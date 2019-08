Frp sier ja til «bompengeskissen» – Venstre sier nei

Jensen kommenterte forslaget til bompengeavtale etter Frps ekstraordinære landsstyremøte søndag.

– Avtalen som ligger på bordet vil bidra til en reduksjon bompengebelastningen for folk flest. Bompengebelastningen for folk har blitt for høy, slo partileder Siv Jensen fast.

Etter det NRK kjenner til sier Venstre nei til «bompengeskissen».

Peker på Erna Solberg

Siv Jensen og resten av partiledelsen var tydelige på at de ikke ønsker ytterligere forhandlinger, og at hele floka dermed kan havne på statsminister Erna Solberg sitt bord.

– Vi skulle selvfølgelig gått enda lenger. Dene avtalen vil kutte bompenger, men nå må vi få de andre partiene med på dette. Nå er det i realiteten opp til Venstre hvordan de vil håndtere dette videre.

– Hva hvis Venstre sier nei?

– Da er det opp til statsministeren.

– Det er ikke aktuelt med noen nye forhandlinger, la nestleder Sylvi Listhaug til.

Like før sommeren la Frps landsstyre frem seks krav til partiledelsen, som de ønsket å få gjennomslag for i regjering. Hvis ikke er det sjanse for at landsstyret ønsker seg ut av regjering.

Kravene gikk ut på å få ned bilistenes bompenger, nemlig å stoppe nye bypakker, endre nullvekstmålet, slette bompengegjeld, kutte kostnader i eksisterende bypakker, stille strengere krav til lokale bidrag i byene og si nei tilveiprising.

Tybring-Gjedde om landsstyremøtet: - Kan bli avgjørende

Stor spenning

Det har vært knyttet stor spenning til dagens ekstraordinære landsstyremøte. Siv Jensen har lagt frem det hun kaller en skisse på bompengeutfordringene.

Ifølge NRKs opplysninger er hovedgrepet i Jensens skisse å skalere ned byvekstavtalene. Samtidig skal økte statlige midler bidra til kollektivsatsingen. Mye av pakken skal først få virkning på budsjetter fremover i tid, har NRK fått opplyst.

I sommer har flere partimedlemmer sagt at de er klare for å forlate regjeringen om de ikke får nok gjennomslag i regjering. Fredag ga Troms og Finnmark Frp signal om at de krever bompengefri Europavei 8 inn til Tromsø, hvis ikke ville de stemme mot videre regjeringssamarbeid.

Demonstrasjoner mot bompenger

Flere og flere byer har gjennom våren opplevd demonstrasjoner mot bompenger, og partiet Folkeaksjonen Nei til mer bompenger har vokst på meningsmålingene i flere byer som Oslo, Bergen og Stavanger.

Det har satt regjeringen i en floke, ettersom Fremskrittspartiet, som gikk til valg på å kutte i bompenger, samtidig har gått kraftig ned på meningsmålingene.