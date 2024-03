Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks En kvinne er siktet og avhørt for å ha sendt anonyme hatbrev i Valdres.

– 100 kilo har letta av skuldrene, og den vonde klumpen i magen er på tur til å gå bort, sier Tina Granum.

For halvannet år siden mottok hun og kona Karoline et anonymt hatbrev i posten. Ett år senere fikk de nok et hatbrev.

Begge brevene inneholt grov sjikane og hat.

Ekteparet fra Nord-Aurdal i Valdres anmeldte brevene. Senere har det også kommet frem at flere personer i samme område har mottatt lignende brev, i over 20 år.

Nå er ei kvinne sikta i saken.

– Vi er veldig glade. Dette betyr alt egentlig, for å få tilbake privatlivet og et så normalt liv som overhodet mulig.

Dette sjikanerende brevet mottok ekteparet i september i fjor. Det var det andre anonyme hatbrevet paret mottok. Foto: Skjermdump fra Instagram

Karoline og Tina har opplevd en enorm respons etter at de delte sin historie.

Nekter straffskyld

– Vi har etterforsket saken, og vi har kommet frem til at det foreligger skjellig grunn til å mistenke en lokal kvinne fra Valdres for å ha skrevet disse hatbrevene, sier politiadvokat Trine Hanssen.

Kvinnen har i avhør nektet straffskyld. Ifølge Hanssen stiller kvinnen seg uforstående til siktelsen.

– Politiet har gjenåpnet åtte saker. De resterende sakene er trolig foreldet og foreløpig ikke gjenåpnet, sier politiadvokat Trine Hanssen.

Det er gjort flere beslag, men politiet vil ikke gå ut med type beslag.

Politiet tror én og samme person har sjikanert innbyggere i Valdres i mer enn 20 år.

Åsted Norge pekte mot kvinna

Tina og Karoline Granum anmeldte begge hatbrevene de mottok, men de ble henlagt av politiet.

Da det siste brevet ble henlagt, øynet ekteparet likevel et håp om å finne ut hvem som sto bak brevene.

TV2-programmet Åsted Norge ønsket å se nærmere på saken.

Ifølge politiadvokaten har undersøkelsene som Åsted Norge gjorde i saken, hatt stor betydning for at ei kvinne nå er sikta i saken.

Politiadvokat Trine Hanssen sier etterforskningsskritt politiet gjorde på bakgrunn av undersøkelsene Åsted Norge gjorde, førte til kvinnen som nå er siktet i saken. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Vi måtte verifisere den informasjon som de har funnet fram til. Etter en totalvurdering så mente vi at det foreligger skjellig grunn til å mistenke denne ene personen, sier Hanssen.