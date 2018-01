Elg falt fra bro i Bærum

– Det er en elg som har falt ned fra en bro over sporet ved Gjønnes stasjon, sier kommunikasjonsrådgiver i Sporveien, Jan Rustad.

– Elgen ble såpass hardt skadet at viltnemnda måtte tilkalles for å avlive den.

Etter en stund ble elgen fraktet bort, og T-banens linje 3 går som normalt.

– Hvordan er det mulig at en elg faller ned på sporet slik?

– Uten at jeg vet nøyaktig, så antar vi at det er noe som har skremt elgen slik at den har hoppet over gjerdet ved broa. Når den faller så langt er det fort gjort at den brekker et ben, sier Rustad.

Når det er så mye snø som nå, skjer det ofte at elg trekker ned mot områder hvor det er lettere å gå. Rustad tror dette er grunnen til at elgen befant seg på broen.

Senest i helgen skjedde noe lignende. Da hoppet en elg over kanten på en tolv meter høy bro på Hamar. Elgen skal ha blitt skremt av folk som nærmet seg, fordi de ville ta bilde av den.

Her blir den døde elgen heist vekk fra skinnegangen.