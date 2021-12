Regjeringa vil ikkje utsette ny nettleigemodell

Regjeringa vil ikkje vil ta initiativ til å utsette innføringa av den nye nettleige-modellen.

Det seier olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) i eit skriftleg svar til stortingsrepresentantar frå SV og Rødt.

I dag består nettleiga di av eitt fastledd og eitt energiledd, som er basert på kor mykje energi du bruker. Frå 1. januar er det no klart at fastleddet ditt avhenge av kor mykje straum du bruker samtidig.

I praksis vil du hamne på eit trinn i ein prisstige, avhengig av kor mykje kapasitet du brukte den timen du brukte mest straum den siste månaden.

– Vi er skuffa over at styresmaktene ikkje tar seg betre tid med innføringa av ein så omfattande og komplisert ordning, ikkje minst i den situasjonen vi står i kor mange er redde for å bruke straum, seier direktør i Forbrukarrådet, Inger Lise Blyverket.

– Sprikande og uheldige signal

Dagleg leiar i Distriktsenergi, Knut Lockert, seier til NRK av avklaringa er på høg tid:

– Vi opplever dei politiske signala i den seinare tid som sprikande og uheldige, seier han.

Den siste veka har det nemleg vore mykje fram og tilbake om rushtidsavgifta på straum.

– Vi kan godt diskutere innføringstidspunktet, sa Terje Aasland, stortingsrepresentant for Ap i Debatten på NRK sist veke.

Men same dag var statsminister og Ap-kollega Jonas Gahr Støre klar på det motsette i Stortingets spørjetime:

– Vi har ikkje planar om å utsette den ordninga, sa han da.

Før han nokre dagar seinare modererte seg:

– Vi har fått med oss at det er ein del som meiner at man bør vente nokre månader i den situasjonen vi er. Så det får vi ha ein diskusjon med Stortinget om, sa han da.

USAMD: Statsminister Jonas Gahr Støre har kome med ulike signal om lagnaden til den nye rushtidsavgifta på straum. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Samstundes har regjeringskollega Senterpartiet vore klare på at den nye ordninga bør utsettast.

– Det er feil å innføre ein slik ordning samtidig som vi har historisk høge straumprisar, sa Ole André Myhrvold i Senterpartiet til NRK 10. desember.

Også representantar frå SV og Frp har vore kritiske til timinga.

– Regjeringa må utsette innføringa av de nye nettariffane, seier Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant for SV og medlem av Energi og miljøkomiteen.

– Signala frå regjeringa er ekstremt uklare. Frp er tydeleg på utsetting, og vil fremme forslag om dette i Stortinget i løpet av veka, seier Terje Søviknes i Frp.

Foto: Paul Kleiven / NTB

K rev at endringane i nettleiga vert droppa

Partiet Rødt vil stanse endringane heilt.

– Vi krev at endringane i nettleiga vert droppa, og at dette inngår i forhandlingane om den nye straumpakken, seier Sofie Marhaug, stortingsrepresentant for Rødt og 2. nestleiar i energi- og miljøkomiteen.

I Høgre ønsker dei avklaringa velkomen:

– Det er bra at regjeringa nå bekreftar at det ikkje blir aktuelt å utsette endringane, etter mykje fram og tilbake. Debatten om den nye nettleiga har komme skeivt ut, og det har blitt skapt et inntrykk av at folk flest kjem til å få ein mykje dyrare straumrekning som følge av disse endringane. Det stemmer ikkje, seier Nikolai Astrup.

Tore Langset er direktør for energi i NVE (RME). Til avisa Europower seier han at det «har ingen praktisk betydning» om politikarane vedtar å utsette forskrifta som er vedtatt. Fordi det likevel er opp til selskapa å bestemme timinga.

– Det som er vedtatt er et påbod om at ny modell skal innførast, det er ikkje et forbod mot å innføre modellen allereie nå, seier han.

NEI OG ATTER NEI: – Vi krev at endringane i nettleiga vert droppa, seier Sofie Marhaug, stortingsrepresentant for Rødt og 2. nestleiar i energi- og miljøkomiteen. Foto: Ihne Pedersen

Glade for den nye modellen

Morten Schau, kommunikasjonssjef i Elvia, seier til NRK at dei innfører ny nettleigestruktur frå 1. januar.

– Den nye nettleiga er kommunisert ut til våre kundar gjennom fleire kanalar, seier han.

Det same varslar selskapet BKK.

– Vi er veldig glade for at olje- og energiminister seier det ikkje er aktuelt å utsette innføringa av den nye modellen. Å snu i tolvte time ville vore veldig uheldig for nettkundane, seier Svein Ove Søreide, kommunikasjonssjef i BKK Nett.

Aslak Øverås er informasjonssjef hos arbeidsgivarorganisasjonen Energi Noreg.

– 50–80 prosent av kundane vil få lågare eller uendra nettleige med den nye ordninga. Den vil også jevne ut nettregningen mellom vinter og sommar, noko mange vil ha glede av i vintermånader med høge strømpriser.