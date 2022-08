Ekteparet Karoline og Tina Granum sitter i sofaen i sin egen stue i Nord-Aurdal i Valdres.

Intervjuet med NRK blir avbrutt av meldingslyder og telefoner som ringer.

I innboksen renner det inn hjerter og regnbue-emojier fra folk som har lest saken om det hatefulle brevet de mottok i posten sist søndag.

– Kommentarfeltet eksploderte, meldinger tikka inn og telefonen ringte i ett. Jeg har ikke ord. Det er en ekstremt stor reaksjon i samfunnet rundt oss her i Valdres og ellers i Norge, sier Karoline.

– T ror flere er på ballen

Det håndskrevne anonyme brevet inneholdt grov sjikane og hat mot det homofile ekteparet og deres familie. I brevet står det blant annet at Karoline og Tina ikke burde få flere barn:

«Hadde jeg vist at ungen min skulle gå sammen med «sønnen» til to fittesleikere hadde jeg bytta skole. Hvem av dere er liksom mora og hvem er faren?»

HÅNDSKREVET: Slik ser det håndskrevne brevet fra den anonyme avsenderen ut. Hatbrevet hadde frimerke og var postet med ekteparets adresse. Brevskriveren viser at vedkommende kan en del om familien. Blant annet var konvolutten påskrevet Karolines navn, men også hennes tidligere etternavn. Foto: Privat

Bare Facebook-innlegget til Karoline har fått over 7000 reaksjoner. Saken er også delt av samtlige riksmedier i Norge, der kommentarfeltene er fulle av kjærlighet til ekteparet.

Karoline er overveldet over responsen. Hun tror skyteepisoden i Oslo i juni var en vekker for mange.

– Derfor tror jeg flere også er på ballen nå, fordi man gang på gang ser hatefulle ytringer. Jeg tror veldig mange har våkna litt, og at mange ser at vi har en vei å gå. Det er kanskje ikke så bra som folk trodde det var, sier hun.

MYE FØLELSER: – Det har skapt en berg-og-dal-bane av følelser. Innimellom gråter vi, andre ganger ler vi, sier Karoline om brevet. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Viktig med pride for lokalsamfunnet i år

Lørdag 3. september er det Valdres pride med tog i Fagernes sentrum, der blant annet ekteparet Granum skal delta.

Utenfor Valdres gatebil sine lokaler står det allerede biler for å markere dagen. Etter hvert kommer det flere, i alle regnbuens farger, som skal lede toget.

STILLER OPP: William Scott i Valdres gatebil (t.v) og kulturkonsulent i Nord-Aurdal kommune Lars Isachsen Jemterud (t.h) skal være med på pride-markeringen i Fagernes lørdag. Toget skal ledes av biler i alle regnbuens farger. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Lars Isachsen Jemterud er kulturkonsulent i Nord-Aurdal kommune. Han sier pridemarkeringa er spesielt viktig for lokalsamfunnet i år.

– Som kommune og samfunn er det veldig viktig å ha alle aspekter av samfunnet til stede. Det viser seg jo at det trengs, sier han etter hendelsen med brevet.

Jemterud forteller at de hatefulle ytringene som står i brevet ikke representerer meningene ellers i kommunen.

– Det er direkte motstand mot slike ytringer, sier han.

Trettebergstuen: – Umåtelig trist

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen forteller at LHBT+-personer i Norge utsettes for massiv hets i det daglige, selv om Norge er at av verdens mest likestilte land.

– Det kan vi ikke lukke øynene for. Vi vet at skeive jevnt over har dårligere levekår enn andre - nettopp fordi de blir utsatt for mobbing, hets og sjikane.

Hun reagerer sterkt på det hatefulle brevet ekteparet Granum mottok i posten.

– Det er ingen tvil om at dette brevet bærer preg av hat - rettet mot skeive. Det som gjør meg bekymra er at foreldre har denne typen holdninger - som de sannsynligvis sprer til ungene sine. Det gjør dette brevet så umåtelig trist og forferdelig på alle mulige måter.

KAN KOMME I MÅL: – Det som er så bra er at vi alle kan gjøre noe. Vi kan alle si ifra, og vi kan slå ring om dem som utsettes for dette. Om vi alle gjør vår del så tror jeg vi kan komme i mål, sier Trettebergstuen. Her fra prideparaden i Kristiansand i år. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

– Hva skal dere politikere gjøre for å stoppe dette?

– Vi skal ikke være naive. Denne typen brev eller slengbemerkninger på skeive dukker stadig opp. Det må vi ta på alvor. Vi som politikere skal bidra med våre virkemidler for å prøve å jobbe mot dette. Vi er i gang med en ny handlingsplan for LHBT+-personer, der vi ser på levekår. Det er mange ting vi er nødt til å gjøre, men vi kommer ikke videre om ikke alle tar i et tak.

Trettebergstuen sier skeive møter mest kjærlighet og støtte, men at vi alle har en jobb å gjøre. Ikke bare når slike hendelser skjer, men også til det daglige.

Les også: Skeive har dårligere levevilkår enn heterofile

Glad de delte historien

Ekteparet Granum håper alle som kan deltar på markeringen i Fagernes sentrum på lørdag.

– Det er viktigere enn noen gang. Det blir den første ordentlige feiringen her på Fagernes. Jeg håper mange stiller opp og viser at vi er ett felles samfunn, det er oss, sier Karoline.

Kona Tina er glad de delte historien om brevet.

– Man får et ekstra mot til å stå frem og sørge for at dette ikke blir glemt. Vi hadde ikke hatt sjanse til å fronte skeives rettigheter om vi ikke hadde hatt Norges befolkning i ryggen.