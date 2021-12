– De jukser med tall, sier Frp-nestleder Ketil Solvik-Olsen.

Han var i likhet med mange nordmenn spent på hva regjeringen ville presentere lørdag.

Regjeringen vil ta halve regningen for strømprisen som passer 70 øre fra desember. Alle nordmenn med vanlig forbruk hjemme får hjelp med regningen.

Så hva blir egentlig dagens høye strømpris etter rabatten er trukket fra?

Ingen stor rabatt av 120 øre

Regjeringen prøvde å forklare. Den siste måneden har strømmen kostet rett i underkant av 120 øre per kilowattime i Sør-Norge, uten nettleie, avgifter og påslag, ifølge NordPool.

Frp-nestleder Ketil Solvik-Olsen mener regjeringen underdriver hva folk faktisk må betale for strømregningen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

I eksempelet olje- og energiminister Marte Mjøs Persen trakk fram, tok hun utgangspunkt i en strømpris på 120 øre uten moms, og viste fram en rabatt med moms:

«Den delen staten skal betale blir altså trukket fra på den neste fakturaen. La meg ta et par eksempler. [ ...] Så hvis vi ser for oss da en måned hvor gjennomsnittsprisen ligger på 120 øre per kilowattime, betyr det at staten betaler halvparten av de 50 ørene som overstiger grensen på 70 øre. Når vi legger til merverdiavgiften, vil husholdningene i dette tilfellet få dekket 31,25 øre per kilowattime.»

Prisen i dette tilfellet, betyr ikke at forbrukerne kan glede seg til 88,75 øre per kilowattime med rabattordningen. Prisen ender på 118,75 øre etter regjeringens avslag.

Slik er regnestykket Ekspandér faktaboks Hvis du som de fleste kunder betaler den løpende strømprisen i markedet, vil regnestykket uten påslag, elavgift og nettleie bli slik: Hvis markedsprisen for strøm er 120 øre per kilowattime, er strømprisen inkludert moms 150 øre.

Staten betaler halve regningen for strømprisen over 70 øre per kilowattime, og halve regningen for momsen etter 17,5 øre (sats på 25 prosent av 70 øre). Det er altså etter prisen inkludert moms har passert 87,5 øre, at staten hjelper deg med regningen.

Hvis prisen for strøm er 120 øre, får du 50 prosent rabatt på 50 øre. Det vil si 25 øre i rabatt på strømprisen og 6,25 øre i rabatt på momsen.

Samlet sett sparer du 31,25 øre per kilowattime av 150 øre.

Strømprisen du får hvis markedsprisen er 120 øre uten moms er derfor 118,75 øre med moms. Regjeringen har også gått inn for rabatt på elavgift og nettleie. Det er ikke regnet med. Dersom du mottar bostøtte eller sosialhjelp, får du ytterligere hjelp av staten med strømregningen.

– Overdriver besparelsen

– Jeg synes det var juks med tall når hun snakker med prisen uten moms, og fremstiller rabatten med moms. Da overdriver man besparelsen, og underdriver hva folk faktisk må betale på strømregningen, sier Solvik-Olsen.

Hverken Persen eller lysarket som kjørte i bakgrunnen av pressekonferansen viste fram at rabatten må trekkes fra 150 øre. Det er strømprisen i eksempelet med moms.

– På pressekonferansen forsøkte jeg å forklare hvordan ordningen praktisk vil virke for husholdninger i ulike boligtyper og med forskjellig strømforbruk. Støtten fra staten slår inn når kraftprisen uten merverdiavgift er over 70 øre per kilowattime. Derfor brukte jeg også det som utgangspunkt i eksempelet, sier hun.

Slik var eksempelet som regjeringen brukte under pressekonferansen. Rabatten skulle trekkes fra 150 øre, ikke 120 øre. Foto: Faksimile/NRK

Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) bekrefter overfor NRK at prisen blir 118,75 øre etter at rabatten er trukket fra. Olje- og energidepartementet sendte NRKs regnestykke dit, fordi departementet ikke kunne bekrefte det.

NRK har spurt Persen om hun forventer at folk skal forstå at rabatten gir strømpris på 118,75 øre, når hennes eget departement måtte sende regnestykket til fagavdelingen i NVE for svar.

Persen har ikke svart på spørsmålet.

– Uansett hvordan Solvik-Olsen regner, så endrer ikke det på resten av eksempelet jeg viste til, nemlig at en husholdning i enebolig vil kunne spare mer enn 4000 kroner i strømutgifter denne vinteren, og at en husholdning i leilighet vil kunne spare 2000 kroner, sier hun.

Tre ganger så høy som normalt

Under pressekonferansen var Persen klar på at 70 øre er en høy strømpris. Hvis vi legger på momsen, starter rabatten først når prisen er over 87,5 øre.

De siste ti årene har snittprisen for strøm med moms vært 38,5 øre, justert for prisveksten i samfunnet, ifølge regjeringen.

Selv med rabattordningen, vil altså strømprisen være tre ganger så høy som normalt om strømprisen er like høy framover, som den har vært den siste måneden.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sa at prisen vil være stiv, selv om regjeringen legger milliarder på bordet.

– Dette betyr fortsatt høye strømutgifter, sa Støre.

