– Det blir et veldig svakt resultat for kvartalet. Vi snakker om 2,5 milliarder i tap. Det store spørsmålet er hvor store tapene er i USA-virksomheten, og om de tar ekstra nedskrivninger sånn som Shell, BP og Eni, som alle har 55–60 dollar fatet til å verdsette sine eierandeler, sier oljeanalytiker Trond Omdal i Pensum Asset Management.

Fredag kommer Equinors resultater for andre kvartal, som gjelder for månedene april, mai og juni. Som følge av en lavere oljepris, har de store oljeselskapene allerede nedjustert sine forventninger.

Blant dem finner vi et av verdens største oljeselskaper, BP, hvor Equinors tidligere konsernsjef Helge Lund sitter som styreleder. Oljeselskapet har justert ned sine utsikter for oljeprisen til 55 dollar fatet.

Tror USA-tapene kan bli større

Men Equinor bruker fortsatt en oljepris på 80 dollar fatet til å verdsette sine eierandeler.

I første kvartal justerte Equinor ned sine utsikter for oljeprisen fra 59 dollar fatet i 2020 til 31 dollar fatet. Men gjorde ingenting med sine oljeprisforventinger på lengre sikt.

– De samlede tapene i USA kan komme opp i 300 milliarder kroner, hvis de verdsetter som konkurrentene. Tapene er nå 215 milliarder kroner, sier Omdal.

– Det er fortsatt bokført 170 milliarder i USA. Der har selskapet sagt at en tredjedel av det må skrives ned hvis de setter oljepris til 60 dollar fatet.

Legger frem USA-kostnadene

Tidligere i vår ble det kjent at Equinor har tapt 200 milliarder i USA, etter at Dagens Næringsliv hadde fått tilgang på interne dokumenter fra selskapet.

Avisen har også skrevet om en omfattende ukultur i USA preget av sløsing, slurv og mangel på internkontroll. Tidligere Statoil-sjef Helge Lund uttalte i juni til NRK at han tar selvkritikk for at han ikke var tett nok på selskapets USA-satsing til å oppdage og avverge pengesløsingen.

Når Equinor legger frem kvartalstallene for andre kvartal på fredag vil selskapet for første gang legge frem USA-tallene i kvartalsrapporten. Tidligere har dette kun kommet frem i årsrapporten.

Dersom Equinor justerer ned sine utsikter for oljeprisen og verdien på eierandelene faller, vil selskapet måtte gjøre nedskrivninger som innebærer nye, store tap.

Sparebank 1 Markets skriver i en rapport at de venter nedskrivninger i andre kvartal som følge av høy forventet oljepris i hele industrien.

Venter røde tall

Etter et halvt år med korona, lavere etterspørsel og priskollaps venter analytikerne røde tall i kvartalsrapporten.

I et konsensusestimat gjort av 25 analytikere som er hentet inn av Equinor, kommer det frem at det er ventet at selskapet vil legge frem et justert resultat på minus 222 millioner dollar før skatt.

Det justerte resultatet etter skatt er ventet til minus 237 millioner dollar, eller rundt 2,2 milliarder kroner i minus. Konsensusestimatene som kom forrige uke inkluderer ikke mulige nedskrivninger.

I slutten av april var oljeprisen nede i 20 dollar fatet. I tillegg til oljeprisfall, har også selskapet måtte håndtere korona-pandemien.

– Det har gjort at resultatene blir skikkelig dårlige. Det betyr noe, sier Omdal.

– Covid har sendt prisene ned og har gjort det synlig. Men oljeprisen er snart på normalt nivå. Det har blitt synliggjort hvor mye mer lønnsom norsk sokkel er.

Oljeprisen ligger fredag ettermiddag på 44 dollar fatet.