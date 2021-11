Myrli om egen vraking: – Uverdig spill

– Det har vært et spill, og jeg vil kalle det et uverdig spill, sier Myrli og kritiserer prosessen internt i Arbeiderpartiet i valget av nytt presidentskap på Stortinget.

Onsdag morgen valgte Aps stortingsgruppe å innstille Masud Gharahkhani som ny presidentkandidat. Myrli, som var Stortingets fjerde visepresident, og dermed en naturlig kandidat for presidentvervet, ble vraket i Aps innstilling.

I søket etter ny stortingspresident har Ap ønsket at vedkommende skal ha plettfri politisk vandel, både når det kommer til økonomiske disposisjoner så vel som andre forhold.

Derfor har partiet gått svært grundig til verks. Et forhold mellom Myrli og en kvinne i AUF-tiden på 1990-tallet ble tema i kartleggingen, noe også Aftenposten omtalte tirsdag kveld.

Forholdet ligger 25 år tilbake i tid da Myrli var 26 og kvinnen 18 år.

– Det var etter min mening et helt vanlig forhold mellom to unge mennesker. Det er også bekreftet av den det gjelder. Det har vært helt ukjent for meg at det skal være problematisk på noen som helst måte, sier Myrli.

Han hevder han ble fortalt at det nå blir vanskelig for ham å få nye posisjoner fordi «det verserte et rykte om ham».

– Og det var altså et rykte som mer eller mindre var fabrikert, sier Myrli.

– Framsatt rykter om meg

Han mener at partiet har brukt et «ikke-tema» til å vrake ham som kandidat til presidentvervet. I tillegg til å kalle det uverdig, sier han også at det var et «skittent spill».

– Jeg reagerte på en del av de virkemidlene som har blitt brukt. Det er framsatt rykter om meg. Det synes jeg er unødvendig. Jeg synes det hadde vært mye greiere om en bare hadde sagt «nå har vi stokket kortene på nytt» og bytter mannskap. Det hadde jeg hatt null problem med, sier Myrli.

Han sier forholdet som nå blir trukket frem, også ble brakt på banen i 2017 da det ble foretatt en opprydding i partiet uten at en gikk videre med det.

– Hvis noen potensielt kritikkverdig dukker opp, så må det tas opp der og da, og ikke bli bragt på banen mange år etterpå igjen, sier Myrli.

Benekter at Myrli ble presset ut

– Har du gjort noe som ikke tåler dagens lys?

– Jeg tror ikke det. Men jeg har vært medlem i AUF siden jeg var fjorten år, det er 36 år siden. Jeg har brukt hele ungdomstiden i AUF, siden i Ap, sittet på Stortinget i over 20 år. Jeg har sikkert gjort dårlige vurderinger og dumme ting. Jeg tror ikke det er alvorlige spørsmål, men noen ønsker tydeligvis å bruke dem, svarer Myrli.

På vei ut av møtet i partiets stortingsgruppe tidligere onsdag, fikk Aps partisekretær Kjersti Stenseng spørsmål om det forhold knyttet til Myrlis fortid som er årsaken til at han ble vraket.

– Det er ingen som er presset ut fra noe som helst, vi har gjort grundige vurderinger av hvem som er rett person til å lede presidentskapet på Stortinget nå, og da endte vi på Masud, sa hun.