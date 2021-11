Det ble nylig kjent at Oslo-politiet har blitt bedt av statsadvokaten å etterforske pendlerbolig-sakene knyttet til flere stortingsrepresentanter – deriblant Eva Kristin Hansen.

– Det har i kveld blitt kjent at Oslo politidistrikt er blitt bedt om å etterforske seks ikke navngitte stortingsrepresentanter etter oppslag i media. Jeg tar det for gitt at jeg er blant dem, sier Hansen en uttalelse til pressen.

– Jeg mener det er uholdbart for Stortinget å ha en stortingspresident som er under politietterforskning. Jeg har derfor kontaktet min partileder og parlamentarisk leder og orientert om at jeg vil trekke meg som stortingspresident.

Eva Kristin Hansen viser til politietterforskningen som grunnen til at hun trekker seg. Foto: William Jobling / NRk

Eva Kristin Hansen er ikke tilgjengelig for kommentar torsdag kveld.

Støre: – Riktig at hun fratrer

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier han har fått beskjed fra Hansen om at hun vil trekke seg fra vervet som stortingspresident.

– Jeg vet at denne saken er vond for henne, og at hun er lei seg. Likevel mener jeg det riktig at hun nå fratrer som stortingspresident, sier statsministeren.

Saken rundt Hansens pendlerbolig har fått stor oppmerksomhet. Foto: Torstein Bøe / NTB

Nå er det avgjørende at Stortinget får ryddet opp i både enkeltsakene og regelverket, mener Støre.

– Vi er avhengige av at folk har tillit til våre valgte politikere og til det demokratiske systemet. De ulike sakene om brudd på reglene for pendlerbolig kan bidra til å svekke denne tilliten.

Parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet, Rigmor Aaserud, sier dette er en trist sak.

– Vi har løpende kontakt med Eva Kristin i kveld. Vi har tilbudt henne den hjelpen hun trenger. Hun er hjemme nå og har ikke noe behov fra oss akkurat nå, men vi skal selvsagt følge opp henne på best mulig måte, forteller Aaserud.

Parlamentarisk leder i Ap, Rigmor Aaserud, sier Hansen har deres støtte. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Listhaug: – Veldig klokt

Fremskrittsparti-leder Sylvi Listhaug var tidlig ute med å si at Hansen burde vurdere sin stilling som stortingspresident.

– Det er veldig klokt av henne å trekke seg, sier Listhaug til NRK.

– Jeg tror ikke denne saken kunne ha endt på en annen måte, men jeg har stor forståelse for at hun var i en veldig tøff situasjon, personlig, familien hennes – det har jeg stor sympati for, sier hun videre.

Listhaug mener det er viktig at folkevalgte også må få konsekvenser for sine handlinger.

– Det vi snakker om nå, det er tilliten til Stortinget som institusjon. Det har vært for mange saker og det går i mange partier som har bidratt til å svekke tilliten til politikere og vi er nødt til å bygge den opp igjen. Da må vi ha en stortingspresident som har alt i orden og som kan lede, mener Frp-lederen.

Frp-leder Sylvi Listhaug mener Hansen tok det rette valget. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

SV-leder Audun Lysbakken mener Hansen skal ha honnør for å sette tilliten til de folkevalgte først.

– Det er en klok og nødvendig avgjørelse av Eva Kristin Hansen, og jeg håper hennes avgjørelse kan bidra til å skape ro rundt den prosessen som er igangsatt for å rydde opp i forholdene rundt pendlerboliger.

Rødt mener også Stortinget må få fart på en skikkelig opprydning.

– Vi må tydeliggjøre regelverket og stramme opp representantordningene, slik at det ikke blir mulig å eie eller disponere ulike boliger i Osloområdet privat, samtidig som du får en pendlerbolig finansiert av fellesskapet, sier Rødt-nestleder Marie Sneve Martinussen.

Har sympati for situasjonen

KrF-leder Olaug Bollestad sier hun respekterer avgjørelsen til Hansen. Hun mener det er rett av henne å trekke seg.

– Samtidig må jeg si at jeg har sympati og omsorg for den situasjonen hun står midt oppi nå. Det har også menneskelige kostnader å stå i et slikt trykk, sier Bollestad.

Hansen pekte på at det ikke er riktig av henne å bli etterforsket av politiet, samtidig som hun er stortingspresident.

– Det er en oppfatning jeg deler, sier parlamentarisk leder i Senterpartiet, Marit Arnstad, som mener det er viktig å få en grundig gjennomgang av sakene.

Trodde hun fulgte reglene

Spørsmålet i grunn er om Hansen kan ha fått pendlerbolig uten å ha krav på det.

NRK forklarer Dette handler stortingspresidentens boligsak om Bla videre Stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) var folkeregistrert på et rom i Trond Giskes leilighet i Trondheim i seks av årene hun hadde tilgang på gratis pendlerbolig i Oslo. Hun betalte leie for rommet. Hansen skal ha beholdt adressen i Trondheim etter at hun kjøpte hus i Ski i 2014, 29 kilometer utenfor Oslo. Det er 11 kilometer for nært Stortinget til å utløse pendlerbolig. Først i 2017 meldte Hansen flytting til Ski og sa opp pendlerboligen. Totalt har hun hatt gratis pendlerbolig i tolv år. Hansen fikk en fordel av pendlerboligen i Oslo på 214.000 kroner etter hun kjøpte boligen i Ski, viser Adresseavisens beregninger. Stortinget eier 143 leiligheter i Oslo. Disse skal dekke boligbehovet til stortingsrepresentanter som er folkeregistrert eller faktisk bosatt mer enn 40 kilometer i kjørelengde fra Stortinget, ifølge regelverket. Stortingspresidenten sier hun hele tiden har vært sikker på at hun har fulgt reglene for tildeling av pendlerbolig. Hun beklager hendelsen. – Jeg har lest reglementet, men ikke satt meg inn i tolkningene av de enkelte reglene. Det er der jeg har gjort en feil, sier Hansen til NRK. Saken er spesiell for Hansen selv varslet opprydning i pendlerbolig-ordningen etter flere avsløringer om stortingsrepresentanter som hadde brutt regelverket. Forrige kort Neste kort

I sin redegjørelse til Stortinget skriver Eva Kristin Hansen at hun beklager at hun ikke fulgte reglene.

Hun skriver også at hun ikke etablerte seg fast i boligen i Ski i 2014.

– Jeg og min ektemann fortsatte å ha husholdning og bo forskjellige steder som vi også gjorde da vi ble ordentlig etablert som kjærester. Disse stedene jeg og min ektemann bodde på, var min faste og folkeregistrerte bolig i Trondheim, stortingshybelen i Oslo og min ektemanns primærbolig i Ski, skriver Hansen.

– Jeg har trodd at jeg fulgte reglene. Jeg ser i ettertid at jeg burde gjort mer for aktivt å forsikre meg om at min forståelse av reglene var riktig, forteller hun.

Trer inn som leder

Svein Harberg (H) trer inn som leder av presidentskapet til en ny stortingspresident er valgt. Det er naturlig at pendlersakene blir politietterforsket, sier han.

Høyres Svein Harberg tar over som leder av presidentskapet. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

– Stortingspresidenten er president til ny president er valgt. Men hun trekker seg, og presidentskapet arbeider videre. Jeg trer inn som leder når stortingspresidenten ikke er til stede, så jeg skal ta det ansvaret og tre inn inntil vi får valgt ny president og har et komplett presidentskap, sier Harberg til NTB.

Brettet ut om privatlivet

Hansen møtte de parlamentariske lederne på Stortinget torsdag. Stortingspresidenten sier hun har snakket mye om privatlivet sitt.

– Jeg har vært på tilbudssiden og sagt at jeg kan gå på Stortingets talerstol og redegjøre og brette ut familielivet mitt og fortelle hvorfor jeg kjøpte meg den og den boligen, men det var det ikke ønske blant de parlamentariske lederne om at jeg skulle bruke Stortingets talerstol til, sa Hansen til pressen.