Minutter før Equinor la fram sitt resultat for fjerde kvartal, gikk selskapet ut med nyheten om at de selger sine eierandeler i det landbaserte Bakken-oljefeltet i USA.

Oljefeltet ligger i delstatene Nord-Dakota og Montana. Selskapet Encap Investments kjøper Equinors andeler i oljefeltet.

– Vi tar grep for å øke lønnsomheten i Equinors internasjonale olje- og gassvirksomhet. Dagens annonsering om at vi går ut av Bakken-feltet er et viktig steg i denne prosessen, sier konsernsjef Anders Opedal.

Resultatfall på 79 prosent

Onsdag legger selskapet også fram kvartalstall. Før skatt ble det justerte resultatet på 756 millioner dollar – en nedgang på 79 prosent fra samme periode året før.

–Våre resultater er påvirket av markedsuro igjennom året, men sterke kostnadsforbedringer og kapitaldisiplin ga positiv netto kontantstrøm for kvartalet og for året som helhet, sier Opedal.

Etter skatt er det justerte resultatet på minus 554 millioner dollar.

På forhånd forventet analytikerne et resultat på 764 millioner dollar, altså noe høyere enn hva selskapet leverte.

Selskapet skrev ned verdier på 1,30 milliarder dollar i fjerde kvartal.

Det er første kvartalresultatet som presenteres av den nye konsernsjefen Anders Opedal, etter at Eldar Sætre meldte sin avgang i august.

Kvartalsrapporten sier noe om hvordan det har gått for selskapet i de tre siste månedene i 2020, altså oktober, november og desember.

2020 var preget av lave olje- og gasspriser, skriver selskapet i rapporten.

Tok nedskrivninger i tredje kvartal

I fjorårets tredje kvartal leverte selskapet et justert driftresultat før skatt på 780 millioner dollar, tilsvarende rundt 7,3 milliarder kroner i datidens kronekurs. Det var langt lavere enn hva analytikerne forventet.

Oljebransjen ble hardt rammet da koronapandemien traff verden med full kraft ifjor vår.

I april var oljeprisen på sitt laveste siden 2002, og flere oljeselskaper nedjusterte hva de forventet oljeprisen ville være i framtiden, i sommer.

Equinor fulgte etter i tredje kvartal, da selskapet tok nedskrivninger. Staten har eierandeler i Equinor, som er Norges største oljeselskap.