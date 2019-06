Legger bort jakten på mennene fra overvåkingsvideoen

Etter å ha hentet inn overvåkingsvideo fra Futurum-bygget i Lørenskog, etterlyste politiet i januar to mørkkledde menn.

Videobildene viste mennene som passerte på en gangvei utenfor bygget, som ligger knappe fire kilometer fra Hagen-ekteparets hjem, samme dag som Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet.

De to mennene, som er blitt omtalt som «Telefonmannen» og «Luemannen», har imidlertid ikke meldt seg. Politiet har heller ikke klart å identifisere dem.

– Mindre sannsynlig at de har en rolle

Nå, over sju måneder etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant, avlyser politiet jakten på mennene.

– De er ikke identifisert, selv etter omfattende etterforskning. Vi mener vi har gjort det vi kan gjøre i dette arbeidet, og at vi ikke kommer lenger i det nå. Vi retter etterforskningen mot andre områder, sier etterforskningsleder Tommy Brøske til NRK.

– Vi vurderer det som mindre sannsynlig at disse to personene kan settes i sammenheng med at Anne-Elisabeth Hagen er savnet fra sitt hjem.

Det var VG som først omtalte saken.

Ingen ny kontakt

Brøske opplyser til NRK at det ikke har vært noen ny kontakt med den antatte motparten. Han sier imidlertid at saken fortsatt etterforskes like bredt.

– Etterforskningen er fortsatt bredt anlagt. Dette med disse to mennene på Futurum har vært et eget prosjekt. Det er ingen tvil om at vi ønsket å få identifisert dem. Vi ønsker fortsatt det, og dersom en av dem eller begge gjenkjenner seg selv på videoen, ønsker vi fortsatt at de melder seg, sier Brøske.

– Men slik saken er nå, men det som er av kjent informasjon, så mener vi det er riktig å tone dette noe ned, legger han til.

6000 timer med video

På overvåkingsvideoen som politiet offentliggjorde i januar, kan det se ut som om en av mennene snakker i en mobiltelefon. Politiet har tidligere bekreftet at de har gjort undersøkelser av teledata opp mot basestasjoner i området for å forsøke å finne ut hvem mannen er.

I tillegg har politiet hentet inn 6000 timer video fra overvåkingskameraer på bomstasjoner, trafikkameraer og bensinstasjoner i jakten på savnede Anne-Elisabeth Hagen.

Etterforskningslederen har fortsatt tro på at saken skal bli løst.

– Vi har vært gjennom en stor innsamlingsfase, og vi har vært gjennom den første bearbeidelsen i søken på om det er enkle spor eller svar som kunne bringe oss videre i saken. Det har vi ikke funnet, og vi har nå gått i en dypere fase som vil være tidkrevende. Det handler i stor grad om en analytisk tilnærming og se ting i sammenheng, sier Brøske.

– Det er omfattende oppgaver som gjenstår, og vi mener at flere av disse oppgavene er viktige og kan føre oss frem til en løsning av saken.