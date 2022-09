Fikk hatbrev – i dag feirer de kjærligheten sammen med regjeringa

De siste ukene har livet bydd på store opp- og nedturer for ekteparet fra Nord-Aurdal i Valdres. For noen uker siden fikk de et skremmende hat-brev.

Saken ble en stor sak i media, og det rant inn med kommentarer og støtteerklæringer til paret.

Støtte kom også fra uventet hold: Statsminister Jonas Gahr Støre tok kontakt, og inviterte paret til å gå i regnubuetoget sammen med han og flere sentrale politikere.

– Det føles spesielt å stå her i dag og se så mange flotte mennesker. Og politikerne. Det føles helt herlig, sier Karoline Granum.

FEIRER SAMMEN: Ekteparet avbildet med Anette Trettebergstuen under dagens regnbuetog i Oslo. Trettebergstuen er selv homofil. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Støre selv sier de nå tar gatene tilbake. Han er glad for å kunne gå sammen med Valdres-paret.

– At disse to kommer fra Fagernes for å gå sammen med oss, det er en fin markering for samholdet. Det de opplevde skal ikke skje. Men det de også opplevde da folk strømmet ut i gatene i Fagernes er en fin ting, sier Statsministeren.

Støre talte også til folkemengden under støttemarkeringa i Oslo i ettermiddag. Der takka han befolkninga i Valdres for at de stilte opp for å støtte ekteparet Karoline og Tina Granum etter hatbrevet.

Glede og nervøsitet

I forkant av opptoget fortalte Karoline Granum at de gledet seg, men at de også har kjent på nervøsitet før dagen.

– Vi ser på det som veldig viktig å gå i dag. Vi vil vise støtte tilbake, ved å stille opp. Vi skal ikke være redde for å gå i gatene, som alle andre.

– Kjenner dere likevel på frykt?

– Det er naturlig å kjenne på nerver, med tanke på hendelsene i sommer. Men vi føler oss trygge, og stoler på politiets vurdering.

PRIDE: Tina og Karoline Granum avbildet under den lokale prideparaden i Fagernes forrige helg. Paret ble rørt over at så mange møtte opp til støtte for fri kjærlighet. I dag deltar de i det store regnbuetoget i hovedstaden. Foto: Marte Iren Noreng Trøen / NRK

Hatbrevet: – Jævla lesber

Det håndskrevne, anonyme brevet paret innehold i slutten av august, inneholdt grov sjikane og hat. I brevet står det blant annet at Karoline og Tina ikke burde få flere barn:

«Hadde jeg vist at ungen min skulle gå sammen med «sønnen» til to fittesleikere hadde jeg bytta skole. Hvem av dere er liksom mora og hvem er faren?»

og:

«tragisk jævla koslig for ungen deres å ha to lesber til foreldre».

Karoline hadde vært på tur med sønnen da hun hentet posten og fant brevet.

– Jeg åpnet brevet og så med en gang at det var et håndskrevet brev. Jeg kjente at jeg ble sint jo mer jeg leste nedover. Adrenalinet begynte å bruse i kroppen og jeg begynte å skjelve, fortalte hun den gangen til NRK.

BREVET: Hatbrevet hadde frimerke og var postet med ekteparets adresse. Brevskriveren viser at vedkommende kan en del om familien. Blant annet var konvolutten påskrevet Karolines navn, men også hennes tidligere etternavn. Foto: Privat

Vil la politiet gjøre jobben sin

Det har vært hektiske uker for paret etter at brevet ble kjent.

– Telefonen har ringt i ett. Folk stopper oss på gata. Og så har det vært mye nerver. Vi kjenner på å ha gått fra å være helt vanlige personer til å være i offentligheten.

– Hva tror du deres historie har betydd for andre skeive?

– Mange er nok ikke overraska over at det skjer, og mange er nok glade for at dette kommer fram.

Brevet har blitt en politisak som etterforskes.

Karoline Granum sier at de opplever at politiet har tatt saken på alvor. Det er også flere, lignende brev som etterforskes i bygda.

Ekteparet er tydelig på at de ikke ønsker en heksejakt mot vedkommende som har skrevet brevet, og at de ønsker å la politiet gjøre sin jobb.