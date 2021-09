FHI vil ikke tilby en tredje dose til eldre og spesielt utsatte

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Fredag skal USA bestemme seg. Frankrike og Tyskland har allerede begynt å sette tredje-doser. I neste uke begynner Storbritannia. Mange andre land går også inn for å tilby noe slikt.

Israel leder an. Landet tilbyr tredjedosen til alle som kan motta vaksinen. Det vil si ned til 12-åringene.

Hvem som får tilbudet er litt forskjellig fra land til land, men alle vil tilby ekstravaksine til de eldste i samfunnet.

SER IKKE BEHOVET NÅ: Smitteverndirektør i Folkehelseinstituttet Geir Bukholm sier de følger meget godt med og at de kan endre synspunkt dersom det kommer vesentlig ny kunnskap. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Også litt i Norge

Folkehelseinstituttet og Regjeringen har gått inn for å tilby en tredjedose til noen tusen nordmenn. Mottagerne er mennesker som ikke fikk en tilfredsstillende immunreaksjon av de to første dosene.

– Dette er ikke det samme som en «boosterdose», eller oppfriskningsdose. Dette er fortsettelsen av den generelle vaksineringen slik at de blir beskyttet, forklarer smitteverndirektør i Folkehelseinstituttet, Geir Bukholm.

PRESSER PÅ: Den amerikanske presidenten Joe Biden sier at oppfriskningsdosene vil komme 20. september. Hans eget FDA er ikke nødvendigvis enig. Ekspertene peker på at forskningen ennå ikke har slått fast at det er behov for en slik ekstradose. Foto: Andrew Harnik / AP

Ikke til de eldre

Da Folkehelseinstituttet vurderte å gi en slik tredje dose til pasienter med alvorlig svekket immunforsvar, så vurderte de også å gi oppfriskningsdoser til andre grupper i samfunnet.

– Vi fant ikke at det var grunnlag for å tilby en slik oppfriskning av vaksinen. Dette er noe som kan endre seg, og vi følger godt med, sier Bukholm.

Han legger til at Folkehelseinstituttet vil komme med oppdaterte råd dersom beslutningsgrunnlaget endres vesentlig.

Godt nok beskyttet

Folkehelseinstituttet mener at to doser fortsatt gir meget god beskyttelse mot alvorlig koronasykdom

– Det er hovedoppgaven til vaksinen, og den gjør den jobben utmerket godt. Vi har ikke en sett en endring av betydning over tid, selv ikke etter at deltavarianten tok over, opplyser Bukholm.

Studier fra spesielt Israel kan antyde at de eldre som fikk vaksinen først, nå har mindre beskyttelse mot sykehusinnleggelse.

– Det er mye usikkerhet knyttet til dette, så det er fortsatt behov for mer kunnskap, mener Bukholm.

VAKSINEN HOLDER SEG: Eldre får vaksine i Bærum i februar i år. Folkehelseinstituttet mener de fortsatt er meget godt beskyttet mot alvorlig koronasykdom. Foto: Heiko Junge / NTB

Smitte er noe annet

Det har kommet en rekke studier som antyder at beskyttelsen mot smitte avtar over tid. Det er også klart at vaksinen virker litt dårligere mot smitte av deltavarianten.

Folkehelseinstituttet antar også at beskyttelsen mot smitte vil avta fortere enn beskyttelsen mot alvorlig sykdom.

Et tegn på dette, er at land som Østerrike og Kroatia har satt en utløpsdato på sine koronapass. De regner med at tolv måneder etter vaksinasjon så har folk så lite beskyttelse mot smitte og å smitte videre at koronapasset ikke bør være gyldig.

Kanskje helsearbeidere

Tanken om beskyttelse mot smitte har gjort at Folkehelseinstituttet vurderer forskjellige grupper ulikt.

– Vurderingen av en oppfriskningsdose vil være forskjellig for de eldre og for helsearbeidere, opplyser smitteverndirektør Bukholm.

Å gi en tredje dose til helsearbeiderne vil være for å beskytte pasientene mot smitte.

– Det vil også være for å forhindre at et stort antall helsearbeidere må holde seg vekk fra jobb i en situasjon der det er mye smitte i samfunnet, opplyser Bukholm.

PRODUSENTENE SIER DET ER BEHOV: Både Moderna og Pfizer mener tallene tyder på at det er nødvendig med en tredje dose for å opprettholde beskyttelsen fra vaksinen. Foto: Lise Åserud / NTB

Føre var vaksinering

Britiske myndigheter innrømmer at kunnskapsgrunnlaget er for tynt til at det alene skal legges til grunn for den nye runden med vaksine.

De velger likevel å gjøre som en forsikring mot hva som kan komme.

– Det er viktig å være i forkant. Denne vinteren kan bli vanskelig, sa assisterende helsedirektør i Storbritannia Jonathan Van Tam under en orientering tidligere denne uken.

Må se det globalt

Folkehelseinstituttet skriver i sitt råd til Helse- og omsorgsdepartementet at det i et globalt perspektiv vil være bedre å bruke vaksinedoser i land som nå har dårlig dekning.

– En videre global pandemi uten tilgang til vaksinedoser vil gi økt risiko for at nye varianter kan oppstå, skriver FHI.

Instituttet peker også på at Verdens helseorganisasjon på det sterkeste fraråder den rike delen av verden å bruke opp knappe ressurser på å gi fullvaksinerte litt mer beskyttelse.