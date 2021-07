Pfizer tror vaksine-effekt synker etter 6 måneder

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

For få dager siden anslo det israelske helsedepartementet at vaksineeffekten i Israel gikk ned 30 % i juni – fra 94 % til 64 % beskyttelse mot symptomatisk sykdom. Beskyttelsen mot sykehusinnleggelse og død er derimot fortsatt høy: 93 %, ifølge israelske myndigheter.

Israelske helsekilder har sagt til avisen Ha'aretz at vaksinens effekt mot delta-varianten trolig er lavere enn hittil antatt.

Nå sier Pfizers sjefforsker Michael Dolsten at selskapets egne data tyder på at antistoffene svekkes over tid.

De som blir smittet i Israel nå, er i stor grad de som ble vaksinert i januar og februar i år, sier Dolsten til Reuters.

Pfizers sjefforsker Michael Dolsten sier selskapets egne data tyder på redusert beskyttelse 6 måneder etter dose 2 av koronavaksinen. Foto: Neil Hall / Reuters

– Pfizer-vaksinen er svært effektiv mot Delta-varianten. Men etter seks måneder er det trolig en risiko for reinfeksjon da antistoffer, som forventet, svekkes, sier Dolsten til nyhetsbyrået.

Pfizer har enda ikke publisert dataene Dolsten omtaler, men sier det vil skje snart.

De lave effekt-anslagene fra Israels helsedepartement har skapt debatt, også i Israel. Departementet har ikke publisert underlagsdataene, som skal være fra juni måned.

Tall fra Public Health England anslår at fullvaksinerte med Pfizer har 88 % beskyttelse mot symptomatisk sykdom, ned fra 93 % beskyttelse mot den tidligere alfa-varianten.

Pfizer vil i løpet av den neste måneden søke amerikanske myndigheter om autorisasjon til å gi en tredje boosterdose, som ifølge selskapet kan gi 5 til 10 ganger høyere antistoff-respons enn dose 2.

De amerikanske helsemyndighetene FDA og CDC skriver i en uttalelse at de er «klar for boosterdoser når og hvis forskning viser at de er nødvendig».

FHI: – Ikke tatt stilling

FHIs smitteverndirektør Geir Bukholm sier de følger nøye med på data fra særlig Israel og Storbritannia, som ligger foran Norge i vaksineringsløpet.

Foreløpig har det ikke kommet data som gjør at Norge vil gjøre endringer i vaksinestrategien, som for eksempel å tilby en tredje vaksinedose til enkelte grupper.

Heller ikke israelske myndigheter anbefaler en tredje boosterdose nå.

VIL SE TALL: FHIs smitteverndirektør Geir Bukholm sier det er vanskelig å ta stilling til Pfizers uttalelser før selskapet publiserer sine data. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Det er ikke noe nå som tyder på at vi skal endre vår strategi, men dette følges nøye. Der vil data både fra Israel og Storbritannia være viktige, sier Bukholm.

Bukholm viser til at uttalelsene fra Pfizer og Israelske myndigheter i stor grad har kommet gjennom media til nå, og at tallgrunnlag foreløpig ikke er publisert. Dermed er det vanskelig å ta stilling til om beskyttelsen reelt svekkes etter 6 måneder.

– Det er jo et mulig fornuftig resonnement, men vi kjenner ikke noen sammenheng i dag mellom antistoffnivå og beskyttelse mot infeksjon, sier Bukholm.

– Kan gi mening for risikogruppene

Vaksineforsker Gunnveig Grødeland ved UiO sier også at det er vanskelig å vurdere uttalelsen fra Pfizer før de har publisert data. Hun utelukker ikke at en tredje dose kan bli aktuelt utover høsten, i hvert fall til noen grupper.

Vaksineforsker Gunnveig Grødeland tror en tredje vaksinedose kan bli aktuelt for de eldre, men ikke for hele befolkningen. Foto: Ola Sæther / UiO

– Det kan gi mening å gi en boosterdose til risikogruppene, og spesielt de eldre. Men om man skal gjøre det med resten av befolkningen og nærmest snu bunken, er en vurdering som må gjøres ut fra hva du vil oppnå, sier Grødeland.

Hun viser til at USA tidligere har hatt mye lavere terskel for å vaksinere enn Norge.

I USA har det historisk vært et mål å hindre all sykdom og sykefravær, på grunn av den manglende sykelønnsordningen.

Derfor anbefales for eksempel influensavaksinen for alle i USA, mens den i Norge kun anbefales for eldre og medisinske risikogrupper.

– Vaksinering i Norge handler i større grad om å hindre sykdom og død enn å redusere økonomiske tap. Hva som er hensikten med en tredje vaksinedose bør vurderes. Hva ønsker man å oppnå? spør Grødeland.

Hun mener det ikke nødvendigvis er noe stort problem om en del nordmenn etterhvert vil få mild covid-sykdom.

– Med det jeg har sett av data så langt, og med forbehold om at det er noe revolusjonerende i dataene fra Pfizer som de ikke har publisert enda, så tenker jeg at det mest sannsynlige er at det holder med to doser vaksine for befolkningen generelt, sier Grødeland.