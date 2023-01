Ekteparet fikk hatbrev etter Oslo-skytingen – ble nevnt i statsministerens nyttårstale

– Jeg er veldig overrasket og beæret, sier Tina Granum om at hun og kona Karoline Granum blir nevnt i Jonas Gahr Støres tale første nyttårsdag.

– Det er veldig spesielt å bli tenkt på i ettertid. Da har vel hendelsen gjort et visst inntrykk, sier Granum.

10. september i fjor gikk hun og kona sammen med statsministeren i Pride-paraden i Oslo.

Paraden hadde da blitt utsatt i lang tid etter masseskytingen i Oslo 25. juni, hvor to personer ble drept og over 20 skadet.

Det ble et spesielt møte med statsministeren. Ekteparet hadde kort tid i forkant av paraden mottatt et anonymt hatbrev i posten.

Det anonyme brevet ekteparet Granum fikk i posten inneholdt grov sjikane og hets, og ble politianmeldt. Ifølge Granum er saken fortsatt under etterforskning. Foto: Privat

– Det var veldig fint å møte Støre. Han var varm og rolig. Han var en fin person å prate med, sier Tina Granum om møtet i Pride-paraden i fjor høst.

– Vi sto sammen mot hets

Ekteparet fikk massiv støtte fra folk i hele landet, etter at de sto frem med historien.

I nyttårstalen sa Støre dette om tiden etter angrepet 25. juni i fjor:

– Vi samlet oss og sto sammen mot hat og hets. De ansatte på utestedene der skytingen fant sted, stilte opp for de som ble rammet – de vek ikke unna – men åpnet opp igjen dagen etter.

I PARADE SAMMEN: Ekteparet Granum fra Nord-Aurdal i Valdres gikk sammen med statsministeren og mottok massiv støtte etter å ha fått et anonymt hatbrev i posten. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Møtet med Karoline og Tina Granum gjorde tydelig inntrykk på statsministeren.

– Mens vi gikk der i Pride-paraden, sa de til meg: «Dersom vi trekker oss unna, så vinner de andre».

Statsministeren fulgte deretter opp med en tydelig oppfordring.

– Det neste året, skal vi gjøre som Karoline og Tina. Ikke være redde, ikke trekke oss unna, ikke dukke, sa Støre.

– Betyr mye

Granum tror det kan bety mye for mange at statsministeren velger å snakke om akkurat dette temaet i talen.

– Vi er to av veldig mange i Norge som sliter med både brev og meldinger fra nettroll. Mange blir hetset på nett, sier hun.

Ekteparet Tina og Karoline Graum fikk mye støtte fra folk i hele landet etter at de fortalte om hatbrevet. Foto: n21857 / Lars Erik Skrefsrud



Hun håper deres historie kan ha bidratt til å gjøre terskelen for å sende hat og sjikane høyere.

– Vi vil at det skal bli enklere å både anmelde og løse slike saker.

Den ukrainske kokken

I talen sin nevnte statsministeren også kokken Narek. Han flyktet til Bergen fra byen Zaporizjzja i Ukraina på grunn av krigen.

– Vi har så langt tatt imot 35.000 flyktninger fra Ukraina. Det kan bli like mange i år, sa Støre i talen.

Norge skal hjelpe Ukraina i år også, både med nødhjelp, hjelp til å forsvare seg, og ved å gi flyktninger i Norge arbeid, la han til.

Statsministeren møtte den unge ukraineren på en restaurant i Bergen sentrum. Der ble Støre servert den tradisjonelle bergensretten «persetorsk», laget av kokken.

Foto: Anne-Kristin Hjukse/Statsministerens kontor

– Han fortalte stolt at han nettopp hadde lært seg oppskriften, sa Støre.

Raskt i jobb

Støre ble imponert over hvor målbevisst Narek var gitt omstendighetene.

– I et helt nytt land, med et nytt språk, kort tid etter at han hadde flyktet fra krigen, sier Støre til NRK.

Før krigen brøt ut, drev familien til Narek flere restauranter i byen som nok er mest kjent for sitt atomkraftverk.

Da han kom til Bergen hadde han allerede venner som bodde der. En av dem tipset om en konferanse hvor man kunne møte ulike arbeidsgivere.

Statsminister Jonas Gahr Støre (til høyre) møter den ukrainske kokken Narek på restauranten i Bergen. Foto: Anne-Kristin Hjukse/Statsministerens kontor

Det var under denne konferansen Narek kom i kontakt med sin nåværende arbeidsgiver.

Kort tid etter fikk han en jobb.

Restauranteieren sa han ikke hadde angret et sekund på ansettelsen.

– Jeg håper flere finner muligheten til å tilby ukrainere en jobb i landet vårt, sa Støre i talen.

Ingen blanke ark

2023 vil ikke bli et enkelt år, er et av budskapene i statsministerens tale.

Støre startet derfor med å si at fellesskap og samhold blir ekstra viktig i det kommende året.

– Noen år gir oss følelsen av å starte med blanke ark. Det synes jeg er vanskelig i år, sa Støre i talen.

Krigen i Ukraina, høye priser og klimaendringer ble dratt frem som årsaker.

– Det vi lenge har tatt for gitt, som fremgang og stabilitet, er ikke lenger like selvfølgelig.

– Da er det enda viktigere at vi står sammen i landet vårt, sa han.

Han påpekte at Norge i fellesskap kom seg gjennom koronapandemien.

– Jeg er trygg på at vi kommer oss gjennom de tunge tidene nå også.