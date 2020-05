Equinors tap i USA vokser med milliarder

Equinors satsing i USA de siste 20 årene har gitt tap på over 200 milliarder kroner, og Dagens Næringslivs har skrevet om en omfattende ukultur preget av sløsing, slurv og mangel på internkontroll.

Selv om Equinor sier at de har ryddet opp i rotet de siste årene, så gjør en mer enn halvert oljepris siden nyttår og svak gasspris at tapene fortsetter å vokse inn i 2020.

– Når oljeprisene faller så mye som de har gjort nå, så er den amerikanske virksomheten til Equinor ekstra utsatt, fordi prisene selskapet må ha for å gå i balanse er høye der, sier Equinor-analytiker Theodor Sveen-Nilsen, i Sparebank 1 Markets.

Den norske stat eier 67 prosent av Equinor gjennom Olje- og energidepartementet. Nest største eier er også staten, som gjennom Folketrygdfondet eier 3 prosent av aksjene i selskapet.

I ettermiddag skal Olje- og energiminister Tina Bru ha eiermøte med styreleder Jon Erik Reinhardsen og konsernsjef Eldar Sætre. NRK vet at USA-satsingen og rapporteringsrutinene blir tema på møtet.

Selskapet har rapportert om nedskrivningene og egenkapitalsituasjonen i USA hvert år siden 2015, gjennom noteverket i årsrapportene. Informasjonen har blitt mer detaljert og tilgjengelig de siste par-tre årene.

Eiendelene mindre verdt

Koronakrise og fallende priser på olje og gass har ført til at Equinors samlede egenkapitaltap i USA nå er 21,42 milliarder dollar. Det er 1,01 milliarder dollar mer enn ved nyttår. Tapet tilsvarer med det 218 milliarder kroner etter dagens kronekurs.

Det viser en sammenstilling NRK har gjort av Equinors regnskapsførte egenkapitaltap som fremkom i årsrapporten fra 20. mars, samt opplysninger i selskapets rapport fra første kvartal 2020, som ble offentliggjort 7. mai.

– Dette er regnskapsmessige nedskrivninger, og ikke kontantstrøm-messige tap. Det betyr at Equinor har tatt ned sine fremtidige olje- og gasspris forutsetninger ned til et nivå som gjør at man ikke kan forsvare de bokførte verdiene man har hatt tidligere, sier Sveen-Nilsen.

218 milliarder kroner er nesten like mye penger som regjeringen planlegger å bruke ekstra i år for å ta Norge gjennom koronakrisen.

Bekrefter tapene

Informasjonsdirektør Bård Glad Pedersen i Equinor bekrefter tallene, og sier at målet er å ta igjen mest mulig av den tapte egenkapitalen. Han viser til at eiendelene selskapet sitter med i USA er de samme som før.

– Koronakrisen og oljepriskrigen som har vært i første kvartal har ført til nedskrivninger. De var begrunnet i prisfallet og i kortsiktige prisforventninger, og det er mulig å reversere i senere perioder hvis utsiktene endrer seg, sier han.

Også den norske virksomheten falt i verdi

I årsrapporten viste Equinors samletall for virksomheten til lands og til vanns i USA samlede egenkapitaltap ved utløpet av 2019 på 20,41 milliarder dollar.

Også Equinors eiendeler i Norge ble mindre verdt gjennom første kvartal på grunn av de lavere energiprisene, og ble regnskapsmessig nedskrevet med 862 millioner dollar.

Av nedskrivningene i USA på 1014 millioner dollar, var 872 millioner dollar relatert til virksomheten på land (onshore) i første kvartal.