet er igangsatt, blant annet av politiet.

Koronautbrudd på Hurtigruten Mer enn 60 personer som har vær tom bord på Hurtigrutens ekspedisjonsskip MS «Roald Amundsen» er smittet av koronaviruset covid-19. Den første seilasen MS «Roald Amundsen» forlater Tromsø. Skipet har med seg 209 passasjerer på det ukelange cruiset til Svalbard. Foto: Hurtigruten

Tilbake i Tromsø MS «Roald Amundsen» returnerer fra Svalbard. Skipet setter kurs mot Svalbard nok en gang senere på dagen. Denne gangen er det 177 passasjerer om bord.

Første smittede En av passasjerene på den første seilasen får påvist koronaviruset. Vedkommende bor i Hadsel kommune i Nordland. Kommuneoverlegen tar kontakt med både Folkehelseinstituttet og Hurtigruten.

Varsler ikke Hurtigruten varsler ikke passasjerene som var med på den første seilasen, eller dem som nå er om bord i skipet, om smitten de er blitt kjent med. Selskapet konkluderer med at den syke passasjeren mest sannsynlig ikke ble smittet om bord.

– Ingen symptomer I ettertid forklarer kommunikasjonsrådgiver Tarjei Kramviken i Hurtigruten avgjørelsen om ikke å varsle slik: – Ingen andre gjester eller mannskap på de to seilingene hadde rapportert om symptomer eller sykdom. Andre i gjestens reisefølge har også testet negativt etter at de kom hjem fra turen med Hurtigruten.

Smitten blir kjent MS «Roald Amundsen» legger nok en gang til kai i Tromsø. Nå er fire av de ansatte om bord i skipet blitt syke, to av dem er lagt i isolasjon, men ifølge Hurtigruten er det ingen av dem som har symptomer som tyder på at de er smittet av koronaviruset. De fire sendes til Universitetssykehuset Nord-Norge ved ankomst Tromsø. Der får de bekreftet at de er smittet av covid-19. Foto: Tora Kyllingstad / NRK

Setter i gang tiltak Hurtigruten setter i gang testing av de 160 ansatte som har jobbet på de to seilasene. De sender også ut varsling til alle de 386 passasjerene på de to seilasene og starter å teste passasjerer. Men mange av passasjerene på den siste seilasen har allerede forlatt skipet. Noen har begynt på hjemreisen sin. Andre er i god gang med å utforske Tromsø. Foto: Linda Pedersen / NRK

Omfanget øker Prøvesvarene begynner å tikke inn. Lørdag 1. august har 33 av de ansatte på MS «Roald Amundsen» fått bekreftet koronasmitte. Tallet øker etter hvert til 36 ansatte. 33 av dem kommer fra Filippinene, et land som er merket rødt av Norske helsemyndigheter i forbindelse med pandemien.

– Kan jobbe i karantene Direktør i Hurtigruten Daniel Skjeldam forklarer at de ansatte fra Filippinene ble testet før de kom til Norge. Men at de kan jobbe på båten selv om de er i karantene, ifølge internasjonale regler. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB scanpix

69 kommuner varslet FHI begynner å få oversikt over passasjerene på de to seilasene MS «Roald Amundsen» hadde til Svalbard. 69 kommuner er varslet om at de kan ha innbyggere som er smittet av koronaviruset etter å ha vært på tur med Hurtigruten.

Flere syke passasjerer Svarene på prøvene begynner å bli klare. Antallet smittede passasjerer øker til fire i løpet av søndag 2. august. Dermed er det totalt 40 personer som har blitt smittet av covid-19 på de to seilasene til MS «Roald Amundsen».

Prøver å forklare Det blir stilt spørsmål til om Hurtigruten har brutt smittevernreglene i sin håndtering av saken. Direktør i Hurtigruten Daniel Skjeldam bekrefter at de ikke har fulgt FHIs retningslinjer for varsling. Han forklarer dette med rutinesvikt, og at beskjedene om smitte ikke havnet der de skulle med en gang. Videre sier Skjeldam at de følger internasjonale regler, og at de sier at folk kan jobbe på båt selv om de er i karantene.

Stopper alle ekspedisjonscruisene Hurtigruten stopper all cruisevirksomhet med ekspedisjonsskip på grunn av smitteutbruddet på MS «Roald Amundsen». Dermed blir alle seilinger med MS «Roald Amundsen», MS «Fridtjof Nansen» og MS «Spitsbergen» (bildet) innstilt, både i og utenfor norsk farvann. Foto: NRK

Nytt smittetilfelle Tromsø kommune informerer om status for smitten. De har fått ett nytt positivt tilfelle. Dermed er totalt 41 personer smittet på MS «Roald Amundsen». Videre forteller kommunen at de begynner å få kontroll på de passasjerene som fortsatt oppholder seg i Tromsø.

E-poster blir offentlige Interne e-poster som NRK har fått innsyn i, viser hvordan Hadsel kommune i arbeidet med en pressemelding ønsket å koble en koronasmittet mann i kommunen til reiser med Hurtigruten. «Hurtigruten ønsker ikke at dette skal komme ut», skrives det blant annet i en e-post. Hurtigruten benekter at deres kommunikasjonsavdeling har vært i kontakt med smittevernlegen i Hadsel. Foto: Terje Pedersen/NTB Scanpix/NRK/Montasje

Fylkeslegen og politiet skal granske Politiet forteller at de starter etterforskning av saken. De skal se om det er gjort brudd på smittevernloven i håndteringen av smitten. Også fylkeslegen i Troms og Finnmark skal granske måten Hurtigruten håndterte koronautbruddet på MS «Roald Amundsen».

Ikke syke likevel To av de ansatte på MS «Roald Amundsen» som først hadde fått et positivt svar på koronatestene sine har ved nærmere ettersyn vist seg å ikke være syke likevel.

Nytt tilfelle blant passasjerene Tromsø kommune bekrefter mandag kveld at enda en av passasjer fra MS «Roald Amundsen» har fått bekreftet koronasmitte. Dermed er det totale antallet 34 ansatte og seks passasjerer fra skipet.

Flere nye tilfeller Flere nye tilfeller av koronaviruset er bekreftet blant både besetning og passasjerene på «Roald Amundsen». Deriblant et ti år gammelt barn. Smittetallet er nå oppe i 44. 35 blant besetningen og ni passasjerer.

Tester folk på MS «Fridtjof Nansen» Fire av besetningen på et av Hurtigrutens andre ekspedisjonskip, MS «Fridtjof Nansen», er i isolasjon med forkjølelsesymptomer. Selskapet tester alle de 162 ansatte, og oppfordrer de 172 passasjerene til å teste seg. Skipet er på cruise langs Norskekysten og skal etter planen seile tilbake til Hamburg. Passasjerene oppfordres til å holde seg på lugarene sine. Foto: Photo Motion / Hurtigruten

MS «Spitsbergen» på vei til Tromsø Universitetssykehuset Nord-Norge og Tromsø kommune forbereder seg på å ta imot ekspedisjonskipet MS «Spitsbergen». Det er 134 personer om bord, 70 personer i besetningen og 64 passasjerer. Skipet fikk ikke lov til å legge til kai i Longyearbyen på Svalbard. Tromsø kommune sier at ingen får gå i land i byen før de har testet negativt på koronaviruset. Foto: NRK

Nytt tilfelle En mann i 70-årene fra Trøndelag får bekreftet koronaviruset. Mannen var passasjer på MS «Roald Amundsen». Senere på dagen kommer det oppdaterte tall smitten. Totalt er nå 37 ansatte og 16 passasjerer fra MS MS «Roald Amundsen» smittet.

Må testes på nytt Tromsø kommune og UNN beslutter å overta det medisinske ansvaret på MS «Roald Amundsen». En befaring på skipet, som ligger til kai i Tromsø, viser flere personer med symptomer på koronaviruset. Skipslegene blir fritatt fra ansvaret. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / Scanpix

Mulig smitte på nytt skip To passasjerer er fraktet i land fra MS «Midnatsol» med mistanke om koronasmitte. Skipet er en del av den tradisjonelle kystruta til Hurtigruten, ikke ekspedisjonsruta som de andre skipene er en del av. Foto: Vidar Knai / SCANPIX

Flere nye smittede Prøvene fra MS «Roald Amundsen» er klare. Det er bekreftet fire nye tilfeller blant besetningen. Dermed er 41 ansatte i rederiet nå smittet. Samtidig stiger antallet smittede passasjerer til 21.

Ingen smittede på de andre skipene Prøvene fra MS «Fridtjof Nansen» og MS «Spitsbergen» bekrefter at ingen på de to ekspedisjonskipene er smittet av koronaviruset.

Tar over ansvaret Tromsø kommune tar over ansvaret for den medisinske oppfølgingen av besetningen om bord på MS «Roald Amundsen». Legene på skipet mente de syke om bord ikke viste tegn på koronaviruset, men da pasientene kom på sykehus tok det bare to minutter før helsepersonell varslet kommunen om mulig smitte. Vis mer

FHI ble også varslet om den smittede passasjeren onsdag 29. juli, men det ble besluttet å la selskapet informere passasjerene selv. Folkehelseinstituttet har opplyst at avtalen var at Hurtigruten skulle varsle dem, men at avtalen ble brutt