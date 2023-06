Stortinget skroter to ordninger – åpner for lønnsmoderasjon

– Vi fjerner pendlerdiett og feriepenger, sier stortingspresident Masud Gharahkhani til NRK.

I dag ble det nemlig klart at det er flertall på Stortinget for å avvikle både pendlerdiett og ordningen med feriepenger for stortingsrepresentanter som trer ut av Stortinget, allerede i inneværende stortingsperiode.

Og det ble også enighet om andre innstramminger under dagens møte i presidentskapet:

– Vi tydeliggjør regelverket rundt det å være pendler ved å stille strengere krav til bolig på hjemstedet for å få pendlerstatus som stortingsrepresentant, sier Gharahkhani.

Samtidig økes avstandskravet for å få pendlerbolig fra dagens 40 til 50 kilometer, bekrefter han.

Bakteppet for at reglene nå strammes inn, er en rekke saker med negativt fortegn om Stortingets økonomiske ordninger.

Gharahkhani beskriver dagens innstilling fra presidentskapet som en «milepæl i opprydningsarbeidet».

– Dette har vært nødvendig for å styrke tilliten, sier han.

To saker

Det er to ulike, men beslektede saker som presidentskapet har behandlet i dag. Den ene handler om «politikerlønna» eller godtgjørelsene som gis til politikerne på Stortinget og i regjeringen.

Den andre er knyttet til de mange ulike sakene om bruk og misbruk av Stortingets økonomiske ordninger, som retten til pendlerbolig, etterlønn og fratredelsesytelse.

I fjor brøt godtgjørelsene den symbolske milliongrensa, noe Arbeiderpartiets Kari Henriksen mente var dårlig timing.

– Slik situasjonen er nå, med økende forskjeller, er det viktig at vi ser utviklingen i sammenheng, sa hun til NRK.

Regjeringspartner Senterpartiet sikret likevel flertall for lønnsøkningen, sammen med blant andre Høyre og Frp.

I dag er konklusjonen fra presidentskapet at dagens system består, men at det legges inn en mulighet for moderasjon.

– På veien videre ønsker vi et moderasjonsalternativ, hvor man ser på et kronetillegg av gjennomsnittslønnen som et alternativ til en prosentvis generell økning, sier Gharahkhani.

Endringen gjelder fra 1. mai i år.

Slik fastsettes «politikerlønna» Ekspander/minimer faktaboks Politikernes godtgjørelser fastsettes av Stortinget selv, etter en innstilling fra det som før het lønnskommisjonen og som nå heter godtgjøringsutvalget.

Det har tre medlemmer og ledes av tidligere sorenskriver Geir Engebretsen.

Tradisjonelt har innstillingen fra lønnskommisjonen blitt vedtatt av et bredt flertall på Stortinget, uten debatt og innvendinger fra andre enn SV og Rødt.

Lønnsutviklingen ellers i samfunnet er det viktigste for vurderingen som utvalget gjør, men i mandatet heter det at det også skal ta «hensyn til særlige samfunnsmessige utfordringer når det er påkrevd.»

– Skandaløst

Rødt står utenfor enigheten mellom Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet.

– De vil fortsatt ha en politikerklasse med særprivilegier vanlige folk bare kan drømme om. Det er fullstendig skandaløst, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

SKANDALØST: Rødt-leder Bjørnar Moxnes. Foto: Tobias Prosch Simonsen

Han reagerer kraftig på at flertallet vil slå ring om ordningen med etterlønn.

– Vi gjør om etterlønnsordningen til en omstillingsytelse. Det betyr at du må ha vært på Stortinget i to perioder, altså åtte år, for å få den, sier Gharahkhani.

– Den reduseres også med seks måneder, og man tydeliggjør at formålet er å lette overgangen tilbake til arbeidslivet, legger han til.

Men flertallet vil fortsatt slå ring om etterlønnsordningen, påpeker Moxnes.

– Det prøver de riktignok å kamuflere ved å forkorte og omdøpe den. Men resultatet er fortsatt et misforstått forsøk på å renvaske ordningen, sier Rødt-lederen, som hevder den har vært misbrukt av flere som har mottatt den.

– Etterlønnen er en særordning som kun politikere får, på toppen av alle de vanlige ytelsene i velferdsstaten.

MISBRUK: Stortingspolitikerne har måttet tåle en rekke kritiske oppslag om sine økonomiske særordninger. Foto: Terje Pedersen / NTB

Rødt sitter ikke i presidentskapet, men heller ikke i presidentskapet er det full enighet.

SVs medlem, Ingrid Fiskaa, fremmer flere forslag som ikke får flertall. SV vil blant annet at det skal kreves parkeringsavgift i stortingsgarasjen, men at gratis parkering skal videreføres for de som må kjøre bil av helse- eller sikkerhetsmessige årsaker.

Familiereiser

Et eget utvalg under ledelse av Therese Johnsen, som tidligere var ekspedisjonssjef i Riksrevisjon, ble oppnevnt for å gjennomgå de økonomiske ordningene. Utvalget har levert to delrapporter, den seneste kom i januar.

Utvalget var blant annet delt i synet på hvilke ytelser avtroppende stortingsrepresentanter skal få.

Politikerne har ikke fulgt alle utvalgets anbefalinger. Utvalget ville avvikle ordningen som dekker inntil to besøksreiser for familiemedlemmer som reiser fra politikernes hjemsted og til Oslo.

– Vi er uenig med utvalget på ett område. Vi ønsker å beholde familiereisene, sier Gharahkhani, og legger til:

– Det er rett og slett fordi vi er opptatt av at Stortinget også skal kunne rekruttere barnefamilier og ta hensyn til distriktsfylkene.

MODERASJON: Utvalget som bestemmer «politikerlønna» kan nå velge å gi et kronetillegg snarere enn et prosenttillegg. Foto: Tom Balgaard/NRK

– Hvorfor må egentlig stortingspolitikere ha særordninger?

– Å være stortingsrepresentant gjør at du er omtalt i grunnloven med ombudsplikt. Det betyr at du ikke har ordninger som regulerer arbeidsmiljø, ferie, sykepenger eller permisjon. Så vi er nødt til å ha noen ordninger som er viktig for å kunne gjøre jobben, uavhengig av bosted og bakgrunn.

– Er dette tilstrekkelig til å gjenopprette tilliten?

– Jeg er ganske sikker på at folk nå ser at vi oppriktig har vært opptatt av å rydde opp. Ellers hadde vi ikke bedt Riksrevisjonen om å sjekke oss eller et eksternt utvalg om å gå gjennom alle ordningene.