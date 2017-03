Eks-sjefen til Jensen måtte «ta en timeout»

– For meg er det hele uvirkelig.

To ganger gjentok Iver Stensrud setningen i Oslo tingrett. Dommeren ville vite om det var overraskende eller om han satt med kunnskap om at det ikke kunne stemme at Jensen var skyldig.

– Jeg har ikke kunnskap om det. Da denne saken kom opp så måtte jeg ta en timeout, men i respekt av det som skjer videre så vil jeg ikke uttale meg mer om det, sier Stensrud.

Stensrud er kalt inn som vitne for å forklare seg om korrupsjons- og narkotiltalte Eirik Jensen, som han selv anbefalte som sjef for blant annet X-ray-prosjektet i 2006.

Ba Jensen være sterk

Den tidligere seksjonssjefen for organisert kriminalitet beskriver Jensen som en politimann som produserte mye saker, «men han var ikke noe mer enn gjennomsnittet til å skrive». Han beskriver 59-åringen som en mann som ikke stilte så mye krav til ting, som klær for eksempel.

FØRSTE DAG: Eirik Jensen avbildet på første rettsdag i rettssal 250. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Det var bikkja og motorsykler som gjaldt, sa Stensrud.

– Jensen er ikke den typen som åpner seg for gud og hver gang. Han snakket kanskje innimellom om hvordan han hadde det på fritiden, sa Stensrud.

Etter pågripelsen har Stensrud sendt fire-fem tekstmeldinger med Jensen.

– Jeg har sendt melding til ham til jul og bedt ham være sterk, fortalte Stensrud.

Tok vare på Jensen

Også tidligere org.krim-sjef Øyvind Nordgaren vitner i dag. Han forteller om et arbeidsgiveransvar han følte for Jensen etter pågripelsen, men også et ansvar for å ta vare på ham som medmenneske.

2007:Politioverbetjent Øyvind Nordgaren under en pressekonferanse på Politihuset i Oslo. Foto: Cornelius Poppe, Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Jeg fikk forespørsel om jeg kunne administrere et opplegg rundt Jensen da han ble løslatt. Det gjorde jeg, og jeg hadde et opplegg rundt ham 24 7 den første uken etter løslatelsen. Det gjaldt det mellommenneskelige, sier Nordgaren.

Før Nordgaren entret vitneboksen fortalte Stensrud at han og Nordgaren ofte snakket sammen fortrolig, som politiledere i Oslo politidistrikt. Stensrud fortalte at det ikke bare er Jensens arbeidsmetode som var kontroversiell:

– Det var ingen hemmelighet at det Oslo politidistrikt stod for med tanke på gjenger var dialogmodellen i stedet for å starte store saker. Og det var kontroversielt i forhold til Kripos, andre distrikter og politiet i København.

Uskreven regel om hemmelighold

Stensrud fortalte at det var en uskreven regel i Oslo-politiet at informantene helst skulle holdes hemmelig, selv om han som sjef kunne gå inn og sjekke i registre. Han mener at han hørte om Gjermund Cappelen for første gang rundt 2000. Heller ikke Nordgaren kan huske at Cappelen var Jensens informant.

10 ÅR TILBAKE: Iver Stensrud på en pressekonferanse i 2007. Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

– Det satt veldig langt inne hvis jeg spurte. Hvem er informanten? Jeg satt ikke meg selv i den situasjonen at jeg gikk inn og kontrollerte informanter, sa Stensrud.

– Med Jensen så var det kanskje slik at det ikke ble ført inn på grunn av spesielle prosjekter som han ble satt til å styre, sa Stensrud.

Det topphemmelige prosjektet som Eirik Jensen hadde frem til 2012, ble også touchet så vidt.

Topphemmelig prosjekt

– Jensen var satt til å lede et nasjonalt prosjekt, som mange ikke visste om, og som gjorde at det ikke var så lett å møte på kontoret klokken ni. Jeg var med å initierte det med Kripos og Riksadvokaten, sa Stensrud.

Stensrud sier prosjektet var så følsomt at ingen skulle vite om det.

– Så da noen kom og hadde synspunkter om hvordan han ledet avdelingen, så hadde du med deg den kunnskapen om prosjektet? spurte akto Guro Glærum Kleppe.

AKTOR: Spesialenhetens Guro Glærum Kleppe.

– Jada, det blir jo slik når en har leder ved siden av seg at man kan snakke fortrolig. Øyvind Nordgaaren var min fortrolige, og han kom også tidlig om morgenen. Hvis jeg lurte på noen kunne jeg snakke med ham, sier Stensrud.

Nasjonalt ansvar og mye press

Den tidligere politilederen fortalte også om hvordan politiet i Oslo samarbeidet med andre og hadde et nasjonalt ansvar.

– Det var vel noe som utviklet seg over tid fra 80-tallet. Den gang man stanset folkene på grensene og skjønte at kureren ikke skulle til Lørenskog eller Askim, men til Oslo. Og tollvesenet sammen med politiet varslet Oslo-politiet, siden vi hadde det nasjonale bistandsansvaret, sa Stensrud.

Det nasjonale bistandsansvaret førte til svært mye press fra alle hold, og spesielt politikere som kom med populistiske forslag til hva som skulle prioriteres, fortalte Stensrud.