Eirik Jensen får forklare seg for åpen rett

Rettssaken mot den korrupsjonstiltalte ekspolitimannen og Gjermund Cappelen, som er tiltalt for å ha bestukket Jensen, starter 9. januar og varer helt til 16. juni.

Det var Spesialenheten for politisaker som ba om at dørene skulle lukkes når Jensen og Cappelen skal forklare seg.

Dette kravet ble begrunnet med faren for deres sikkerhet dersom det kommer fram at Cappelen har gitt informasjon til politiet.

– Spesiell sak

Det protesterte Norsk Redaktørforening og Norsk Presseforbund på.

Eirik Jensens forsvarer, advokat John Christian Elden, har imidlertid anført at saken bør føres for åpne dører, og at Jensen ikke på noe tidspunkt har ønsket lukkede dører.

– Dette er viktig fordi det er en så spesiell sak, sier konstituert generalsekretær i Norsk Presseforbund, Nils E. Øy til NRK.

VIKTIG: Det sier Norsk Presseforbunds Nils E. Øy om at det blir åpne dører under rettssaken. Foto: Fjeldstad, Knut / SCANPIX

– Nå skal i utgangspunktet alle saker gå for åpne dører, men her er det særdeles viktig fordi det gjelder en politimann.

John Christian Elden sier til NRK at han er glad for støtten fra presseorgaisasjonene, og for tingrettens avgjørelse.

– Det er gledelig at Jensen fikk medhold i dette. Han ønsker mest mulig åpenhet omkring denne saken slik at publikum selv kan ta stilling til bevisbildet, sier Elden.

Eirik Jensen har tidligere uttalt at han «ikke skal spare noen» under sin forklaring.

GLAD: Eirik Jensens forsvarer John Christian Elden sier hans klient ønsker mest mulig åpenhet om saken. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Han vil forklare seg fullt ut om alle forhold han mener har betydning for denne saken og han ønsker at det skal skje for åpne dører, sier forsvareren.

Ikke overrasket

Oslo tingrett har vurdert det slik at det ikke er anledning til å stenge dørene under hele forklaringene til de tiltalte.

Øy er ikke forbauset over resultatet.

– Dette er hovedregelen. Det skal mye til for å lukke dørene. Men de har tatt forbehold om at det i underveis i rettssaken kan dukke opp enkelte forhold der dørene må lukkes, sier han.

Jensen og Cappelen skal etter planen forklare seg i retten i åtte dager hver, fra 11. januar til 7. februar.

Tingretten har samtidig besluttet at mediene får anledning til å gjøre opptak av enkelte deler av rettssaken, men ikke de tiltaltes forklaringer.