– Vi satte inntektsrekord i fjor, men i år har vi nesten doblet den rekorden, sier Henrik Glette, informasjonsdirektør i Statnett.

Siden nyttår og frem til i dag har de tjent 3,1 milliarder kroner på de 16 kablene og høyspentledningene vi har til utlandet.

Henrik Glette, informasjonsdirektør i Statnett, følger med på kabelstrekking av høyspentledninger. Foto: Ivar Lid Riise / NRK

– Rekorden skyldes at prisen på strøm er betydelig høyere ute i Europa, enn her hjemme. Vi tjener på denne differansen, forteller Glette.

Han understreker at Norge ikke har solgt mer strøm til utlandet i år, enn i fjor. Vi får bare mer for hver kilowatt time vi selger.

Deler av milliardinntektene går til å redusere nettleien til norske forbrukere.

Kanskje vel så viktig; pengene skal også gå til nye høyspentledninger. Dette er Statnetts hovedoppgave i Norge, å sørge for at kraften fraktes fra vannkraftverkene og dit den trengs.

Mest vannkraft, men likevel for lite strøm

Elektrifiseringen av Norge har ført til et akutt behov for mer strøm enkelte steder. Ett av disse er Mongstad nord for Bergen.

Selv om Vestlandsregionen er det området i Norge som produserer mest kraft, og har et overskudd av kraft, får ikke den gryende industrien ute ved kysten koblet seg på strømmen.

Baste Tveito, leder i Nordhordland Næringslag ber Statnett bruke overskuddet sitt til å bygge høyspentledninger ut til kysten. Foto: Gerd Johanne Braadland / NRK

– Her ute planlegges nå en hydrogenfabrikk og et oppdrettsanlegg på land, som vil løse luseproblematikken for oppdrettsnæringen, forteller Baste Tveito, leder for Nord Hordaland næringsråd.

– Men vi mangler det vesentligste, nemlig kraft, sier han.

Regjeringen vil ha hurtigere nettutbygging

I løpet av de siste 10 år har Statnett bygget 2000 kilometer høyspentledninger i Norge. På spørsmål om hvor energiministeren mener de økte inntektene bør gå, svarer hun:

– Eg tenker jo at dette er en stor mulighet for meg som statsråd å stille noen krav om at overføringskapasitet bedres. Vi trenger en raskere utbygging av nettet sånn at vi får kraften frem dit den trengs, sier olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) til NRK.

Olje - og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap): - Før var industrien rett ved fossen, i dag etablerer mye av den nye industrien seg ute langs kysten, og da må høyspentnettet følge med. Foto: Ole Martin Wold / Ole Martin Wold

I dag skal hun i møte med NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat. I møtet skal hun få en orientering om kraftsituasjonen og de høye strømprisene.

– Her vil jeg løfte frem denne problemstillingen, og be om en oversikt over hvor vi trenger kraften og hvordan få bygget ut denne raskere.

Vannkraft-bonanza

De som kontrollerer skovlhjulene på vannkraftverkene har også hatt gode dager de siste månedene. Den største aktøren av de alle, Statkraft, har satt inntektsrekord.

Fjoråret ga staten 3,7 milliarder i utbytte fra Statkraft. I forbindelse med den rødgrønne budsjett-enigheten i går, ble det kjent at forventet utbytte for i år er oppjustert til 9,7 milliarder kroner.

Selskapet eier og drifter vel 35 % av alle vannkraftverk i landet. I tillegg driver de vindkraft i Norge og flere steder i Europa.

I årets statsbudsjett har regjeringen bevilget 3 milliarder kroner til strømkundene. Dette er likevel bare en mindre del av det økte utbyttet staten får fra Statkraft i år. Foto: Annika Byrde / NTB

Solvik-Olsen: – Staten melker strømkundene

Fremskrittspartiet mener en større del av inntektene fra statsselskapene burde gått tilbake til strømkundene når prisene er så høye som nå.

Ketil Solvik-Olsen er nestleder i Fremskrittspartiet og vararepresentant på Stortinget. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Det blir veldig hult når regjeringen skryter av å gi lettelser i elavgiften, når vi vet at de tar inn enda mer gjennom utbytter fra for eksempel Statkraft, sier nestleder i Frp, Ketil Solvik-Olsen til NRK.

Han mener regjeringen også burde fjernet momsen på strøm og nettleie i en periode, for å gi en håndsrekning til strømkunder som sliter med å betale regningene.

Samtidig er det ikke til å komme fra at en rekke nordmenn har økt sparekontoen under koronapandemien. I forbindelse med statsbudsjettet anslo Finansdepartementet at privat konsum ville øke drøyt 170 milliarder kroner til neste år.

– Så å fjerne momsen vil vel hjelpe mange som egentlig ikke trenger det? Kunne du ikke funnet et litt mer treffsikkert tiltak?

– Jeg synes ikke politikere skal vurdere hvem som trenger å få beholde pengene sine og ikke. Det vi ser er at staten melker strømkundene, og at regjeringen nesten tar med begge hendene.

Statkraft vil oppruste

Etter at Statkraft har utbetalt utbytte til staten, sitter selskapet selv igjen med et solid overskudd. Dette vil i hovedsak gå til oppgradering og reparasjon av eksisterende vannkraftverk, forteller Lars-Magnus Gunther, informasjonsrådgiver i Statkraft.

Lars Magnus Gunther i Statkraft konstaterer rekord-inntekter til både dem og staten i år. Foto: Statkraft

Statkraft skal bruke over 2 milliarder kroner for å utbedre vannkraftverkene i Rana, Tokke/Vinje, Kvilldal og Straumsmo/Innset. I tillegg vil de investere i nye fornybare prosjekt, som sol og vind.