I en børsmelding fra Norwegian i mars ble det vedlagt en liste over kreditorer som flyselskapet skyldte penger.

Totalt er 1.156 bedrifter av ulike størrelser på listen. Det totale kravet var på 1,6 milliarder kroner. En av aktørene som har utestående beløp fra Norwegian er transportselskapet Aka Transport i Eidsvoll.

Foreløpig har ikke selskapet mottatt èn krone. Daglig leder, Jånn Arne Sjøli Arnestad er oppgitt over at Norwegian ikke har gjort opp for seg, samtidig som det har blitt utbetalt millionbonuser til Schram og Karlsen.

– Det er egentlig helt feil. Det er ikke sånn det burde vært. De burde gjort opp for seg først i hvert fall. Det er helt klart, sier Arnestad.

Norwegian skylder Aka Transport i overkant av 51.000 kroner. Det har ikke firmaet sett noe til, ifølge Arnestad.

– Vi har ikke mottatt noen ting av det som Norwegian skylder oss nå.

Han er tydelig oppgitt over at millionbonusene utbetales, samtidig som Norwegian ikke har gjort opp for seg hos kreditorene. Nå forventer Arnestad at selskapet gjør opp for seg, og betaler det de skylder.

NRK har forelagt kritikken fra Arnestad overfor Norwegian, og venter på svar.

Første del av bonusen utbetalt i dag

– Første del av bonusene ble utbetalt 25. Juni 2021 og den øvrige del vil ventelig bli utbetalt i juli 2021, alt etter utløpet av låneavtalen med staten hvor disse forholdene var regulert, skriver styreleder Svein Harald Øygard i en SMS til NRK.

Det var det tidligere Norwegian-styret, som Øygard ikke var den del av, som inngikk avtalen om millionbonusene med toppledelsen.

Torsdag sendte næringsministeren et brev til Norwegian der hun krevde svar på flere spørsmål om bonusene. Ifølge ministeren er det mulighet for at millionbonusene til toppledelsen bryter med vilkårene for den statlige milliardhjelpen til Norwegian.

Nybø vil at Norwegian skal redegjøre for de beslutningene som er knyttet til bonusene, omfanget av dem og om de er gitt på en slik måte at de er i strid med vilkårene.

I lånegarantiordningen som ble tilbudt norske flyselskaper i fjor vår er det et vilkår om at selskapene som benytter ordningen ikke kan utbetale utbytter eller bonus til ledende ansatte. Vilkåret opphørte 26. mai ifølge Næringsdepartementet.

Styrelederen bekrefter at de har fått et brev fra Næringsdepartemantet om millionbonusene og forteller at selskapet vil besvare brevet så fort som mulig.

Den tidligere Norwegian-toppsjefen Jacob Schram og daværende finansdirektør, nå toppsjef, Geir Karlsen, skal ifølge Dagens Næringsliv få utbetalt 11 millioner kroner hver i bonus.

Erna Solberg: Forutsetning om at det ikke skal utbetales bonuser til toppledelsen

Statsminister Erna Solberg fikk under fredagens pressekonferanse spørsmål om bonusene i Norwegian. Der sa statsministeren at det kan være et mislighetsforhold rund lånet og slo fast at pengene er lånt ut med forutsetning om at det ikke skal utbetales bonuser eller utbytte til toppledelsen.

– Nå er jeg først og fremst opptatt av å få mer informasjon, men jeg synes jo at det vi har sett i media så langt er umusikalsk, sa næringsminister Iselin Nybø til NRK fredag morgen.

Mange har reagert på at bonusmillionene tilsynelatende satt løst i Norwegian, samtidig som selskapet fikk statlig lånehjelp i milliardklassen.

Ifølge næringsminister Iselin Nybø (V) var det lagt ned et bonusforbud i Norwegian frem til 26. mai i år. Etter det trådte en rekonstruering av Norwegian i kraft.

– Det var en begrensning knyttet til bonuser da vi stilte denne garantifasiliteten til disposisjon i fjor vår. Dette var en kortsiktig støtte til flyselskapene og var sånn sett ment for at flyselskapene skulle komme seg gjennom første del av krisen, men ikke for å betale ut bonuser til ledelsen, sier Nybø til NRK.