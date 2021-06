– Jeg leser i avisen at pressen forbereder Norge på et regjeringsskifte. Da vil jeg bare minne om en ting: Dere har tatt feil før, sier Erna Solberg.

På sin halvårige pressekonferanse i dag annonserte Solberg at hun ikke har tenkt til å gi seg, og at hun har tro på en ny Høyre-ledet regjering.

– Jeg mener fortsatt at det er femti-femti sjanse for å få til dette til slutt. Det er mye som kommer til å skje i løpet av sommeren og utover høsten, sier Solberg.

Meningsmåling juni 2021 for Nasjonal Endring sammenlignet med april 2021 Graf med oppslutning per parti R R: 4,2 % (endring: +0,5 +0,5 4,2 % SV SV: 7,8 % (endring: +0,8 +0,8 7,8 % AP AP: 24,1 % (endring: +0,8 +0,8 24,1 % SP SP: 17,7 % (endring: +0,6 +0,6 17,7 % MDG MDG: 3,7 % (endring: −0,2 −0,2 3,7 % KRF KRF: 3,6 % (endring: +0,2 +0,2 3,6 % V V: 2,7 % (endring: −0,2 −0,2 2,7 % H H: 23,0 % (endring: −1,7 −1,7 23,0 % FRP FRP: 10,2 % (endring: −0,9 −0,9 10,2 % Andre partier: 3,2 % Utført 26 mai.–11. juni ― 11 400 svar Les mer om NRKs meningsmålinger

Klar for valgkamp

Hun forteller at hun ser frem til å drive valgkamp og at hun mener hun har hatt gode resultater de siste åtte årene.

– Jeg mener vi har svarene på de utfordringene Norge står foran og at en regjering ledet av Høyre er det landet trenger fremover, sier Solberg.

Hun trekker særlig frem regjeringens politikk på områdene helse, skole og arbeid som grunner til at hun burde få fortsette i jobben som statsminister.

Under pressekonferansen svarte Solberg også på spørsmål om blant annet bonusene som ble utbetalt til sjefene i Norwegian. Foto: Hanna Johre / NTB

– Vi har vist at vi kan håndtere de store utfordringene, at vi har håndtert en krise. Men vi kan også håndtere de store utfordringene for Norge i fremtiden, sier Solberg.

– Hvilke saker er det som skal overbevise velgerne om å stemme på deg til høsten?

– At vi er best på å skape jobber i privatsektor og dermed finansiere velferden. Og at vi er best på å sørge for at folk løftes ut av fattigdom, får nye sjanser og blir inkludert i arbeidslivet, sier Solberg til NRK og legger til:

– Det viktige spørsmålet om sosial ulikhet er å sørge for at de som har det vanskeligst får det bedre. Det skal vi fortsette å jobbe med.

Ligger ikke an til borgerlig flertall

Høyresiden kommer samlet sett dårlig ut på NRKs supermåling for juni.

Dersom dette blir resultatet etter valget, vil partiene som støtte Erna Solberg som statsminister få 65 representanter på Stortinget, mens partiene som ønsker en ny regjering ville fått 104 representanter.

Meningsmålingen tyder på at det heller ikke holder at Venstre og Kristelig Folkeparti kommer over sperregrensen.

– Hvor ligger håper ditt?

– Dette skal ikke baseres på analyser av meningsmålinger. Det skal basere seg på hvem av oss som har den beste politikken for Norge fremover og evnen til å forklare det til velgerne. Det er det vi går til valg på, sier Solberg til NRK.

Høyre får på målingen 23 prosent, og er det nest største partiet etter Arbeiderpartiet. Høyres samarbeidspartier KRF og Venstre ligger derimot dårlig an, med henholdsvis 3,6 og 2,7 prosent på NRKs måling. Frp ligger an til 10,2 prosent på NRKs måling.

På spørsmål om hun er forberedt på å lede Høyre i opposisjon, dersom valget ikke skulle gå deres vei, svarer Solberg at hun er motivert for å jobbe.

– Jeg er forberedt på å lede partiet frem til neste ledervalg. Og så må man ha diskusjoner om hvem som er best egnet for å lede partiet i fremtiden, sier Solberg.

Nowegian-bonuser og konverteringsterapi

Under pressekonferansen svarte Solberg dessuten på spørsmål om blant annet bonusene som ble utbetalt til sjefene i Norwegian, og hva hun vil gjøre dersom det viser seg at disse er utbetalt i strid med føringene som er lagt.

– Vi må komme tilbake til det når de har redegjort for hvordan de har laget disse bonusordningene og hvordan de forholdt seg til at de var under et regelverk med klare premisser om at de ikke kunne utbetale bonuser, sier Solberg.

Solberg fikk også spørsmål om hvordan regjeringen kan innføre et forbud mot konverteringsterapi rettet mot homofile, uten at det vil gå utover trosfriheten.

– Det er et vanskelig spørsmål om hvordan vi kan forby noe som folk kanskje trenger. Vi må finne balansen slik at vi ikke fratar folk som er troende muligheten til å snakke med mennesker om sine utfordringer hvis de blir glad i noen andre, svarer Solberg.