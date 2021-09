Fagforbundet vil ha tredje vaksinedose til helsepersonell

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg er veldig redd for å smitte pasientene mine. Det har vært en redsel gjennom hele pandemien, sier sykepleier Eskild Hustvedt til NRK.

Han følger opp kreftpasienter ved Haukeland universitetssjukehus i Bergen. Der er han også avdelingstillitsvalgt for Fagforbundet.

De ansatte har jobbet hardt for å holde smitten unna kreftavdelingen.

På et tidspunkt ble Hustvedt selv sendt i karantene fordi han var nærkontakt til en koronasmittet person.

Dagen før hadde han hatt direkte kontakt med en pasient.

– Da var jeg rimelig stresset. Da kjente jeg at pulsen steg. Det var skummelt. Ikke på vegne av meg selv, men på vegne av alle pasientene jeg har hatt kontakt med i løpet av en dag.

Sykepleier Eskild Hustvedt på jobb på Haukeland universitetssjukehus. Foto: Stian Sørum Røkenes / NRK

Heldigvis var koronatesten negativ, og alt gikk bra.

Sykepleieren er fullvaksinert med to doser. Men sier at han stiller seg først i køen, hvis en tredje vaksinedose hindrer smittespredning.

– Jeg vil ta en tredje dose, hvis jeg får. Og hvis Folkehelseinstituttet mener det er nødvendig.

Ønsker tredje dose til helsepersonell

Rundt 200.000 ansatte i det norske helsevesenet er organisert i Fagforbundet. Nå sier organisasjonen at også ansatte i helsevesenet bør få en tredje vaksinedose.

Leder for yrkesseksjon helse- og sosial i Fagforbundet, Iren Luther. Foto: Fagforbundet

– Jeg mener at det er bra om det er en mulighet, sier Iren Luther til NRK.

Hun er leder for yrkesseksjon helse- og sosial i Fagforbundet.

– Bør helsearbeidere som har pasientkontakt med sårbare pasienter få tilbud om en tredje dose?

– Jeg mener at de bør det. Det er selvfølgelig to grunner til det. Det ene er for å ikke smitte pasientene. Det andre er selvfølgelig at de ikke blir syke selv.

Hun peker blant annet på en svensk studie som konkluderer med at antistoffene går kraftig ned etter sju måneder.

FHI: – Har ikke det hastverket som en del andre land har

Flere andre land, blant annet Israel, har begynt å gi en tredje dose til befolkningen.

Folkehelseinstituttet (FHI) følger med på forskningen fra andre land, men mener det ikke er grunn til å tilby store befolkningsgrupper vaksinepåfyll ennå.

Overlege i FHI, Sara Viksmoen Watle. Foto: Marthe Hagelien / NRK

– Vi er i en situasjon som er privilegert i Norge, sier overlege ved Folkehelseinstituttet, Sara Viksmoen Watle.

– Vi har lave smittetall, og vi har svært få innlagte på sykehus. Det er veldig få fullvaksinerte som får alvorlig sykdom.

– Men risikerer dere ikke nå å havne på bakfoten?

– Vi har ikke det hastverket som en del andre land har. Vi mener det er viktig å gjøre en god vurdering av både om det faktisk er et behov, og om det gir bedre effekt å gi en gjenoppfriskningsdose. Og om det er trygt.

– Men hvorfor har ikke vi det hastverket?

– Vi har veldig høy vaksinasjonsdekning. I tillegg til at vi har vært veldig flinke til å begrense smitten, med alt det arbeidet som har vært gjort i kommunene. Derfor har vi lave smittetall. Og selv også da vi hadde høye smittetall, var andelen sykehusinnlagte veldig lav, sier Viksmoen Watle.