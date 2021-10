Venner av familien Hagen forteller nå til NRK om savnet av «Lisbeth», som de nærmeste kaller henne.

Det har gått tre år siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant sporløst fra huset, 31. oktober 2018.

– Jeg har egentlig sagt nei til å ha samtaler om saken, men jeg føler at det er viktig at vi kan gå videre og finne løsningen på hva som har skjedd med henne, sier Johann Olav Koss til NRK.

Han ønsker å bidra til fokus på forsvinningssaken.

Johann Olav Koss hadde egentlig bestemt seg for å ikke snakke om saken, men ønsker svar og håper fortsatt fokus kan hjelpe. Foto: Håvard G. Hagen / NRK

Koss' første sponsor

– Husk at også jeg er veldig glad i «Lisbeth», og vil vite hva som har skjedd med henne, sier Koss.

Den tidligere skøyteløperen ble for alvor kjent da han tok tre OL-gull på hjemmebane under lekene på Lillehammer i 1994. Mange år tidligere ble han kjent med familien Hagen.

– Tom og «Lisbeth» var de som støttet meg til å bli verdens beste skøyteløper, og det er det jeg har bygd livet mitt på. De har vært en del av vår familie. Vi har vært en del av dem. Spesielt på 1990- og 2000-tallet, sier Koss.

Midt på 1980-tallet, da Koss var 16 år og på jakt etter sponsorer, møtte han den skøyteinteresserte gründeren i Lørenskog. Koss fikk 40.000 kroner i sponsorpenger fra Tom Hagen.

– Det var starten på vårt vennskap. Tom ble veldig viktig for meg på min skøytearena, uten at mange vet det, for han ville ikke ha oppmerksomheten. Han var min første økonomiske sponsor, og han var det helt til jeg la opp i 1994, sier Koss.

Koss beskriver Anne-Elisabeth og Tom Hagen som forskjellige. Men ifølge Koss var begge omsorgsfulle for familie og brydde seg lite om materielle ting og status, til tross for Tom Hagens formue.

– «Lisbeth» er jo den som skaper humoren, gleden og varmen. Hun var alltid aktiv, hadde masse ting å gjøre uten å gjøre noe ut av det. Hun var veldig, veldig gledelig å ha med å gjøre, sier Koss.

Berit Lind beskriver Anne-Elisabeth Hagen som en kvinne fri for jåleri og baksnakking. Foto: Håvard G. Hagen / NRK

– Eiegodt menneske

NRK har også møtt en av Anne-Elisabeth Hagens nærmeste venninner, Berit Lind.

– Jeg vil at folk skal vite hvor eiegodt menneske hun er, eller var. Ærlig og helt fri for jåleri. Aldri noe slarv eller baksnakking. Et redelig, godt menneske, sier Lind.

Venninnen sier hun sist snakket med Anne-Elisabeth Hagen to dager før forsvinningen.

Fakta om forsvinningssaken Ekspandér faktaboks 31.oktober 2018 forsvant Anne-Elisabeth Hagen fra sitt hjem i Sloraveien på Fjellhamer i Lørenskog. Saken ble etterforsket i skjul.

forsvant Anne-Elisabeth Hagen fra sitt hjem i Sloraveien på Fjellhamer i Lørenskog. Saken ble etterforsket i skjul. 9. januar 2019 gikk politiet offentlig ut og bekreftet at Anne-Elisabeth Hagen hadde forsvunnet fra sitt hjem i Lørenskog ti uker tidligere.

gikk politiet offentlig ut og bekreftet at Anne-Elisabeth Hagen hadde forsvunnet fra sitt hjem i Lørenskog ti uker tidligere. Tom Hagen (71) – Ektemann til Anne-Elisabeth Hagen har forklart at han kom hjem rundt klokka 13.30 på forsvinningsdagen. Han fant et trusselbrev med krav om løsepenger og ringte politiet.

– Ektemann til Anne-Elisabeth Hagen har forklart at han kom hjem rundt klokka 13.30 på forsvinningsdagen. Han fant et trusselbrev med krav om løsepenger og ringte politiet. 26. juni 2019 endret politiet hovedhypotese fra kidnapping til at Anne-Elisabeth Hagen er drept.

endret politiet hovedhypotese fra kidnapping til at Anne-Elisabeth Hagen er drept. 28. april 2020 ble Tom Hagen pågrepet og siktet for medvirkning til drap eller drap.

ble Tom Hagen pågrepet og siktet for medvirkning til drap eller drap. 7. mai 2020 Ble en mann i 30-årene pågrepet og siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse.

Ble en mann i 30-årene pågrepet og siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. 8. mai 2020 Tom Hagen ble løslatt fra varetektsfengsling. Både Hagen og mannen i 30-årene nekter å ha noe med saken å gjøre.

Vennskapet mellom Berit Lind og Anne-Elisabeth Hagen ble nærere for rundt åtte år siden. Naboene hadde begge bedre tid og begynte å gå lange turer rundt Langvannet.

– Vi fant ut at vi hadde veldig mye å snakke om og mange felles interesser. Anne-Elisabeth hadde jo da også en hund, og den var veldig glad i å gå tur med oss, sier Lind.

Etter hvert fikk familien Hagen en ny valp, og Lind forteller at Anne-Elisabeth var veldig begeistret.

– Hun var en gledesstråle da hun ringte meg. «Åhh nå har vi akkurat vært å hentet en nydelig liten valp», sier Lind.

Dette var ikke lenge før forsvinningen, men venninne skulle møtes en gang til. Anne-Elisabeth Hagen hadde da med seg valpen «Tassen».

Valpen Tassen var hjemme i huset da Anne-Elisabeth Hagen forsvant. Foto: PRIVAT

Savner gåturene

Lind hadde på denne tiden en syk mann, som var sengeliggende hjemme.

– Hun var blitt veldig glad i ham og de pratet, slik gode naboer gjør. Valpen hoppet opp i sengen, og Anne-Elisabeth snakket veldig godt med Jon. Han satte pris på det og fikk titte på den fine valpen. Det var både godt og vondt, sier Lind.

Venninnene gikk tur rundt Langvannet etter sykebesøket, og Lind forteller at Anne-Elisabeth snakket om alle de morsomme utfordringene med den nye valpen.

– Jeg har tenkt mye på det i ettertid. Jeg tror hun hadde det bra, sier Lind.

Både Berit Lind og Johann Olav Koss sier til NRK at det er viktig for alle å få et svar på hva som har skjedd.

– Det er viktig for oss som har vært rundt dem i alle årene. Vi savner alle «Lisbeth», og vil finne ut hva som har skjedd, sier Koss.

Han forteller at Hagen-familien har det ekstremt tøft. De savner en mor, bestemor og kone, og lever med usikkerheten rundt det som har skjedd.

Tom Hagen har hele tiden bedyret sin uskyld. Han er siktet for drap eller medvirkning til drap.