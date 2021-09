Studie: Kraftig antistoffnedgang sju måneder etter vaksinedose to

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Resultatene er fra en del av den såkalte Community-studien, der mer enn 2.000 sykehusansatte deltar, skriver SVT.

Resultatene stammer fra 464 personer og viser hvor fort antistoffnivåene minket hos fullvaksinerte som ikke hadde vært smittet allerede.

Tre måneder etter den andre dosen med Pfizer-vaksinen var mengden antistoffer i kroppen halvert, og etter sju måneder hadde de sunket med 85 prosent, kommer det fram i studien.

– Det er urovekkende og tyder på at eldre og skjøre må få en tredje påfyllingsdose så snart som mulig, sier spesialistlege og forskningsleder Charlotte Thålin til SVT.

Samtidig påpeker hun at lavere nivå av antistoffer ikke trenger å bety at man er fullstendig ubeskyttet.

– Antistoffer er bare en del av immunforsvaret, og vi vet at høye antistoffnivåer er assosiert med beskyttelse mot smitte. Men immunforsvaret inneholder også minneceller som raskt komplimenterer antistoffnivåene når vi utsettes for viruset og eksakt hvor grensen går for å bli smittet eller syk, vet man ikke, sier Thålin.

Enda større nedgang med AstraZeneca

Pressesjef ved Danderyds Sjukhus opplyser at studien foreløpig ikke er fagfellevurdert eller publisert, men funnene er gjengitt i en pressemelding.

Thålin understreker at undersøkelsene er gjort på en «ung og frisk» gruppe, og sier at antistoffnivåene trolig synker enda raskere blant en «skjør» samling mennesker.

– At antistoffnivåer synker over tid er helt ventet, men jeg er overrasket over at det har sunket så betydelig hos en relativt frisk og ung gruppe, sier Thålin.

SVT skriver at mange forskere nå leter etter svar på ved hvilket antistoffnivå beskyttelsen mot infeksjon avtar, og beskriver den nye studien er en «brikke i puslespillet».

Allmennkringasteren påpeker at Sverige og flere andre land har begynt å se flere covid-19-infeksjoner blant vaksinerte.

Norge og flere andre land sluttet å bruke AstraZeneca-vaksinen etter meldinger om bivirkninger.

FHI trenger mer informasjon

Vaksinene fra Moderna og Biontech/Pfize bygger på såkalt mRNA-teknologi.

– Antistoffer er viktige for beskyttelse mot koronaviruset, men akkurat hvilket nivå som gir beskyttelse vet vi ikke enda, skriver overlege Sara Viksmoen Watle i en e-post til NRK.

Fallende antistoffer over tid kan påvirke beskyttelsen mot å bli smittet med viruset, men store befolkningsstudier viser at beskyttelsen mot infeksjon fortsatt er god et halvt år etter fullført vaksinasjon, forklarer hun.

I tillegg viser studiene at beskyttelsen mot å bli alvorlig syk med koronaviruset fortsatt er svært høy, rundt 90 prosent, påpeker Watle.

– Immunforsvaret har et «backupsystem», så det er flere andre deler av immunresponsen som bidrar til beskyttelse. Det dannes blant annet hukommelsesceller etter vaksinasjon, som raskt kan lage masse antistoffer hvis du møter på viruset.

Hun forklarer også at det finnes veldig lite data på hvor mye bedre beskyttelsen vil være etter en oppfriskingsdose og hvilke bivirkninger det vil kunne gi.

– De dataene vi har sett så langt viser at det er de samme type bivirkninger som rapporteres etter en oppfriskingsdose som det som ble rapportert etter de to første dosene, skriver hun.

Gir tredje dose til eldre grupper

Forskningsleder Charlotte Thålin sier hun er bekymret for utviklingen og det faktum at Sverige ennå ikke har kommet i gang med å gi flere grupper en tredje vaksinedose.

– De lave nivåene innebærer at vi kan få en økt spredning også i vaksinerte grupper, og det kan ha konsekvenser for de eldre. Vi må gi en tredje dose til dem så snart vi kan. Kanskje også til ansatte i eldreomsorgen og ved sykehusene, slik at de ikke smitter de skjøre, sier Thålin.

Tirsdag ga imidlertid den svenske regjeringen beskjed om personer på eldrehjem, eldre som har hjemmetjeneste og alle over 80 skal få en tredje dose. Dette arbeidet starter i dag.

Eldre får vaksine i Bærum i februar i år. Folkehelseinstituttet mener de fortsatt er meget godt beskyttet mot alvorlig koronasykdom. Foto: Heiko Junge / NTB

Bedre for personer med gjennomgått sykdom

Resultatene er imidlertid gledelige for folk som gjennomgikk covid-19 før vaksineringen: De hadde både betydelig høyere antistoffnivåer og også tregere nedgang.

Forskerne fulgte også personer som fikk AstraZeneca-vaksinen, men ettersom de fikk dose to senere, har de bare blitt fulgt i tre måneder. SVT skriver at dette er en for kort periode til at forskerne skal kunne konkludere om deres antistoffnivåer.

Nedgangen var likevel enda større. Etter tre måneder hadde de bare en femdel av antistoffnivåene til de Pfizer-vaksinerte.

Ikke tredje dose til eldre i Norge

I slutten av august ble det klart at regjeringen besluttet å følge FHIs anbefaling om å tilby en tredje koronavaksine til pasienter med alvorlig svekket immunforsvar. I praksis er det snakk om noen tusen nordmenn.

FHI har imidlertid ikke anbefalt å gi en oppfriskningsdose til andre grupper i samfunnet. Folkehelseinstituttet mener at to doser fortsatt gir meget god beskyttelse mot alvorlig koronasykdom

Verdens helseorganisasjon har tidligere bedt velstående land vente med å gi alle innbyggere en tredje vaksinedose til alle land har fått vaksinert inntil 10 prosent av befolkningen. Det er fortsatt ikke tilfelle i mange land, særlig i Afrika, ifølge tall fra Statista.

