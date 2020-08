Eldar Sætre går av som Equinor-sjef

Anders Opedal tar over som konsernleder 2. november. Eldar Sætre vil være tilgjengelig som rådgiver frem til han går av med pensjon 1. mars neste år.

I en børsmelding sier styret at Equinor er inne i en fase med betydelig endring, i det verden trenger å ta i et kraftig tak mot klimaendringene.

– Styret gir Opedal mandat til å akselerere utviklingen mot et bredt energiselskap, og øke verdiskapingen for eierne gjennom energitransisjonen, sier Jon Erik Reinhardsen, styreleder i Equinor.

TILTRER I NOVEMBER: Anders Opedal blir ny konsernsjef i Equinor. Foto: Harald Pettersen

Opedal kommer fra stillingen som konserndirektør for teknologi, prosjekter og boring i Equinor. Han begynte i Equinor som petroingeniør i 1997 og var i flere år virksom med boring og brønnvirksomhet. Han var også innkjøpssjef.

I 2011 ble han valgt til å lede Equinors prosjektportefølje på mer enn 300 milliarder kroner. Senere fungerte han som konserndirektør og Chief operating officer, før han inntok rollen som leder for Equinor i Brasil.

Opedal har master i ingeniørfag fra NTNU, og en MBA fra Heriot-Watt University i Edinburgh.

Første ingeniør til å lede Equinor

– Anders Opedal har dyp kunnskap om, og bred erfaring fra energisektoren. Han har gått gradene i Equinor, han har vist sterkt lederskap og han har levert resultater som har overgått forventningene som er stilt til ham. Han er den første ingeniøren som blir konsernsjef i Equinor, og er sterkt engasjert i teknologi, digitalisering og industriutvikling, sier Reinhardsen.

Ifølge ham er et enstemmig styre trygge på at Opedal er den rette til å videreutvikle Equinor i det grønne skiftet, og styrke selskapets kultur og sikkerhetsresultater.

Opdeal selv sier han ser frem til å ta over som konsernsjef.

– Jeg vil bruke tiden frem til jeg tar over til å forberede meg og planlegge for dette fantastiske selskapets fremtid. Og jeg vil bruke muligheten til å lytte, både til organisasjonen og eksterne interessenter, for å høre deres verdifulle perspektiver før jeg setter retning for en ny tid.

Opedal vil med umiddelbar virkning fratre som konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring, og Geir Tungesvik vil fungere i stillingen.

Anders Opedal vil motta en grunnlønn på 9,1 millioner kroner.

Anders Opedal Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Takker av Sætre

Eldar Sætre fyller 65 neste år, og indikerte overfor styret at det kunne være et naturlig sted å gå av med pensjon. Dette gjorde at styret kunne legge til rette for en gradvis prosess og gi den nye konsernlederen tid til å forberede seg på å ta over, skriver Equinor i børsmeldingen.

– Eldar har dedikert hele sin karriere til Equinor, fra han begynte i selskapet 24 år gammel. Som konsernsjef siden 2014 har Eldar utviklet Equinor som et bredt og mer globalt energiselskap. Eldar tok over som konsernsjef på et tidspunkt da oljeprisen fikk et dramatisk fall. Takket være hans lederskap og sterke leveranser fra hele organisasjonen, er Equinor i dag et sikrere, sterkere og mer konkurransedyktig selskap, godt posisjonert for å lykkes gjennom den pågående energitransisjonen, sier Reinhardsen.

– Jeg kjenner Anders godt og er helt sikker på at han er den rette til å lede selskapet videre i den neste fasen av energitransisjonen, sier Eldar Sætre.