Fem år siden forsvinningen: – Vi vet mer og mer om hva som kan ha skjedd der inne

– Vi har tro på at vi skal bringe klarhet i hva som skjedde med Anne-Elisabeth Hagen, sier politiinspektør Lars Reinholdt-Østbye til NRK.

31. oktober markerer femårsdagen for et av norgeshistoriens største drapsmysterier.

700 vitneavhør og 6000 timer med video er nå noe av det som gjennomgås på nytt for å se etter nye svar i dagens lys.

– Vi vet mer og mer om hva som kan ha skjedd der inne, men vi er ikke ferdige med de kriminaltekniske undersøkelsene eller analysene av den informasjonen som ligger i saken, sier Reinholdt-Østbye.

Anne-Elisabeth Hagen er fortsatt sporløst forsvunnet, og politiet mener hun ble drept allerede før hun ble fraktet bort fra huset i Lørenskog den 31. oktober 2018.

Familien ønsker svar og gjerningspersoner går fri. I tillegg henger drapssiktelsen over ektemannen Tom Hagen, en mann i 30-årene som møtte Tom Hagen før forsvinningen, samt to andre menn som politiet har fattet interesse for.

Likevel mener politiet at tiden jobber med dem på flere områder, spesielt det såkalte kryptosporet.

– Det er et enormt materiale. Men særlig kryptosporet er et område der tiden jobber med oss. Det dreier seg om metode- og kompetanseutviklingen som pågår over tid, sier Reinholdt-Østbye.

Fortsatt er mange av de store spørsmålene i saken de samme:

Hvem stjal ID og opprettet kryptokonto?

Et mistenkt ID-tyveri ble etter hvert sentralt i etterforskningen av Anne-Elisabeth Hagens forsvinning.

Politiet mener identiteten til en mann fra Sørlandet ble misbrukt av den eller de som sto bak forsvinningen. Etterforskningen viser at noen tok en kopi av passet hans og at informasjonen ble solgt på det mørket nettet.

Politiinspektør Lars Reinholdt-Østbye. Foto: Per Sveinung Larsen / NRK

I brevet var det et krav om løsepenger og et oppsett for hvordan kommunikasjonen mellom partene skulle foregå via kryptovaluta.

Politiet mener den stjålne identiteten er brukt til å opprette kontoer på vekslingsbørser for kryptovaluta som gjerningspersonene har brukt.

– Når det gjelder resultat for de ulike etterforskningsskrittene ønsker vi ikke å gå i detaljer. Men det er et av de områdene der tiden jobber med oss, sier Reinholdt-Østbye.

Har de siktede mennene en rolle i saken?

– Det er ingen endringer i siktelsene i saken, sier Reinholdt-Østbye.

Tom Hagen er fortsatt drapssiktet. I tillegg er tre andre menn siktet i saken. Alle mener at de er helt uskyldige i drapet og forsvinningen til den da 68 år gamle kvinnen.

– Vi har den fremdriften som er nødvendig både for å gi svar på analysene og sporene vi finner, men ikke minst at fremdriften skal forsvare siktelsesgrunnlaget, sier Reinholdt-Østbye.

Han er klar på at politiet jobber i tråd med de forpliktelsene de har til nasjonale og internasjonale regler knyttet til fremdriften i straffesaker.

– Jeg kan ikke gå inn på mistankegrunnlaget mot de siktede. Men vi jobber i tråd med de forpliktelsene vi har, sier Reinholdt-Østbye.

Hvordan ble Anne-Elisabeth Hagen bortført?

Det store spørsmålet står dessverre like ubesvart i dag som for nesten fem år siden.

– Vi håper å få klarhet i hva som skjedde med Anne-Elisabeth Hagen og ikke minst hvor hun er. Det er de store spørsmålene i saken. Og de etterforskningsskrittene vi gjennomfører håper vi skal gi svar på akkurat det, sier Reinholdt-Østbye.

Sommeren 2019 ble hovedhypotesen endret til drap, etter at politiet lenge etterforsket saken som en kidnapping. Etterforskerne mener også at huset er åsted for drapet.

EKTEPAR: Tom Hagen og Anne-Elisabeth Hagen var gift da sistnevnte forsvant. Foto: PRIVAT

Siktede Tom Hagen er filmet på kamera på vei til jobb like etter klokken 09.00. Konas siste sikre livstegn er en telefonsamtale klokken 09.14. Mobiltelefonen hennes ble funnet i huset etter forsvinningen.

Bil på gangveien?

Et kamera på den andre siden av Langvannet filmet det som ligner en bil ved 09-tiden på forsvinningsdagen.

– Analyser av video og bevegelser på stedet er fortsatt etterforskingsskritt vi jobber med. Vi er ikke ferdige med det, sier Reinholdt-Østbye.

Det siste bekreftede livstegnet fra 68-åringen var klokken 09.14 denne morgenen, og politiets hovedteori er at hun ble drept inne i huset kort tid etter senere.

Dette mistenker politiet at er lyset fra en bil Du trenger javascript for å se video.

Overvåkningskameraet fanger opp lys som kan være et kjøretøy klokken 07.56 og 08.56, på forsvinningsdagen.

Politiet har foretatt rekonstruksjoner for bedre å kunne tolke informasjonen fra opptakene.

Hvem kjøpte brevark, konvolutt og strips?

Et mye omtalt brev ble funnet i Sloraveien 4 etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant den 31. oktober 2018.

I brevet står det at Anne-Elisabeth Hagen er kidnappet og han må betale løsepenger for at hun skal bli sluppet fri i live. Kravet var på 9 millioner euro og skulle betales i den anonyme kryptovalutaen Monero.

Brevet som Tom Hagen har forklart at han fant da han kom hjem 31. oktober 2018 er undersøkt svært nøye og politiet sier de vet nesten alt, utenom hvem som har skrevet det.

Brevet er sjekket for DNA, fingeravtrykk, trykk, papir, konvolutt, printer, lingvistikk.

Politiet vet detaljer som at PC-en som printet ut brevet hadde skjermkortet Intel HD Graphics 630. Men hvem som skrev det, vet politiet ikke.

Hvem er mennene utenfor arbeidsplassen til Tom Hagen?

Politiet etterlyste i januar 2018 tre menn som var blitt fanget opp av overvåkingskameraene ved Tom Hagens arbeidsplass. Kun syklisten ble identifisert. Hvem de to svartkledde mennene er, og hva de gjør utenfor arbeidsplassen på forsvinningsdagen er fortsatt et mysterium.

Politiet ønsker å komme i kontakt med to personer Du trenger javascript for å se video.

– Vi har ikke klart å bringe klarhet i hvem Futurum-mennene er. Å få identifisert disse to er fortsatt viktig for oss, sier Reinholdt-Østbye.

Hvem avsatte skoavtrykket og hvem kjøpte skoene?

I inngangspartiet til huset i Sloraveien stod en rød stol der trusselbrev lå. Politiet har også jobbet mye med spor fra det som ligner en Sprox-sko av størrelse 44 til 46.

UKJENT AVTRYKK: Dette skoavtrykket ble funnet i gangen i Sloraveien 4. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Lignende skoavtrykk ble funnet flere steder på flisene i gangen. Hvem som har avsatt dem er fortsatt ikke kjent.

I likhet med kryptosporet, mener politiet at beslag som brevark, konvolutt og skoavtrykk kan gi dem nye svar med nye analyser, sier Reinholdt-Østbye.

– Det er også et område der teknologien stadig utvikler seg, og vi kan se om dagens analysemuligheter kan gi grunnlag for analyser av det vi allerede sitter med av beslag.

Politiet mener skoen tilhører gjerningspersonen. Politiet viste i 2019 frem sko med lignende såler på en pressekonferanse. Politiet har også forsøkt å ettergå alle kjøperne av skoene, som selges på Spar Kjøp. Heller ikke dette har bidratt til gjennombrudd.