Elg flykter fra snøen og havner i togsporet

Lokfører Kjetil Buer kjørte godstog på vei fra Strømmen til Lillestrøm fredag da han møtte på elgen. Han beskriver høye gjerder på begge sider av toglinja, og dyret måtte dermed bare følge sporet.

– I vinter er det mye snø, og da trekker elgen til spor der det er lettere å gå. Det blir flere elger i sporet de årene der det er mye snø, sier Buer.

Det var i 14.30-tiden fredag at Bane Nor varslet om en elg på vei inn i Romeriksporten, sier mediekontakt Thor Erik Skarpen i selskapet.

– Noen minutter senere kom det en melding om at elgen gikk inn og ut av Romeriksporten. Så det var tydelig at den ikke helt klarte å bestemme seg for hvor den skulle, sier Skarpen til NRK.

– Ikke vanlig

Deler av togtrafikken ble dermed omdirigert inn på en annen linje mellom Oslo S og Lillestrøm. Viltnemnda ble rutinemessig tilkalt, og all trafikken på Lillestrøm stasjon ble stanset klokka 15.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Situasjonen ble forsøkt løst, men klokka 15.12 ble elgen skutt. Rundt en time etter meldingen om at dyret var på vei inn i Romeriksporten, kunne togtrafikken gjenopptas, med noen forsinkelser.

– Så folk kom hjem, men det gjorde ikke elgen. Den måtte bøte med livet, sier Skarpen, og forteller at det hender dyr forviller seg inn i sporet hvor de kan bli påkjørt.

– Men det er ikke så vanlig at det skjer i Romeriksporten eller i områder med så tett togtrafikk, fortsetter han.

Falt fra bro

En elg på villspor falt i døden på Gjønnes T-banestasjon ved 11-tiden tirsdag. Journalist Kristian Skårdalsmo i NTB sto på T-banestasjonen og filmet det som skjedde. Du trenger javascript for å se video. En elg på villspor falt i døden på Gjønnes T-banestasjon ved 11-tiden tirsdag. Journalist Kristian Skårdalsmo i NTB sto på T-banestasjonen og filmet det som skjedde.

Oksekalven fikk panikk og hoppet utfor denne brua like ved Vikingskipet i Hamar. Foto: Lars Erik Dufseth

I januar ble all T-banetrafikk ved Gjønnes stasjon sperret, etter at en elg falt fra en bro og ned på sporet.

Kommunikasjonsrådgiver Jan Rustad i Sporveien sa da at snømengden kan ha fått også den elgen til å trekke mot områder med mindre snø.

Bare få dager tidligere skjedde noe lignende. Da styrtet en elg i panikk over kanten på en tolv meter høy bro på Hamar. Elgen skal ha blitt skremt av folk som nærmet seg.