Siv Jensen: – Vi er ferdige med å forhandle

– Venstre har hatt to måneder på seg til å legge sine ting på bordet. Vi er ferdige med å forhandle.

Det sier Frp-leder Siv Jensen etter nyheten om at Venstre vil fremme nye bompengekrav. Hun sier videre at hun ikke kjenner det konkrete innholdet i de nye kravene, og at hun derfor ikke kan kommentere dem.

Jensen får full støtte fra stortingsrepresentant og sentralstyremedlem Christian Tybring-Gjedde (Frp).

– Da landsstyret i Frp vedtok skissen til løsning så var det under tvil. Det blir ingen endringer. Om ikke Venstre vil gå med på det, så er det opp til statsministeren, sier Tybring-Gjedde.

Dramatisk tid for regjeringen

Bompengesaken har gått fra å være en verkebyll til å bli et åpent sår for regjeringen etter at Frps landsstyre i juni ga partileder Jensen beskjed om å sørge for at regjeringen skulle innfri seks krav i bompengesaken.

Siden har lederne og andre sentrale personer i de fire regjeringspartiene møttes gjentatte ganger for å komme til enighet, og før og under partilederdebatten til NRK i Arendalsuka gikk Jensen ut og sa at partene så å si var enige.

Dette er bompengestriden Du trenger javascript for å se video.

Det var imidlertid ikke Venstreleder Trine Skei Grande enig i, og forhandlingene har fortsatt.

Søndag vedtok Frps landsstyre det de kalte en skisse til løsning med klar beskjed om at de er ferdig med forhandlinger til tross for at Grande og Venstre allerede på forhånd hadde gitt beskjed om at de ikke godkjenner skissen.

Bråket har fått statsminister Erna Solberg (H) til å avbryte et statsministermøte med sine nordiske statsministerkolleger og den tyske forbundskansleren Angela Merkel på Island for å forsøke å få til en løsning.

Samtidig avbryter KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad sin valgkampturné fordi Solberg har bedt ham komme til Oslo.

– Jeg skulle gjerne vært her videre, men nå må vi få løst denne saken, sa Ropstad til NRK tidligere på dagen onsdag.

Dette er punktene som splitter regjeringen

Etter det NRK kjenner til, er det flere punkter som skaper splittelse i regjeringen: