– Jeg ble i realiteten avsatt som stortingspresident da stortingets direktør konkluderte med at jeg hadde brutt regelverket rundt pendlerboliger i perioden 2014–2017 og statsadvokaten fulgte opp med å beordre etterforskning, skriver Hansen i en tekstmelding til NRK.

NRK har stilt flere spørsmål, blant annet om hun angrer på at hun trakk seg. Hun svarer ikke på spørsmålene direkte, men uttrykker seg som følger:

– Jeg følte meg tvunget, selvfølgelig, til å beklage dette. Jeg mener selv jeg har fulgt regelverket til punkt og prikke.

Hansen har søkt bistand fra den profilerte advokaten John Christian Elden.

– Jeg har vært nødt til å søke advokatbistand for å renvaske meg. Jeg viser til min redegjørelse til Stortinget. Utover dette har jeg ingen kommentarer, sier den mangeårige Ap-representanten.

Elden: Ikke under etterforskning

– Eva Kristin Hansen gikk av som stortingspresident på feil grunnlag, mener hennes advokat John Christian Elden.



Han sier han tirsdag fikk bekreftet av Oslo politidistrikt at Hansen ikke er under etterforskning i pendlerboligsaken.



Elden mener at Hansen ikke har brutt Stortingets regler – og at valget av ny stortingspresident nå bør utsettes.

– Jeg kan ikke se at Stortinget har noe hastverk med å velge noen ny president, i en situasjon der dette kan avklares i løpet av kort tid, ved at regelverket ikke er brutt, sier Elden til NRK.

Velger etterfølger

Masud Gharahkhani (Ap) innstilles som ny stortingspresident.

Det bekrefter Arbeiderpariet etter et gruppemøte onsdag morgen.

Masud Gharahkhani innstilles som ny stortingspresident, erfarer NRK. Foto: Berit Roald / NTB

Gharahkhani er stortingsrepresentant for Buskerud. Han er fra Skotselv i Øvre Eiker, og har hatt fast plass på Stortinget siden 2017. I dag er Gharahkhani andre nestleder i næringskomiteen.

Medlemmer av Aps stortingsgruppe på vei inn i møte onsdag morgen.

Stortingspresident Eva Kristin Hansen kunngjorde i forrige uke at hun trakk seg.

I tillegg til Hansen er Arbeiderpartiet representert med fjerde visepresident Sverre Myrli i dagens presidentskap.

Når Arbeiderpartiet innstiller en mann som ny stortingspresident, så må også Myrli erstattes. Dette fordi Ap ønsker en mann og en kvinne inn i presidentskapet.

Kari Henriksen innstilles som fjerde visepresidentkandidat. Hun stortingsrepresentant for Vest-Agder, og er i dag første nestleder i utenriks- og forsvarskomiteen.

Stortinget vil trolig først torsdag gå til valg på ny stortingspresident. Onsdag innledes med spørretimen på Stortinget.