Planen var å innføre ei ny ordning for nettleige frå nyttår, der dei som bruker mykje straum må betale meir enn dei som brukar lite.

Men fredag morgon kunngjorde Arbeidarpartiet, Senterpartiet og SV at dei har blitt einige om å utsette ordninga til våren 2022.

Men det kan bli vanskeleg, meiner interesse- og arbeidsgjevarorganisasjonen Energi Norge.

– Vi har innretta oss lojalt til at dette skulle bli innført frå nyttår. Og vi har informert både Stortinget og regjeringa om at det no er for seint å utsette reforma, seier administrerande direktør Knut Kroepelien til NRK.

Kroepelien seier selskapa har jobba i eit halvt år for å få på plass systema som trengst for å gjennomføre omlegginga. Dei har heile vegen fått forsikringar frå regjeringa om at ho blir gjennomført.

No er det ifølge Energi Norge ikkje mogleg å vente verken praktisk eller teknisk.

– Vi er i ein umogleg situasjon. Vi meiner dette er ei god og rett ordning som vil gjere at grupper med lågt og jamt forbruk får lågare nettleige. Nå må det vere politikarane sjølve som må ta ansvaret for den situasjonen vi har kome i, seier Kroepelien.

SV reagerer

SVs energipolitiske talsperson, Lars Haltbrekken, har lite til overs for utspelet til Energi Norge. Han åtvarar organisasjonen og nettselskapa mot ikkje å gjere som fleirtalet på Stortinget ber om.

Energipolitisk talsperson i SV, Lars Haltbrekken, meiner utspelet frå Energi Norge skaper usikkerheit. Foto: Kristine Ekrheim Vikedal / NRK

– Det er sjølvsagt mogleg å vidareføre dagens ordning, og fråsegnene til Energi Norge-sjef Knut Kroepelien bidreg til å skape usikkerheit hos dei som no er engstelege for kva den nye ordninga vil ha å seie for straumrekninga, seier han i ein e-post til NRK.

Haltbrekken meiner det er svært uheldig at Energi Norge no gir inntrykk av at dei ikkje vil følge fleirtalet på Stortinget.

– Vi reknar med Kroepelien er klar over at landet har ei mindretalsregjering, og at forslaget har vore omstridd. Då er det oppsiktsvekkande om nettselskapa ikkje har teke høgde for det i planlegginga si.

Meiner partia vinglar

Andre nestleiar i Frp, Terje Søviknes. seier det er bra at avtalen er på plass, men meiner han kjem altfor seint.

– Regjeringa vinglar vidare, men det er uansett bra at ny nettleige blir utsett. Dette kunne regjeringa avklart for lenge sidan, og med det fjerne usikkerheita for folk flest.

Medan Høgre meiner avtalen mellom regjeringspartia og SV på Stortinget er useriøst, og at vedtaket held folk for narr.

– Regjeringspartia og SV vinglar fram og tilbake nokre dagar før endringane skal tre i kraft, og skaper no eit inntrykk av at ny nettleigemodell ikkje vil bli innført frå nyttår. Sanninga er at nettselskapa har høve til innføre modellen frå nyttår, seier energipolitisk talsperson Nikolai Astrup.

Kan innføre frå nyttår

Seinast tidlegare denne veka stadfesta regjeringa at det ikkje var aktuelt å utsette den nye nettleigemodellen.

Statssekretær Amund Vik (Ap) i Olje- og energidepartementet stadfestar at dei selskapa som er klare til å legge om nettleiga frå nyttår, kan gjere det. Foto: Arvid Samland/OED

Statssekretær Amund Vik (Ap) i Olje- og energidepartementet stadfestar i ein e-post til NRK at nettleigeselskapa kan innføre den nye ordninga frå nyttår, uavhengig av avtalen som er gjort på Stortinget.

– Det som no blir utesett er plikta til nettselskapa til å ha meir effektbaserte tariffar. Mange nettselskap er klare til å innføre ordninga, og dei kan gjere det, seier Vik.

Han seier avtalen på Stortinget går ut på at forskrifta med kravet om innføring blir utsett. Det gjer at dei selskapa som enno ikkje er klare, kan vente med å innføre ordninga.

– Fleire nettselskap er allereie klare til å innføre ordninga. Det kan dei gjere som planlagt, men kravet om at dei skal gjere det, blir utsett, seier han.

– Syltynt politisk arbeid

Kommunikasjonssjef Thor Bjørn Omnes i Lede, som er nettselskapet Skagerak Energi, seier dei er usikre på om dei vil innføre den nye ordninga frå nyttår eller ikkje, men dei vurderer det.

Men han seier han er svært overraska over at politikarane kjem med dette no, og seier det har mange praktiske konsekvensar sidan dei det siste halvåret har jobba med å innføre den nye modellen.

– Eg tenker at her har stortingspolitikarane opptredd som nordsvenske knivseljarar på handelsstemne. Og dei har heilt på slutten, for å få til ein avtale, putta nettselskapa oppi posen. Det verkar som syltynt politisk arbeid, seier han.