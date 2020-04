Oljeprisen på sitt laveste siden 2002

På det laveste nivået tirsdag formiddag ble et fat nordsjøolje omsatt for 18,33 dollar. Det var en nedgang på nærmere 30 prosent.

Prisen hadde da ikke vært så lav siden januar 2002, ifølge tall fra EIA.

Oljeprisen har i etterkant hentet seg inn igjen, og ligger nå på 21,44 dollar fatet. Det er en nedgang på 17,60 prosent.

Mandag førte breddfulle oljelagre og svikt i etterspørselen til en historisk priskollaps på amerikansk råolje.

Tirsdag formiddag fulgte altså prisen på nordsjøolje etter.

– Utfordrende for Norge

Sjefanalytiker i Nordea, Thina Saltvedt, sier til NRK at den lave oljeprisen er utfordrende for Norge.

– Det første som skjer nå er at oljeselskapene stopper investeringer i ny produksjon. Man setter ikke i gang nye prosjekter, men setter dem på hold til prisene blir bedre, eller så settes de aldri i gang, sier hun.

SJEFANALYTIKER: Thina Saltvedt. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Det får selvfølgelig ringvirkninger, fordi da trenger man ikke seismikkselskaper i samme grad, man trenger ikke å leie inn så mange rigger eller så mange skip, så det får en effekt for hele oljenæringen. Det er klart at det er utfordrende, også for norsk økonomi, forklarer hun.

Fallet skjer under to uker etter at Opec-medlemmene og gruppens samarbeidsland ble enige om et kutt i produksjonen på totalt 10 millioner fat daglig i mai og juni i et forsøk på å bremse prisfallet, som er et resultat av rekordlav etterspørsel. Det skyldes koronapandemien.

Ifølge en rapport fra Det internasjonale energibyrået (IEA) vil etterspørselen falle med 9,3 millioner fat olje per dag for året som helhet.

33 ordførere krever oljegrep

Tirsdag ble det kjent at ordførerne i til sammen 33 norske kommuner i et felles opprop krever umiddelbare oljegrep fra regjeringen.

– Vi ber om at regjeringen umiddelbart setter inn tiltak som vil avhjelpe den dramatiske situasjonen for Norges viktigste næring, heter det i oppropet, som er signert av ordførerne i Kristiansand, Stavanger, Sandnes, Haugesund, Bergen, Ålesund, Trondheim, Bodø og 25 andre kommuner over hele landet.

De mener at enkelttiltaket som vil ha størst betydning for å sikre arbeidsplasser innen olje- og gassnæringen, er å forskuttere selskapenes skattefradrag.

Ordførerne mener at skatteendringene vil gjøre flere investeringer lønnsomme, noe som igjen kan bidra til å holde ansatte i arbeid i leverandørindustrien.

Brevet er sendt til statsminister Erna Solberg (H), olje- og energiminister Tina Bru (H), finansminister Jan Tore Sanner (H), finanskomiteen på Stortinget og partilederne.