Er spent på om renten stiger: – Klart det gjør litt vondt i magen

– Klart det gjør litt vondt i magen når vi åpner konvolutten fra banken med melding om renteøkning, Jeg er veldig spent på hva sentralbanken gjør i dag, sier Stian Kvålshagen.

24-åringen driver et bakeri i Sandvika og har sammen med samboeren kjøpt seg rekkehus i nærheten. Det unge paret har for første gang tatt opp boliglån.

– Vi har jo merket at lånet er blitt litt dyrere de siste månedene. Men vi har lånt penger i en lokal liten bank og har fått hyggelige betingelser, så det går greit, sier han.

BESTEMMER: Sentralbanksjef Øystein Olsen skal torsdag fortelle om renta går opp eller forblir uendret. Foto: Hallvard Norum / NRK

Bankene holder igjen

For selv om sentralbanken har satt opp styringsrenten tre ganger det siste året, med totalt 0,75 prosentpoeng, har ikke bankenes utlånsrenter til folk flest økt like mye.

Det viser tall NRK har hentet inn fra banker og meglerhus. Kun rundt to tredeler av sentralbankens rentehopp det siste året har så langt slått inn i husholdningens boliglånsrenter

– Av de 0,75 prosentpoengene som sentralbanken har satt opp renten med, har våre boligkundene fått i underkant av 0,50 prosent i økte kostnader, sier Odd Weidel, bankanalytiker i Sparebank 1 Markets.

Tall fra Eika-gruppen, og rentehistorikk fra andre norske banker, bekrefter det samme.

Årsaken er konkurransen i utlånsmarkedet, og at enkelte store banker har holdt igjen på rentene. Samtidig har bankenes netto rentemarginer ligget noenlunde flatt.

Men folk med penger i banken har merket at innskuddsrenten ikke har økt i samme grad. Dermed har de ikke fått særlig med avkastning på sparepengene sine. Bankenes innskuddsmarginer har økt.

Tror på renteoppgang

Av 12 økonomer NRK har snakket med, tror åtte at renten på nytt settes opp torsdag, med nye 0,25 prosentpoeng.

Hvis det blir fasiten, betyr det en økt boliglånsrente for husholdningene på opp mot 0,75 prosentpoeng på ett år.

Allerede nå opplever bankene at mange boliglånskunder merker de økte rentene godt.



– For en husholdning som har tre millioner kroner i lån i dag, utgjør de økte utgiftene nå 1500 kroner i måneden etter at skatten er trukket fra. Vi hører nå at mange folk begynner å merke dette på økonomien, sier Cecilie Tvetenstrand, forbrukerøkonom i Danske Bank.

Tilbake i Sandvika forteller Stian Kvålshagen at paret er godt forberedt på renteøkning.

– Vi har ikke lånt mer enn at vi tåler at renten stiger en god del, sier Kvålshagen.