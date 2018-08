– Dette er fantastiske tall, spesielt for olje- og gassbransjen. Nå er optimismen tilbake etter oljeprisfallet, sier olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp).

Søviknes var i Stavanger i forbindelse med oljemessa ONS, og fikk presentert SpareBank1 SR-Banks konjunkturbarometer i samme slengen.

I undersøkelsen er 800 bedrifter i Hordaland, Rogaland, Agder og Oslo spurt om troa på framtida. De svarer blant annet på om de venter oppgang i antall ansatte, økt omsetning eller lønnsomhet eller om de planlegger nye investeringer.

Samla svarer 63 prosent av alle bedriftene at de har lysere tider i vente på ett eller flere områder. Sjøl om pila har pekt oppover også tidligere, har det aldri sett så lyst på noen av bankens tidligere konjunkturbarometre.

Tilsvarende undersøkelser har vært gjort to eller tre ganger årlig siden 2014.

Optimisme over alt

Det er bedrifter knytta til oljebransjen, altså med såkalt «oljeeksponering», som er aller mest positive. Mens 60 prosent av bedriftene uten noen kontakt med oljevirksomhet venter vekst, stiger tallet til 76 prosent blant bedriftene med stor oljeeksponering.

Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp). Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

– Bransjen har alltid vært syklisk, og denne gangen kom vi raskt tilbake igjen, sier Søviknes.

Både i Hordaland og Agder er optimismen større enn landssnittet, men bedrifter i Oslo og Rogaland kommer like bak.

Sjeføkonom i SR-Bank, Kyrre Knudsen, smilte like bredt som Søviknes etter presentasjonen.

– Dette er gode nyheter. Det er veldig kjekt å se at det har blitt bedre, både for regionen og oljedelen av næringslivet. 76 prosent av oljebedriftene er på den positive sida, og det er høyt, sier han.

Usikkert etter 2022

Oljenedturen mellom 2014 og 2016 blei på mange måter redda av Johan Sverdrup-utbygginga i Nordsjøen, og kan samla gi så mange som 150.000 årsverk fra starten i 2015 til 2025.

Kyrre Knudsen, sjeføkonom i SR-Bank. Foto: Mathias Oppedal / NRK

– Dette har vært redningen for store deler av oljeindustrien, mener Knudsen, som med det bekymrer seg litt over det samme han gleder seg over.

– På kort sikt ser det veldig bra ut, men samtidig litt bekymringsfullt ut fra 2022, sier Knudsen, og viser til at både Johan Sverdrup og Johan Castberg-utbyggingene kommer til å være ferdige da.

Nav: – To tanker samtidig

Siden arbeidsledighetstoppen i 2016 har flere og flere kommet seg tilbake i jobb. Og det kan bli enda flere.

I undersøkelsen svarer seks av ti bedrifter – uansett bransje – at de vil ansette flere. Ifølge SR-Bank svarer flere bedrifter at de må ha arbeidskraft – raskt. For mange betyr det utlandet. Nav håper de kan leite både ute og hjemme.

Anneline Teigen, fungerende Nav-direktør i Rogaland. Foto: Magnus Stokka / NRK

– Vi har vært helt avhengige av arbeidsinnvandring, og kommer fortsatt til å være det. Men det vi kan lære av forrige nedtur, er at når vi henter inn folk fra andre land, må det være folk med kompetanse, sier Anneline Teigen, fungerende Nav-direktør i Rogaland.

Blant dem som fortsatt er arbeidsledige etter forrige nedtur er nemlig mange utenlandske arbeidstakere. Først og fremst dem uten fagkompetanse, og med svake norskkunnskaper.

– En må ha to tanker i hodet samtidig, sier hun.