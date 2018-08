Eksperter: Dette er de vanligste flosklene i jobbannonser

Hvis du noen gang har vært på utkikk etter ny jobb, har du kanskje lagt merke til at enkelte kriterier og ord er gjengangere i stillingsannonsene.

Hodejeger Trine Larsen, som er daglig leder i rekrutteringsbyrået Hammer og Hanborg, mener mange arbeidsgivere gjør feil i å ikke tenke godt nok over ordbruken når de utlyser en stilling.

– Det er mye dårlige stillingsutlysninger, og mye gjenbruk. Det virker som om mange synes det er enklest å bare klippe og lime.

Hodejeger i Hammer og Hanborg, Trine Larsen, mener at arbeidsgivere bør tenke mer over hvilke ord de bruker i en stillingsannonse. – Hvis ikke risikerer de at gode kandidater ikke søker, sier hun. Foto: Corinne Alice N. Skau

«Sulten»

«Er du sulten på suksess og karriere», «Sulten og lærevillig regnskapsmedarbeider», «Utviklingsorientert og sulten på utfordringer?».

Dette er bare noen av de 185 annonsene som inneholder ordet «sulten» på FINN sin jobbsøkertjeneste.

Larsen mener det virker mot sin hensikt for en arbeidsgiver å etterspørre nettopp sultne jobbkandidater.

– Undersøkelser viser at både menn og kvinner reagerer negativt på ordet sulten.

«Fremoverlent»

Et annet ord som går igjen i mange annonser, er «fremoverlent».

Problemet med ordet, mener Larsen, er at det ikke er godt nok definert.

– Det å ta initiativ, for eksempel, er mer presist.

«Konkurransedyktige betingelser»

Et kjapt søk på FINN viser at så mange som 1800 annonser lokker med konkurransedyktige betingelser.

Larsen mener likevel det blir for vagt og uspesifisert.

– Enten kan man skrive hva betingelsene faktisk er, som de gjør i andre land, ellers burde man kanskje droppe å ta det med.

«Utadvendt»

I fjor søkte 8000 bedrifter etter utadvendte jobbkandidater på FINN, mens ingen søkte etter innadvendte.

– Når du ser at så mange bruker det, er det nesten misbruk. Og det kan nok filtrere ut de gode kandidatene. Du kan fint være en god relasjonsbygger, selv om du er introvert, sier Larsen.

«Samarbeidsorientert»

Spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi, Espen Skorstad, mener at man ikke får flere samarbeidsorienterte søkere ved å liste ordet i en stillingsannonse.

Ifølge Espen Skorstad er ikke alltid et jobbintervju alene, nok til å finne den beste kandidaten til en utlyst stilling. Foto: Sebastian Ludvigsen

– Du får nok flere søkere som selv hevder at de er gode til å samarbeide. I et jobbintervju er det jo ingen som svarer at de ikke er samarbeidsorienterte om de blir spurt om det. Jobbintervjuet er i så måte uegnet til å kartlegge dette, fordi alle kan hevde at de er samarbeidsorienterte, enten de er det eller ikke.

Han fremhever personlighetstester som en bedre metode for å avdekke kandidatenes faktiske egenskaper.

«Spennende»

Den mest soleklare gjengangeren på jobbsøkertjenesten til FINN er «spennende», med nærmere 3500 treff.

– Det blir nesten en gjettelek for jobbsøkerne. Hva betyr det at jobben er spennende?, sier Larsen i Hammer & Hamborg.

Hun oppfordrer arbeidsgivere til å spesifisere hva det er søkeren kan få være med på i bedriften.

– Hvis bedriften for eksempel jobber med bærekraftig produksjon, bør miljøperspektivene fremheves i annonsen.

Rekruttering i endring

Ifølge Larsen har rekrutteringen endret seg mye, bare de 20 siste årene. Hun mener det henger sammen med raske endringer, både i bedriften og i de forskjellige rollene.

– Derfor bruker vi mer og mer tid på å søke etter kandidater som har verdier som matcher med bedriftens. For de konkrete oppgavene endrer seg i så stor grad at man ikke vet hva som vil være arbeidsoppgavene om ett år.

Hodejegeren sier også at metoden med å finne de riktige kandidatene gjennom jobbsøkertjenester, er i ferd med å gå ut på dato.

– Det funker ikke å tro at man bare kan legge ut en annonse på FINN og få den beste kandidaten. Spesielt ikke for lederstillinger. Man bør bruke større artikler til å formidle selskapets verdier og visjoner.